León XIV: qué se sabe de la evolución de su salud y del viaje a la Argentina

Cómo se descubrió el tumor pulmonar del Papa

El médico del Papa también dijo que el adenocarcinoma pulmonar fue detectado de manera fortuita durante unos estudios de rutina del abdomen. En esas pruebas apareció una pequeña mancha en el tórax, en la zona de las bases pulmonares.

El especialista explicó que este tipo de hallazgos puede producirse porque, durante los estudios radiológicos abdominales, también suelen visualizarse las bases de los pulmones debido a la forma del diafragma.

La importancia de la prevención y los controles médicos

La experiencia del Pontífice volvió a poner de relieve la importancia de los controles preventivos, especialmente entre las personas que integran grupos de riesgo.

Según el cirujano, León XIV no presentaba síntomas respiratorios y se encontraba perfectamente antes de que se descubriera la lesión. El caso refleja una de las dificultades que presentan los tumores pulmonares, ya que pueden desarrollarse durante sus primeras etapas sin manifestaciones clínicas evidentes.

Por ese motivo, Margaritora consideró importante que la población se someta periódicamente a controles médicos, además de participar en los programas de detección temprana de otros tipos de cáncer, como los de mama y colon.

La recuperación y los plazos para el viaje a Sudamérica

Margaritora destacó la predisposición del Papa durante el posoperatorio y aseguró que su actitud contribuyó a una recuperación favorable. El especialista estimó que una recuperación física completa después de una intervención de estas características requiere aproximadamente dos semanas. O sea, el tiempo que estamos transcurriendo. Aún no se conoce el informe médico completo, pero el Papa ya realiza sus actividades normales aunque con limitaciones.

Por eso, la pregunta de su visita a estos tres países sudamericanos requiere o necesita una respuesta de no puede demorar demasiado.

Un viaje exigente a tres países sudamericanos

Sobre el viaje a América Latina, previsto del 6 al 17 de noviembre, fue contundente: "En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar", sostuvo el cirujano, pero eso debe chequearse a diario con la respuesta física del Santo Padre. Su evaluación se refiere al estado clínico del Papa y a los plazos habituales de recuperación tras una cirugía de este tipo.

En 16 días -si se confirma el itinerario original- León XIV debería subirse a un avión para viajar al Uruguay . Allí serán solo dos ciudades. Pero ya en la Argentina, los tiempos se extienden y la actividad también. Según el el cronograma original, la visita del Santo Padre a Argentina se produciría del 8 al 11 de noviembre, con traslados a la Cárcel de Devoto, el Cottolengo Don Orione, encuentros con el presidente Milei, con jóvenes y la jerarquía católica argentina.

Además de las multitudinarias misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, León XIV llegará después a Perú que es el tramo más extenso y exigente. Está previsto que recorra: Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Cusco esta a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Tal vez, la confirmación de la visita se produzca luego de que se ajuste la agenda o se la achique con traslados y visitas.