En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Tragedia
Avalancha
Chile

Tragedia en la cordillera de los Andes: una avalancha dejó cuatro muertos y cuatro heridos

El desprendimiento de nieve sorprendió a un grupo de excursionistas en las inmediaciones de la Laguna del Inca, en Chile. Podría haber más personas atrapadas.

Una avalancha dejó cuatro muertos y cuatro heridos. (Foto: captura

Una avalancha dejó cuatro muertos y cuatro heridos. (Foto: captura, mejorada con IA)

Una avalancha en la cordillera de los Andes, del lado chileno y cerca de la frontera con Mendoza, dejó al menos cuatro personas muertas y otras cuatro heridas este sábado. El desprendimiento de nieve ocurrió en las inmediaciones del centro de esquí Portillo, donde un grupo de excursionistas fue arrastrado hacia las aguas heladas de la Laguna del Inca.

Leé también Nueva tragedia en Nepal: las impactantes imágenes de una avalancha que ya dejó al menos cuatro muertos
Nepal atraviesa una nueva emergencia por las condiciones meteorológicas extremas que afectan distintas zonas del país y complican los operativos de rescate. (Foto: Reuters).

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó el saldo de víctimas y advirtió que no se descarta “la existencia de otras personas atrapadas en el lugar”, por lo que los equipos de emergencia continuaron trabajando en la zona. La tragedia ocurrió en un sector de alta montaña ubicado a unas dos horas de Santiago de Chile y a solo tres kilómetros del paso internacional Los Libertadores, que conecta la región chilena de Valparaíso con la provincia argentina de Mendoza.

Según informaron medios locales, la fuerza de la avalancha arrastró a los excursionistas hasta la laguna, donde los rescatistas desplegaron un importante operativo para recuperar los cuerpos y asistir a los sobrevivientes. El desprendimiento se produjo en los alrededores de la Laguna del Inca, dentro del área del centro de esquí Portillo, considerado el más antiguo de Sudamérica.

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo se encontraba realizando una excursión cuando fue sorprendido por la avalancha. La nieve los arrastró hacia un sector de difícil acceso, próximo a las aguas de la laguna. El operativo de emergencia contó con la participación de Bomberos de Los Andes, Carabineros de Chile, equipos de rescate de montaña y personal sanitario.

También colaboraron una brigada aeropolicial, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), personal del Sistema Integrado Cristo Redentor, trabajadores del Hotel Portillo y equipos regionales de Senapred. Los cuatro heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica, mientras continuaban los trabajos de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera más víctimas.

El centro de esquí estaba cerrado y habían advertido sobre el peligro

Tras conocerse la tragedia, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, explicó que las víctimas no estaban alojadas en el Hotel Portillo y que el centro de esquí se encontraba cerrado por el final de la temporada. Además, señaló que el sector donde ocurrió la avalancha no estaba habilitado para realizar excursiones y que existían carteles que prohibían el acceso.

Lamentamos esta tremenda tragedia, pero lo más importante que hay que aclarar es que el centro de esquí estaba cerrado por la temporada. Estos son excursionistas que muchas veces no hacen caso de lo que significa hacer dicha actividad en alta montaña y en zonas que son peligrosas”, sostuvo Rivera, según consignó el portal Cooperativa.cl.

El funcionario agregó que, de acuerdo con la información recibida, el jefe de seguridad del hotel había advertido al grupo sobre los riesgos de ingresar a la montaña en ese horario, considerado especialmente peligroso.

Lo excursionistas fueron advertidos del peligro que representaba salir a esquiar en la zona. (Foto: alcalde Manuel Rivera/gentileza cooperativa.cl)

Lo excursionistas fueron advertidos del peligro que representaba salir a esquiar en la zona. (Foto: alcalde Manuel Rivera/gentileza cooperativa.cl)

Qué dijeron las autoridades sobre la avalancha en Portillo

El delegado presidencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, lamentó lo ocurrido y remarcó la importancia de respetar las restricciones de acceso a los sectores de alta montaña.

Esto ocurrió por la parte de atrás del Hotel Portillo. Es una quebrada bastante peligrosa; esto da la señal correcta de que así es y que se intenta que este tipo de excursiones no se lleven a cabo en el lugar. Hay un autocuidado que se sugiere aplicar siempre”, explicó.

Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que todas las personas afectadas eran de nacionalidad chilena y que ninguna se encontraba hospedada en el establecimiento turístico. “Son todos chilenos y ninguno era del hotel; eran turistas de paso”, precisó.

Millones también indicó que, según la versión del propietario del Hotel Portillo, los excursionistas habían recibido advertencias para que no ingresaran al sector. Sin embargo, aclaró que todavía se desconoce si contaban con experiencia en actividades de montaña.

En pocas palabras

  • Tragedia en la cordillera: Una avalancha en Chile dejó cuatro muertos y cuatro heridos tras sorprender a excursionistas.
  • Ubicación y contexto: El desprendimiento ocurrió cerca del centro de esquí Portillo, en un sector no habilitado para excursiones.
  • Advertencias previas: Autoridades y personal del hotel habían alertado sobre los peligros de la zona y la actividad de montaña.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tragedia Avalancha Chile
Notas relacionadas
Conmoción por una turista francesa que murió tras quedar atrapada en una avalancha
Tragedia en El Chaltén: quién era la esquiadora que murió sepultada por una avalancha
Conmoción en una maratón: una influencer de 25 años se desplomó a 500 metros de la meta y falleció

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar