Tragedia en la cordillera de los Andes: una avalancha dejó cuatro muertos y cuatro heridos

También colaboraron una brigada aeropolicial, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), personal del Sistema Integrado Cristo Redentor, trabajadores del Hotel Portillo y equipos regionales de Senapred. Los cuatro heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica, mientras continuaban los trabajos de búsqueda ante la posibilidad de que hubiera más víctimas.

El centro de esquí estaba cerrado y habían advertido sobre el peligro

Tras conocerse la tragedia, el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, explicó que las víctimas no estaban alojadas en el Hotel Portillo y que el centro de esquí se encontraba cerrado por el final de la temporada. Además, señaló que el sector donde ocurrió la avalancha no estaba habilitado para realizar excursiones y que existían carteles que prohibían el acceso.

“Lamentamos esta tremenda tragedia, pero lo más importante que hay que aclarar es que el centro de esquí estaba cerrado por la temporada. Estos son excursionistas que muchas veces no hacen caso de lo que significa hacer dicha actividad en alta montaña y en zonas que son peligrosas”, sostuvo Rivera, según consignó el portal Cooperativa.cl.

El funcionario agregó que, de acuerdo con la información recibida, el jefe de seguridad del hotel había advertido al grupo sobre los riesgos de ingresar a la montaña en ese horario, considerado especialmente peligroso.

Lo excursionistas fueron advertidos del peligro que representaba salir a esquiar en la zona. (Foto: alcalde Manuel Rivera/gentileza cooperativa.cl)

Qué dijeron las autoridades sobre la avalancha en Portillo

El delegado presidencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, lamentó lo ocurrido y remarcó la importancia de respetar las restricciones de acceso a los sectores de alta montaña.

“Esto ocurrió por la parte de atrás del Hotel Portillo. Es una quebrada bastante peligrosa; esto da la señal correcta de que así es y que se intenta que este tipo de excursiones no se lleven a cabo en el lugar. Hay un autocuidado que se sugiere aplicar siempre”, explicó.

Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que todas las personas afectadas eran de nacionalidad chilena y que ninguna se encontraba hospedada en el establecimiento turístico. “Son todos chilenos y ninguno era del hotel; eran turistas de paso”, precisó.

Millones también indicó que, según la versión del propietario del Hotel Portillo, los excursionistas habían recibido advertencias para que no ingresaran al sector. Sin embargo, aclaró que todavía se desconoce si contaban con experiencia en actividades de montaña.