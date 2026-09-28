Nueva tragedia en Nepal: las impactantes imágenes de una avalancha que ya dejó al menos cuatro muertos

Cómo fue la avalancha que golpeó el campamento

Al momento del desastre, distintos trabajadores se encontraban colocando cuerdas y montando las tiendas necesarias para la expedición internacional cuando un torrente de nieve y rocas descendió por la ladera.

Entre los desaparecidos hay integrantes de Himalayan Holidays, la empresa encargada de organizar la expedición.

“Estamos absolutamente devastados. Nos enteramos que seis o siete miembros de nuestro equipo están desaparecidos, pero aún no hemos podido confirmar el número exacto. Es la primera vez que se produce una avalancha como esta en esta zona exacta”, expresó el gerente general de la compañía.

La avalancha de nieve y rocas golpeó el campamento base del Himlung Himal, a más de 7.000 metros de altura, y dejó al menos cuatro muertos y 12 desaparecidos. (Foto: Reuters).

“El terreno es muy llano en el campamento base, pero la montaña es impredecible”, agregó.

Las tareas para localizar a las personas desaparecidas se desarrollan en condiciones complejas debido al clima y a las características de la zona. Helicópteros especiales intentaron acceder al lugar, aunque las condiciones meteorológicas dificultaron el operativo.

“El rescate ha quedado suspendido por las condiciones del tiempo en la montaña”, señalaron las autoridades locales.

Alerta por el clima en Nepal

El episodio ocurrió mientras rigen alertas meteorológicas severas en diferentes zonas de Nepal, después de varios días de intensas precipitaciones.

La tragedia se suma a otros fenómenos naturales que afectaron recientemente al país. Semanas atrás, una inundación en la frontera entre Nepal y China, provocada por el colapso de un glaciar y un deslizamiento de tierra, dejó al menos 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos.

La situación meteorológica también afecta a otros sectores de la región del Himalaya y mantiene en alerta a las autoridades ante el riesgo de nuevos fenómenos.