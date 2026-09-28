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Nueva tragedia en Nepal: las impactantes imágenes de una avalancha que ya dejó al menos cuatro muertos

El desprendimiento de nieve y rocas golpeó el campamento base del Himlung Himal mientras trabajadores preparaban una expedición internacional. Los equipos de rescate recuperaron cuatro cuerpos y buscan a otras 12 personas que permanecen desaparecidas.

Nepal atraviesa una nueva emergencia por las condiciones meteorológicas extremas que afectan distintas zonas del país y complican los operativos de rescate. (Foto: Reuters).

Nepal atraviesa una nueva emergencia por las condiciones meteorológicas extremas que afectan distintas zonas del país y complican los operativos de rescate. (Foto: Reuters).

Una avalancha de nieve y rocas golpeó un campamento ubicado en el monte Imlún, en Nepal, y dejó al menos cuatro muertos y 12 personas desaparecidas. El fenómeno se produjo en medio de condiciones meteorológicas adversas que afectan a distintas zonas del país asiático y complican las tareas de búsqueda.

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El alud en Nepal con el deshielo de las altas cumbres no permite saber el número real de vícitmas. (Foto: Captura de TV)

El deslizamiento alcanzó el campamento base de la empresa Himlung Himal, ubicado en una montaña de 7.126 metros de altura, mientras trabajadores preparaban el lugar para recibir a un grupo de turistas de Emiratos Árabes que tenía previsto llegar el 1° de octubre.

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Los videos que comenzaron a circular después del desastre muestran la fuerza con la que la avalancha descendió por la montaña y alcanzó las instalaciones, mientras toneladas de nieve, barro y rocas avanzaban sobre el campamento.

Hasta el momento, los equipos de rescate recuperaron cuatro cuerpos y buscan a otras 12 personas que permanecen desaparecidas, según informaron las autoridades de montañismo de Nepal.

Cómo fue la avalancha que golpeó el campamento

Al momento del desastre, distintos trabajadores se encontraban colocando cuerdas y montando las tiendas necesarias para la expedición internacional cuando un torrente de nieve y rocas descendió por la ladera.

Entre los desaparecidos hay integrantes de Himalayan Holidays, la empresa encargada de organizar la expedición.

Estamos absolutamente devastados. Nos enteramos que seis o siete miembros de nuestro equipo están desaparecidos, pero aún no hemos podido confirmar el número exacto. Es la primera vez que se produce una avalancha como esta en esta zona exacta”, expresó el gerente general de la compañía.

La avalancha de nieve y rocas golpe&oacute; el campamento base del Himlung Himal, a m&aacute;s de 7.000 metros de altura, y dej&oacute; al menos cuatro muertos y 12 desaparecidos. (Foto: Reuters).

La avalancha de nieve y rocas golpeó el campamento base del Himlung Himal, a más de 7.000 metros de altura, y dejó al menos cuatro muertos y 12 desaparecidos. (Foto: Reuters).

El terreno es muy llano en el campamento base, pero la montaña es impredecible”, agregó.

Las tareas para localizar a las personas desaparecidas se desarrollan en condiciones complejas debido al clima y a las características de la zona. Helicópteros especiales intentaron acceder al lugar, aunque las condiciones meteorológicas dificultaron el operativo.

El rescate ha quedado suspendido por las condiciones del tiempo en la montaña”, señalaron las autoridades locales.

Alerta por el clima en Nepal

El episodio ocurrió mientras rigen alertas meteorológicas severas en diferentes zonas de Nepal, después de varios días de intensas precipitaciones.

La tragedia se suma a otros fenómenos naturales que afectaron recientemente al país. Semanas atrás, una inundación en la frontera entre Nepal y China, provocada por el colapso de un glaciar y un deslizamiento de tierra, dejó al menos 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos.

La situación meteorológica también afecta a otros sectores de la región del Himalaya y mantiene en alerta a las autoridades ante el riesgo de nuevos fenómenos.

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