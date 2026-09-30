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Tragedia en El Chaltén: quién era la esquiadora profesional que murió sepultada por una avalancha

La joven realizaba esquí de travesía junto a su esposo en el Cerro Crestón. El desprendimiento los arrastró unos 400 metros y la joven quedó sepultada bajo la nieve. Su pareja sobrevivió y fue rescatada fuera de peligro.

Tragedia en El Chaltén: quién era la esquiadora profesional que murió tras quedar sepultada por una avalancha

Tragedia en El Chaltén: quién era la esquiadora profesional que murió tras quedar sepultada por una avalancha

Juliette Agathe Elena Willmann tenía 29 años y había construido su vida alrededor de la montaña y los deportes de aventura. Esquiadora profesional y especialista en esquí de travesía, había competido internacionalmente y también se desempeñaba como instructora.

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La joven francesa se encontraba de viaje por la Patagonia junto a su esposo, Pierre-Idris Benjamin Gabriel Mehdi, de 30 años. Ambos realizaban esquí de travesía en el Cerro Crestón, cerca de El Chaltén, cuando quedaron atrapados por una avalancha que terminó provocando la muerte de Juliette.

El desprendimiento ocurrió el martes alrededor de las 12.30, a unos 3.100 metros de altura. La masa de nieve arrastró a la pareja durante aproximadamente 400 metros por la ladera. Juliette quedó sepultada a unos 1,5 metros de profundidad, mientras que su esposo logró sobrevivir, aunque sufrió heridas.

Una vida marcada por los deportes de montaña

Willmann nació en Marsella y pasó parte de su infancia en el valle de Ubaye, en los Alpes del sur de Francia. Más adelante se instaló en Chamonix, una localidad reconocida por su actividad vinculada al montañismo y los deportes de invierno.

Desde joven practicó distintas disciplinas deportivas. Entre ellas se encontraban el judo, el running, el ciclismo de montaña, el rugby y el esquí competitivo. Con el tiempo, su recorrido se concentró especialmente en las actividades relacionadas con la montaña.

Su especialidad fue el esquí de montañismo, también conocido como ski mountaineering, una modalidad que combina el ascenso y el descenso en terrenos de montaña. Su trayectoria llegó a incluir una clasificación para el Freeride World Tour y participaciones oficiales entre 2019 y 2022.

Además de competir, trabajaba como instructora de esquí y producía contenido relacionado con su actividad. En sus redes sociales reunía a más de 33.000 seguidores, con publicaciones vinculadas principalmente a los deportes, los paisajes y la vida en la montaña.

Juliette había llegado a la Patagonia junto a su esposo para recorrer distintos paisajes de la Argentina y Chile. Durante el viaje compartieron imágenes de sus actividades y de los lugares que visitaron.

Uno de sus últimos registros desde la zona fue realizado en El Chaltén, donde también había recorrido el Cerro Madsen. En esa publicación, la joven había expresado su entusiasmo por encontrarse en las montañas de la Patagonia y por poder explorar el lugar.

Días después, la pareja se encontraba realizando esquí de travesía en el Cerro Crestón cuando ocurrió el desprendimiento que cambió el curso del viaje.

La avalancha los arrastró unos 400 metros

El desprendimiento se produjo alrededor de las 12.30, a unos 3.100 metros de altura. La avalancha alcanzó a Juliette y a su esposo y los desplazó aproximadamente 400 metros cuesta abajo.

Tras el impacto, la joven quedó completamente cubierta por la nieve. Su esposo sobrevivió y pudo ser localizado, mientras que quienes se encontraban en el sector comenzaron a trabajar para encontrar a Juliette.

Unos 15 minutos después de la avalancha, uno de los guías que estaba en la zona activó una baliza de emergencia. Antes de la llegada de los equipos oficiales, otros esquiadores que se encontraban cerca comenzaron a excavar para intentar localizar a la mujer.

Finalmente, Juliette fue encontrada sin signos vitales. Un médico del puesto sanitario de la zona indicó por radio las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los intentos por salvarla no tuvieron éxito.

Un operativo que se extendió durante horas

El rescate involucró a distintos organismos y equipos especializados. Participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería, el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 42 “Calafate”, la Comisión de Auxilio de El Chaltén, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos sanitarios.

Tras confirmar la muerte de la esquiadora, los equipos debieron realizar el descenso desde la zona de montaña. El traslado hasta la base demandó aproximadamente cuatro horas debido a las condiciones del terreno.

Su esposo, en tanto, fue rescatado con vida y quedó fuera de peligro.

En pocas palabras

  • Esquiadora profesional: Juliette Agathe Elena Willmann, de 29 años, murió tras quedar sepultada por una avalancha en El Chaltén.
  • Accidente fatal: La avalancha la arrastró junto a su esposo unos 400 metros en el Cerro Crestón, sepultándola bajo 1,5 metros de nieve.
  • Rescate y operativo: A pesar de un operativo de varias horas con múltiples equipos de rescate, no lograron reanimarla.
Resumen generado por Thinkindot AI
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