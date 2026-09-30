Tragedia en El Chaltén: quién era la esquiadora profesional que murió sepultada por una avalancha

Desde joven practicó distintas disciplinas deportivas. Entre ellas se encontraban el judo, el running, el ciclismo de montaña, el rugby y el esquí competitivo. Con el tiempo, su recorrido se concentró especialmente en las actividades relacionadas con la montaña.

Su especialidad fue el esquí de montañismo, también conocido como ski mountaineering, una modalidad que combina el ascenso y el descenso en terrenos de montaña. Su trayectoria llegó a incluir una clasificación para el Freeride World Tour y participaciones oficiales entre 2019 y 2022.

Además de competir, trabajaba como instructora de esquí y producía contenido relacionado con su actividad. En sus redes sociales reunía a más de 33.000 seguidores, con publicaciones vinculadas principalmente a los deportes, los paisajes y la vida en la montaña.

Juliette había llegado a la Patagonia junto a su esposo para recorrer distintos paisajes de la Argentina y Chile. Durante el viaje compartieron imágenes de sus actividades y de los lugares que visitaron.

Uno de sus últimos registros desde la zona fue realizado en El Chaltén, donde también había recorrido el Cerro Madsen. En esa publicación, la joven había expresado su entusiasmo por encontrarse en las montañas de la Patagonia y por poder explorar el lugar.

Días después, la pareja se encontraba realizando esquí de travesía en el Cerro Crestón cuando ocurrió el desprendimiento que cambió el curso del viaje.

La avalancha los arrastró unos 400 metros

El desprendimiento se produjo alrededor de las 12.30, a unos 3.100 metros de altura. La avalancha alcanzó a Juliette y a su esposo y los desplazó aproximadamente 400 metros cuesta abajo.

Tras el impacto, la joven quedó completamente cubierta por la nieve. Su esposo sobrevivió y pudo ser localizado, mientras que quienes se encontraban en el sector comenzaron a trabajar para encontrar a Juliette.

Unos 15 minutos después de la avalancha, uno de los guías que estaba en la zona activó una baliza de emergencia. Antes de la llegada de los equipos oficiales, otros esquiadores que se encontraban cerca comenzaron a excavar para intentar localizar a la mujer.

Finalmente, Juliette fue encontrada sin signos vitales. Un médico del puesto sanitario de la zona indicó por radio las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los intentos por salvarla no tuvieron éxito.

Un operativo que se extendió durante horas

El rescate involucró a distintos organismos y equipos especializados. Participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería, el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 42 “Calafate”, la Comisión de Auxilio de El Chaltén, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil y equipos sanitarios.

Tras confirmar la muerte de la esquiadora, los equipos debieron realizar el descenso desde la zona de montaña. El traslado hasta la base demandó aproximadamente cuatro horas debido a las condiciones del terreno.

Su esposo, en tanto, fue rescatado con vida y quedó fuera de peligro.