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Conmoción por una turista francesa que murió tras quedar atrapada en una avalancha

La mujer esquiaba junto a otro turista francés cuando se produjo un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón, cerca del Lago del Desierto. Su compañero fue rescatado con lesiones y permanece fuera de peligro. El operativo involucró a distintos organismos y equipos de emergencia.

La mujer esquiaba junto a otro turista francés cuando se produjo un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón. (Foto: archivo)

La mujer esquiaba junto a otro turista francés cuando se produjo un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón. (Foto: archivo)

Una turista francesa de 29 años murió este martes después de quedar atrapada por una avalancha mientras esquiaba en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén.

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Más de 170 personas que quedaron varadas por un fuerte temporal de nieve en el Balcón del Pissis fueron rescatadas. (Foto: Gendarmería Nacional Argentina﻿)

El desprendimiento ocurrió alrededor de las 12:30 y también alcanzó a su compañero, otro ciudadano francés que logró ser rescatado con algunas lesiones y se encuentra fuera de peligro.

La mujer esquiaba junto a otro turista francés cuando se produjo un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón. (Foto: Gobierno Santa Cruz)

La mujer esquiaba junto a otro turista francés cuando se produjo un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón. (Foto: Gobierno Santa Cruz)

Un operativo que se extendió durante varias horas

La alerta activó un amplio despliegue de emergencia en la zona de montaña. Del operativo participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil, equipos de salud y la Comisión de Auxilio, informó el Gobierno de Santa Cruz.

El primer grupo de búsqueda avanzó hacia el sector donde se había producido el desprendimiento. Luego se incorporaron otros rescatistas provenientes de El Chaltén para reforzar las tareas.

Los equipos partieron desde el área del Lago del Desierto y debieron continuar el recorrido a pie hasta alcanzar el lugar de la avalancha. El trayecto presentó dificultades propias de un terreno de alta montaña, con fuertes pendientes y condiciones complejas para las tareas de rescate.

Después de varias horas de búsqueda, los rescatistas consiguieron localizar a los dos turistas que habían quedado atrapados bajo la nieve.

A las 16:58, efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional, junto con integrantes de la Comisión de Auxilio, llegaron hasta el lugar y constataron el fallecimiento de la mujer.

Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional constataron el fallecimiento de la mujer. (Foto: Gobierno de Santa Cruz)

Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional constataron el fallecimiento de la mujer. (Foto: Gobierno de Santa Cruz)

Cómo fue trasladado el cuerpo

Luego de confirmar la muerte, los equipos resguardaron el sector para preservar posibles elementos de interés para la investigación.

El cuerpo fue colocado en una bolsa mortuoria y trasladado en una camilla especializada, a pulso por un sendero de montaña, hasta la Ruta Provincial N.º 41, a la altura del kilómetro 35. Desde ese punto fue transportado en un vehículo institucional hasta el puesto sanitario local.

El compañero de la víctima, en tanto, fue evacuado para recibir atención médica. Según las primeras informaciones oficiales, permanece fuera de peligro.

Qué se investiga sobre la avalancha

De acuerdo con la información preliminar, el desprendimiento se habría producido por un corte de placa del manto níveo mientras la pareja practicaba esquí de travesía.

Los dos turistas habrían sido arrastrados aproximadamente 400 metros montaña abajo. Las circunstancias del hecho y las posibles lesiones que provocaron el fallecimiento de la mujer deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

El operativo concluyó con el traslado del cuerpo y la asistencia del sobreviviente, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Cómo es el lugar donde ocurrió el desprendimiento

La avalancha tuvo lugar en el Cerro Crestón, un sector cordillerano ubicado en las inmediaciones del Lago del Desierto y utilizado para la práctica de esquí de montaña.

La turista esquiaba en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén. (Foto: archivo)

La turista esquiaba en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén. (Foto: archivo)

Esta actividad combina ascensos y travesías por sectores de montaña y puede desarrollarse sobre pendientes pronunciadas y zonas expuestas.

Las autoridades mantienen las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento de nieve que provocó la muerte de la turista francesa.

En pocas palabras

  • Turista francesa fallecida: Una esquiadora de 29 años murió tras quedar atrapada por una avalancha en el Cerro Crestón.
  • Rescate y estado del acompañante: Su compañero francés fue rescatado con lesiones y se encuentra fuera de peligro.
  • Operativo de emergencia: Amplio despliegue de Parques Nacionales, Gendarmería, Defensa Civil y salud, con tareas de rescate que se extendieron por horas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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