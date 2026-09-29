Conmoción por una turista francesa que murió tras quedar atrapada en una avalancha

Los equipos partieron desde el área del Lago del Desierto y debieron continuar el recorrido a pie hasta alcanzar el lugar de la avalancha. El trayecto presentó dificultades propias de un terreno de alta montaña, con fuertes pendientes y condiciones complejas para las tareas de rescate.

Después de varias horas de búsqueda, los rescatistas consiguieron localizar a los dos turistas que habían quedado atrapados bajo la nieve.

A las 16:58, efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional, junto con integrantes de la Comisión de Auxilio, llegaron hasta el lugar y constataron el fallecimiento de la mujer.

Efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional constataron el fallecimiento de la mujer. (Foto: Gobierno de Santa Cruz)

Cómo fue trasladado el cuerpo

Luego de confirmar la muerte, los equipos resguardaron el sector para preservar posibles elementos de interés para la investigación.

El cuerpo fue colocado en una bolsa mortuoria y trasladado en una camilla especializada, a pulso por un sendero de montaña, hasta la Ruta Provincial N.º 41, a la altura del kilómetro 35. Desde ese punto fue transportado en un vehículo institucional hasta el puesto sanitario local.

El compañero de la víctima, en tanto, fue evacuado para recibir atención médica. Según las primeras informaciones oficiales, permanece fuera de peligro.

Qué se investiga sobre la avalancha

De acuerdo con la información preliminar, el desprendimiento se habría producido por un corte de placa del manto níveo mientras la pareja practicaba esquí de travesía.

Los dos turistas habrían sido arrastrados aproximadamente 400 metros montaña abajo. Las circunstancias del hecho y las posibles lesiones que provocaron el fallecimiento de la mujer deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.

El operativo concluyó con el traslado del cuerpo y la asistencia del sobreviviente, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Cómo es el lugar donde ocurrió el desprendimiento

La avalancha tuvo lugar en el Cerro Crestón, un sector cordillerano ubicado en las inmediaciones del Lago del Desierto y utilizado para la práctica de esquí de montaña.

La turista esquiaba en el Cerro Crestón, en la zona del Lago del Desierto, a unos 35 kilómetros de El Chaltén. (Foto: archivo)

Esta actividad combina ascensos y travesías por sectores de montaña y puede desarrollarse sobre pendientes pronunciadas y zonas expuestas.

Las autoridades mantienen las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento de nieve que provocó la muerte de la turista francesa.