Conmoción por una turista francesa que murió tras quedar atrapada en una avalancha

La mujer esquiaba junto a otro turista francés cuando se produjo un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón, cerca del Lago del Desierto. Su compañero fue rescatado con lesiones y permanece fuera de peligro. El operativo involucró a distintos organismos y equipos de emergencia.
La mujer esquiaba junto a otro turista francés cuando se produjo un desprendimiento de nieve en el Cerro Crestón. (Foto: archivo)
El desprendimiento ocurrió alrededor de las 12:30 y también alcanzó a su compañero, otro ciudadano francés que logró ser rescatado con algunas lesiones y se encuentra fuera de peligro.
La alerta activó un amplio despliegue de emergencia en la zona de montaña. Del operativo participaron efectivos de Parques Nacionales, Gendarmería Nacional, el Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil, equipos de salud y la Comisión de Auxilio, informó el Gobierno de Santa Cruz.
El primer grupo de búsqueda avanzó hacia el sector donde se había producido el desprendimiento. Luego se incorporaron otros rescatistas provenientes de El Chaltén para reforzar las tareas.
Los equipos partieron desde el área del Lago del Desierto y debieron continuar el recorrido a pie hasta alcanzar el lugar de la avalancha. El trayecto presentó dificultades propias de un terreno de alta montaña, con fuertes pendientes y condiciones complejas para las tareas de rescate.
Después de varias horas de búsqueda, los rescatistas consiguieron localizar a los dos turistas que habían quedado atrapados bajo la nieve.
A las 16:58, efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña de Gendarmería Nacional, junto con integrantes de la Comisión de Auxilio, llegaron hasta el lugar y constataron el fallecimiento de la mujer.
Luego de confirmar la muerte, los equipos resguardaron el sector para preservar posibles elementos de interés para la investigación.
El cuerpo fue colocado en una bolsa mortuoria y trasladado en una camilla especializada, a pulso por un sendero de montaña, hasta la Ruta Provincial N.º 41, a la altura del kilómetro 35. Desde ese punto fue transportado en un vehículo institucional hasta el puesto sanitario local.
El compañero de la víctima, en tanto, fue evacuado para recibir atención médica. Según las primeras informaciones oficiales, permanece fuera de peligro.
De acuerdo con la información preliminar, el desprendimiento se habría producido por un corte de placa del manto níveo mientras la pareja practicaba esquí de travesía.
Los dos turistas habrían sido arrastrados aproximadamente 400 metros montaña abajo. Las circunstancias del hecho y las posibles lesiones que provocaron el fallecimiento de la mujer deberán establecerse mediante las pericias correspondientes.
El operativo concluyó con el traslado del cuerpo y la asistencia del sobreviviente, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer lo ocurrido.
La avalancha tuvo lugar en el Cerro Crestón, un sector cordillerano ubicado en las inmediaciones del Lago del Desierto y utilizado para la práctica de esquí de montaña.
Esta actividad combina ascensos y travesías por sectores de montaña y puede desarrollarse sobre pendientes pronunciadas y zonas expuestas.
Las autoridades mantienen las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento de nieve que provocó la muerte de la turista francesa.