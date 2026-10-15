En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Casa Blanca
Comunicación fallida

Video: por qué la vocera de Trump, Katie Zacharia, desató un escándalo en la Casa Blanca

Donald Trump reemplazó a su aguerrida vocera por otra mujer que se presentó con gran simpatía ante los periodistas. Pero protagonizó un debut para el olvido en la Casa Blanca por diferentes actitudes y antecedentes. La conferencia tuvo un final abrupto.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Katie Zacharia

Katie Zacharia, la nueva vocera de la Casa Blanca, en un fallido debut, lleno de problemas. (Foto: Reuters)

"Tengo que averiguar sobre eso y vuelvo más tarde". Fue casi el momento final de la fallida primera conferencia de prensa de la nueva vocera de la Casa Blanca. No fue la mejor presentación de Katie Zacharia, la nueva portavoz elegida por Donald Trump.

Leé también Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca y coincidieron en un punto clave de la IA
Trunp y Xi Jinping destacaron la buena relación entre ambos y la cooperación mutua. (Foto: Reuters) 

La pregunta era estratégica y fundamental. Un periodista quiso saber si el presidente de Estados Unidos en realidad había presionado a Elon Musk para darle menos calidad al servicio de Starlink en Ucrania, el cual el dueño de la red social "X" puso a disposición del gobierno de Volodímir Zelenski al iniciar Rusia la invasión a su territorio.

Como las preguntas arreciaron, la sonrisa amplia con la que llegó Katie al atril se cayó y dio por concluido el contacto con la prensa. Entre el saludo cordial y ese abrupto final, pasaron apenas 14 minutos. Un récord para una conferencia en la Casa Blanca.

El debut de Katie Zacharia como secretaria de prensa de Donald Trump terminó envuelto en una polémica por su desempeño ante los periodistas y las dudas sobre sus credenciales profesionales. La nueva portavoz de la Casa Blanca protagonizó una conferencia breve, con respuestas vacilantes y un episodio que puso en cuestión su afirmación de que es abogada.

Trump no puede descuidarse. El debut de su nueva vocera fue desastroso. (foto Reuters)

Trump no puede descuidarse. El debut de su nueva vocera fue desastroso. (foto Reuters)

Zacharia, de 41 años, asumió el cargo tras la salida de Karoline Leavitt (rubia como ella, pero muy filosa y desafiante para con los periodistas, fiel defensora del presidente Trump) y enfrentó por primera vez a la prensa. Durante ocho minutos leyó un guión, respondió pocas preguntas y cometió un desliz cuando, al hablar de su familia, confundió a su marido con el presidente estadounidense. “Mi presidente, perdón, mi marido”, corrigió entre risas.

Pero el momento más incómodo llegó cuando le preguntaron en qué estado había aprobado el examen habilitante para ejercer la abogacía en Estados Unidos. La pregunta sorprendió incluso a Trump, que se encontraba junto a ella. Zacharia respondió: “Cuando me mudé a China”, sin aclarar si había aprobado el examen ni dónde estaba habilitada para ejercer.

La aguerrida vocera anterior y la nueva, que fracasó en su debut en la Casa Blanca. (foto: A24.com)

La aguerrida vocera anterior y la nueva, que fracasó en su debut en la Casa Blanca. (foto: A24.com)

¿Es abogada la nueva vocera de Trump?

Zacharia se graduó en Derecho en la Universidad Pepperdine en 2011, pero no hay registros públicos que acrediten que haya aprobado el examen profesional o que esté matriculada para ejercer como abogada en algún estado estadounidense, según investigaciones periodísticas citadas por The Washington Post y The New York Times. Más allá de estudiar y graduarse, hace falta ese examen final para poder ejercer profesional.

La Casa Blanca sostiene que trabajó en operaciones jurídicas internacionales y que contaba con las credenciales correspondientes, aunque no precisó dónde obtuvo una licencia profesional. Y cuando le preguntaron por Ucrania, todo se desbandó. Y dio por terminada la conferencia 6 minutos más tarde de su primer furcio.

Trump, por su parte, defendió su desempeño y aseguró que la conferencia había sido muy buena. Sin embargo, su primera aparición dejó una pregunta abierta: ¿cómo puede presentarse como abogada una funcionaria cuya habilitación profesional no está acreditada públicamente? Ya se hacen apuestas entre los medios sobre cuánto puede durar en su nueva función en la Casa Blanca.

Quién es Katie Zacharia

Zacharia construyó su perfil público como comentarista conservadora en cadenas como Fox News y Newsmax. Allí comenzó su defensa de las acciones de Donald Trump, como candidato y luego, como presidente.

También trabajó en China para el estudio jurídico Zhong Lun, entre 2011 y 2013, y posteriormente ocupó funciones vinculadas con la comunicación política y la asesoría jurídica.

Antes de llegar a la Casa Blanca, se desempeñó como asesora de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, la compañía vinculada al presidente estadounidense. También tuvo un breve paso por el Departamento de Seguridad Nacional.

Trump la eligió para reemplazar a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto. El mandatario destacó su lealtad al movimiento MAGA y la presentó como abogada, una condición que ahora quedó bajo escrutinio.

¿Hay dudas sobre su continuidad?

Por ahora, no hay una confirmación oficial de que Trump evalúe despedirla. El Presidente, de hecho, defendió su desempeño y aseguró que le había parecido muy bueno.

Sin embargo, el estreno fallido y las preguntas sobre su currículum abrieron un frente incómodo para una portavoz que deberá defender al Gobierno ante la prensa en la recta final hacia las elecciones legislativas de noviembre.

La situación sobre su "graduación y habilitación" se agravó cuando se conoció que el Colegio de Abogados de California no tenía registros de que estuviera habilitada para ejercer allí. La organización Campaign for Accountability pidió investigar si había presentado de manera engañosa sus credenciales.

Zacharia afirmó que ejerció Derecho de Transacciones Internacionales con las acreditaciones correspondientes, obtenida antes o en su viaje a China, pero no precisó dónde obtuvo la habilitación. Mal debut para la nueva vocera, pese al respaldo que Donald Trump salió a ratificar.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Debut polémico: La nueva vocera de Donald Trump, Katie Zacharia, protagonizó una conferencia de prensa fallida de 14 minutos en la Casa Blanca.
  • Dudas sobre credenciales: Zacharia no pudo acreditar públicamente si aprobó el examen para ejercer como abogada, generando controversia.
  • Reemplazo y críticas: La funcionaria asumió tras Karoline Leavitt y su desempeño inicial generó cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Casa Blanca Papelón Debut
Notas relacionadas
Donald Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y crece la tensión
La ganadora del Nobel de la Paz se burló de Trump y recibió un duro rechazo de Netanyahu
Donald Trump pidió reemplazar a Zelensky en Ucrania y lanzó una advertencia por los ataques contra Rusia

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar