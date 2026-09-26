Donald Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y crece la tensión

Trump confirmó que decidió rechazar la iniciativa y aseguró que, a su entender, Teherán busca alcanzar rápidamente un entendimiento por el impacto económico que genera la situación en el estrecho de Ormuz. “Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente”, afirmó.

Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. (Foto: archivo)

El mandatario estadounidense sostuvo que está dispuesto a negociar con Irán, aunque consideró que las condiciones planteadas por Teherán no resultaban aceptables para Washington: “Quieren un acuerdo, y me parece bien. A mí también me gusta llegar a acuerdos, pero ese acuerdo no sería aceptable”, señaló. La propuesta iraní fue transmitida a Estados Unidos a través de Qatar, que actuó como mediador entre ambos gobiernos.

El plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días

La iniciativa surgió en medio de las conversaciones mantenidas esta semana por el canciller iraní, Abás Araqchi, y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en el marco de los esfuerzos diplomáticos desplegados durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Araqchi explicó que Teherán presentó a Washington un plan concreto de siete días para avanzar hacia una salida negociada.

Según detalló el canciller, los primeros pasos requerían entre cuatro y cinco días. Si se cumplían las condiciones acordadas, el estrecho de Ormuz volvería a abrirse durante el sexto día y las negociaciones con Estados Unidos comenzarían al séptimo. El objetivo de esas conversaciones sería alcanzar un acuerdo definitivo sobre los temas pendientes, incluido el programa nuclear iraní.

Por qué el estrecho de Ormuz es clave para el conflicto

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el 28 de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques contra territorio iraní. Desde entonces, la guerra atravesó diferentes períodos de ataques, pausas y negociaciones sin alcanzar hasta ahora un acuerdo definitivo.

En ese contexto, Irán estableció restricciones sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte internacional de petróleo y gas. Estados Unidos, por su parte, mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes, una de las principales medidas de presión económica sobre Teherán.

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye un paso estratégico para las exportaciones energéticas de varios países de Medio Oriente. Por ese motivo, cualquier restricción prolongada a la navegación puede tener consecuencias sobre el abastecimiento internacional de energía y los precios del petróleo.

El rechazo de Trump mantiene por ahora sin acuerdo la propuesta presentada por Teherán y vuelve a poner el foco sobre las negociaciones diplomáticas para intentar reducir las hostilidades y normalizar el tránsito por una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.