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Asesinaron a un policía federal retirado durante un intento de robo y detuvieron a tres sospechosos

La víctima tenía 70 años y fue atacada cuando salió al patio de su casa al escuchar movimientos sospechosos. Los delincuentes escaparon, chocaron contra un poste y robaron otro vehículo para continuar la fuga.

Asesinaron a un policía federal retirado durante un intento de robo. (Foto: Policía)

Asesinaron a un policía federal retirado durante un intento de robo. (Foto: Policía)

Un policía federal retirado de 70 años fue asesinado a balazos durante un intento de robo en su vivienda de Rafael Calzada, partido bonaerense de Almirante Brown. Tras el ataque, los delincuentes protagonizaron una accidentada fuga, chocaron el vehículo en el que circulaban y robaron otro auto para intentar escapar, pero, finalmente, tres sospechosos fueron detenidos, entre ellos un adolescente de 15 años.

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La víctima fue identificada como Jorge Daniel Adamoli, auxiliar de primera retirado de la Policía Federal Argentina (PFA), quien recibió varios disparos cuando intentó impedir que los asaltantes ingresaran a su propiedad. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, cuando tres hombres llegaron a bordo de un Peugeot 307 gris y se acercaron a la vivienda del ex agente.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, los sospechosos dañaron el mosquitero de una ventana para ingresar al predio. Al advertir movimientos extraños, Adamoli salió al patio con la intención de enfrentar a los intrusos y, en ese momento, los delincuentes abrieron fuego y le dispararon en el abdomen, una pierna y un brazo.

Tras el ataque, los agresores escaparon sin llegar a ingresar al interior de la vivienda ni concretar el robo. El exintegrante de la Policía Federal fue trasladado de urgencia al Hospital Oñativia, donde finalmente se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas recibidas.

En la escena del crimen, los peritos encontraron varias vainas servidas y otros elementos que fueron incorporados a la investigación para reconstruir la secuencia del ataque.

Chocaron durante la fuga, robaron otro auto y terminaron detenidos

Después de dispararle al policía retirado, los tres sospechosos escaparon a bordo del Peugeot 307 gris en el que habían llegado a la vivienda. Sin embargo, a pocas cuadras del lugar chocaron contra un poste, por lo que tuvieron que abandonar el vehículo.

Lejos de detenerse, los delincuentes robaron a mano armada un Chevrolet Prisma para continuar la fuga. La Policía Bonaerense desplegó entonces un operativo cerrojo en la zona y logró localizar el segundo automóvil utilizado por los sospechosos.

Tras un seguimiento, los efectivos consiguieron interceptarlos y detener a los tres. La investigación permitió establecer que la ropa y las características físicas de los aprehendidos coincidían con las imágenes captadas por cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio de Adamoli.

Una de las armas secuestradas.&nbsp;

Una de las armas secuestradas.

Del procedimiento participaron efectivos de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II, con colaboración de la DDI Lomas de Zamora.

Quiénes son los tres detenidos por el crimen del ex policía federal

Los sospechosos fueron identificados por sus iniciales como:

  • S.A.G., de 26 años, domiciliado en Don Orione, quien registra antecedentes delictivos.
  • H.A., de 20 años, con domicilio en Alejandro Korn.
  • J.E.L., de 15 años, residente de Longchamps.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos armas de fuego: un revólver Doberman calibre .22 largo, señalado como el arma utilizada en el ataque, y el arma reglamentaria perteneciente al policía retirado, que fue encontrada en poder de los detenidos.

También fueron incautados los dos vehículos involucrados en la secuencia: el Peugeot 307 gris, utilizado para llegar al lugar del crimen, y el Chevrolet Prisma, sustraído durante la fuga.

Cómo sigue la investigación por el crimen en Almirante Brown

La causa quedó en manos de la UFI N° 4 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Adolfo Castagnini, quien calificó inicialmente el expediente como homicidio.

La fiscalía avaló el procedimiento policial que permitió localizar y detener a los sospechosos poco después del ataque y dispuso nuevas medidas para avanzar con la investigación. Entre las próximas diligencias se encuentran las declaraciones de los involucrados y el análisis de los elementos secuestrados.

Los investigadores buscan determinar la participación de cada uno de los detenidos en el asesinato de Adamoli, mientras continúa la causa judicial por el violento intento de robo que terminó con la muerte del policía federal retirado.

En pocas palabras

  • Asesinaron a policía retirado: Un ex agente de 70 años fue baleado al salir a su patio durante un intento de robo.
  • Fuga accidentada: Los delincuentes chocaron el auto, robaron otro vehículo y continuaron la huida.
  • Detuvieron a tres sospechosos: La policía interceptó a los implicados, incluyendo un menor de 15 años.
Resumen generado por Thinkindot AI
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