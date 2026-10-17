Asesinaron a un policía federal retirado durante un intento de robo y detuvieron a tres sospechosos

En la escena del crimen, los peritos encontraron varias vainas servidas y otros elementos que fueron incorporados a la investigación para reconstruir la secuencia del ataque.

Chocaron durante la fuga, robaron otro auto y terminaron detenidos

Después de dispararle al policía retirado, los tres sospechosos escaparon a bordo del Peugeot 307 gris en el que habían llegado a la vivienda. Sin embargo, a pocas cuadras del lugar chocaron contra un poste, por lo que tuvieron que abandonar el vehículo.

Lejos de detenerse, los delincuentes robaron a mano armada un Chevrolet Prisma para continuar la fuga. La Policía Bonaerense desplegó entonces un operativo cerrojo en la zona y logró localizar el segundo automóvil utilizado por los sospechosos.

Tras un seguimiento, los efectivos consiguieron interceptarlos y detener a los tres. La investigación permitió establecer que la ropa y las características físicas de los aprehendidos coincidían con las imágenes captadas por cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio de Adamoli.

Una de las armas secuestradas.

Del procedimiento participaron efectivos de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II, con colaboración de la DDI Lomas de Zamora.

Quiénes son los tres detenidos por el crimen del ex policía federal

Los sospechosos fueron identificados por sus iniciales como:

S.A.G., de 26 años, domiciliado en Don Orione, quien registra antecedentes delictivos.

H.A., de 20 años, con domicilio en Alejandro Korn.

J.E.L., de 15 años, residente de Longchamps.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos armas de fuego: un revólver Doberman calibre .22 largo, señalado como el arma utilizada en el ataque, y el arma reglamentaria perteneciente al policía retirado, que fue encontrada en poder de los detenidos.

También fueron incautados los dos vehículos involucrados en la secuencia: el Peugeot 307 gris, utilizado para llegar al lugar del crimen, y el Chevrolet Prisma, sustraído durante la fuga.

Cómo sigue la investigación por el crimen en Almirante Brown

La causa quedó en manos de la UFI N° 4 Descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Adolfo Castagnini, quien calificó inicialmente el expediente como homicidio.

La fiscalía avaló el procedimiento policial que permitió localizar y detener a los sospechosos poco después del ataque y dispuso nuevas medidas para avanzar con la investigación. Entre las próximas diligencias se encuentran las declaraciones de los involucrados y el análisis de los elementos secuestrados.

Los investigadores buscan determinar la participación de cada uno de los detenidos en el asesinato de Adamoli, mientras continúa la causa judicial por el violento intento de robo que terminó con la muerte del policía federal retirado.