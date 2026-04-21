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Video: así una banda de delincuentes mató a un policía que custodiaba un comercio

Un oficial de la Policía Bonaerense fue asesinado este martes al mediodía mientras cumplía tareas de custodia en una pollería sobre Ruta 3.

El momento del violento robo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. (Foto: captura).

El momento del violento robo quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. (Foto: captura).

Un oficial de la Policía Bonaerense fue asesinado este martes al mediodía durante un asalto a una pollería en La Matanza, donde se encontraba cumpliendo tareas de custodia. El efectivo, identificado como Mauro Fabián Molina (42), recibió un disparo en el pecho en medio de un enfrentamiento con delincuentes que habían llegado al lugar a bordo de una camioneta.

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El ataque ocurrió pasadas las 11.40 sobre Ruta 3, cuando una banda ingresó al comercio con fines de robo. Por motivos que aún se investigan, se produjo un tiroteo en el que Molina resultó gravemente herido por un impacto de arma de fuego en el pecho. Los agresores abandonaron la Volkswagen Amarok en la puerta del local y escaparon en otro vehículo que los esperaba para facilitar la fuga.

Se sospecha que el efectivo tenía en su poder la recaudación mensual del comercio y se cree que los seis ladrones contaban con esa información.

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El policía, que prestaba servicio en la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Superintendencia de Delitos Complejos, fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien. A pesar de los intentos de reanimación del equipo médico, murió poco después de ingresar.

Persecución, tiros y choque en vivo en A24:

Una persecución policial, disparos y un impactante choque quedaron registrados el pasado 17 de abril por un equipo de A24, que se encontraba cubriendo otro hecho en la zona.

Todo comenzó cuando efectivos policiales detectaron un auto con patente duplicada que no acató la orden de detenerse. Según explicó uno de los oficiales que participó del operativo, el vehículo era seguido por estar presuntamente vinculado a un robo.

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A partir de ese momento, se desató una intensa persecución por las calles de San Martín. En plena transmisión en vivo, el equipo periodístico de A24 captó el momento en que se escucharon al menos cinco disparos, lo que generó escenas de máxima tensión tanto en el lugar como en la audiencia.

En medio del operativo, uno de los policías tomó una decisión extrema: arrojó su moto para intentar frenar el avance del auto en fuga. La maniobra no logró detener a los sospechosos de inmediato, pero sí contribuyó a acorralarlos.

La persecución terminó de forma abrupta cuando el vehículo impactó violentamente contra una palmera, lo que permitió a los efectivos reducir a sus ocupantes.

Dos detenidos tras el operativo

Tras el choque, los dos sospechosos que viajaban en el auto fueron detenidos en el lugar, bajo un fuerte despliegue policial. La escena, marcada por el caos y la tensión, quedó registrada en tiempo real por las cámaras.

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