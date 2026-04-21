Video: así una banda de delincuentes mató a un policía que custodiaba un comercio

Persecución, tiros y choque en vivo en A24:

Una persecución policial, disparos y un impactante choque quedaron registrados el pasado 17 de abril por un equipo de A24, que se encontraba cubriendo otro hecho en la zona.

Todo comenzó cuando efectivos policiales detectaron un auto con patente duplicada que no acató la orden de detenerse. Según explicó uno de los oficiales que participó del operativo, el vehículo era seguido por estar presuntamente vinculado a un robo.

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A partir de ese momento, se desató una intensa persecución por las calles de San Martín. En plena transmisión en vivo, el equipo periodístico de A24 captó el momento en que se escucharon al menos cinco disparos, lo que generó escenas de máxima tensión tanto en el lugar como en la audiencia.

En medio del operativo, uno de los policías tomó una decisión extrema: arrojó su moto para intentar frenar el avance del auto en fuga. La maniobra no logró detener a los sospechosos de inmediato, pero sí contribuyó a acorralarlos.

La persecución terminó de forma abrupta cuando el vehículo impactó violentamente contra una palmera, lo que permitió a los efectivos reducir a sus ocupantes.

Dos detenidos tras el operativo

Tras el choque, los dos sospechosos que viajaban en el auto fueron detenidos en el lugar, bajo un fuerte despliegue policial. La escena, marcada por el caos y la tensión, quedó registrada en tiempo real por las cámaras.