Viajó a Jujuy a dejar a su hijo con un familiar y volvió para entregarse por el crimen de su pareja

José Martín Burgos, el imputado. (Foto: Policía)

La funcionaria judicial se presentó en la propiedad junto con personal de Policía Científica, que realizó las primeras pericias para reconstruir las circunstancias del hecho y recolectar pruebas. Aunque el acusado aseguró que había matado a su pareja el lunes, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y establecer cuándo ocurrió el crimen.

Qué se sabe del acusado y dónde quedó el bebé de la pareja

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, José Martín Burgos tiene registrado su domicilio principal en Río Grande, Tierra del Fuego, y cuenta con antecedentes laborales en los sectores industrial, de servicios eventuales y de alquiler de maquinaria y equipos.

Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es el recorrido que realizó el hombre después del presunto femicidio, cuando viajó con su hijo de un año hasta Jujuy. Si bien el detenido afirmó que dejó al bebé al cuidado de familiares, todavía no trascendió en qué localidad de esa provincia permaneció el menor ni se brindaron precisiones oficiales sobre su situación actual.

Por otra parte, la Comisaría de la Mujer y la Familia notificó a los familiares de Gabriela Martínez sobre lo ocurrido y les brindó asistencia inicial. Fuentes policiales también señalaron que no se registraban intervenciones previas vinculadas a la pareja.

Mientras Burgos permanece detenido a disposición de la Justicia, la investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y esclarecer los movimientos del acusado durante los días posteriores a la muerte de la mujer.