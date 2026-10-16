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Viajó a Jujuy a dejar a su hijo con un familiar y volvió para entregarse por el crimen de su pareja

José Martín Burgos se presentó en una comisaría y admitió haber asesinado a Gabriela Patricia Martínez. El acusado, de 48 años, quedó detenido luego de que los policías encontraran el cuerpo.

Volvió para entregarse por el crimen de su pareja. (Foto: gentileza El Litoral

Volvió para entregarse por el crimen de su pareja. (Foto: gentileza El Litoral, mejorada con IA)

Un hombre de 48 años quedó detenido en La Plata tras presentarse en una comisaría y confesar que había asesinado a su pareja. Después de escuchar su declaración, la Policía se dirigió a una vivienda del barrio Hipódromo, donde encontró el cuerpo de la mujer, de 39 años, con signos de asfixia.

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Femicidio de Bárbara Aragón. (Foto: redes)

El acusado fue identificado como José Martín Burgos, quien se presentó durante la tarde del jueves en la Comisaría Segunda de La Plata y aseguró que había ahorcado a Gabriela Patricia Martínez, su pareja, el lunes pasado. Según su relato ante los efectivos, después del crimen abandonó la vivienda junto al hijo de ambos, un bebé de apenas un año, y viajó hasta la provincia de Jujuy, donde dejó al pequeño bajo el cuidado de familiares.

Posteriormente, pasado el mediodía del miércoles, Burgos tomó un micro desde San Salvador de Jujuy con destino a la terminal de Retiro. Una vez que regresó a Buenos Aires, se trasladó a La Plata y decidió entregarse a las autoridades. A partir de la declaración del sospechoso, efectivos policiales se trasladaron hasta la vivienda donde convivía la pareja, ubicada en calle 39 entre 121 y 122, en el barrio Hipódromo de La Plata.

Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo de Gabriela Patricia Martínez, que presentaba signos compatibles con asfixia. La investigación quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17 de La Plata, quien ordenó la detención de Burgos.

José Martín Burgos, el imputado. (Foto: Policía)

José Martín Burgos, el imputado. (Foto: Policía)

La funcionaria judicial se presentó en la propiedad junto con personal de Policía Científica, que realizó las primeras pericias para reconstruir las circunstancias del hecho y recolectar pruebas. Aunque el acusado aseguró que había matado a su pareja el lunes, los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y establecer cuándo ocurrió el crimen.

Qué se sabe del acusado y dónde quedó el bebé de la pareja

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, José Martín Burgos tiene registrado su domicilio principal en Río Grande, Tierra del Fuego, y cuenta con antecedentes laborales en los sectores industrial, de servicios eventuales y de alquiler de maquinaria y equipos.

Uno de los aspectos que buscan esclarecer los investigadores es el recorrido que realizó el hombre después del presunto femicidio, cuando viajó con su hijo de un año hasta Jujuy. Si bien el detenido afirmó que dejó al bebé al cuidado de familiares, todavía no trascendió en qué localidad de esa provincia permaneció el menor ni se brindaron precisiones oficiales sobre su situación actual.

Por otra parte, la Comisaría de la Mujer y la Familia notificó a los familiares de Gabriela Martínez sobre lo ocurrido y les brindó asistencia inicial. Fuentes policiales también señalaron que no se registraban intervenciones previas vinculadas a la pareja.

Mientras Burgos permanece detenido a disposición de la Justicia, la investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y esclarecer los movimientos del acusado durante los días posteriores a la muerte de la mujer.

En pocas palabras

  • Detenido: José Martín Burgos se entregó tras confesar el crimen de su pareja, Gabriela Patricia Martínez.
  • Hallazgo del cuerpo: La policía encontró el cadáver de la mujer, de 39 años, en una vivienda de La Plata.
  • Viaje y entrega: El acusado viajó a Jujuy con su hijo de un año y luego regresó para entregarse a las autoridades.
Resumen generado por Thinkindot AI
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