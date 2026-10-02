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Encontraron muerto a un joven que llevaba dos semanas desaparecido: qué le pasó

Kevin Leonardo Dube había sido visto por última vez el 18 de septiembre en Las Catitas, en Mendoza. Su cuerpo fue hallado en La Paz, tras un intenso operativo de búsqueda.

Kevin Leonardo Dubé había desaparecido el 17 de septiembre. (Foto: gentileza El Sol

Kevin Leonardo Dubé había desaparecido el 17 de septiembre. (Foto: gentileza El Sol, mejorada con IA)

Kevin Leonardo Dube tenía 28 años y era buscado desde el 17 de septiembre, cuando se lo vio por última vez en Las Catitas. Su cuerpo apareció en un canal de riego de La Paz, en Mendoza, y fue identificado por sus tatuajes, por lo que ahora la Justicia ordenó una autopsia para determinar cómo murió.

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Román Coronel, de 18 años, fue visto por última vez el lunes al mediodía. (Foto: redes sociales mejorada con IA)

La desaparición había movilizado a familiares, investigadores y decenas de policías. Tras la denuncia, las autoridades desplegaron un amplio operativo que incluyó rastrillajes y un “peinado” de diferentes zonas, con la participación de entre 80 y 100 efectivos por día.

El hallazgo puso fin a la búsqueda, pero abrió un nuevo interrogante para los investigadores. Ahora, la Justicia intenta determinar qué ocurrió con Kevin durante los días en los que estuvo desaparecido y cuáles fueron las circunstancias de su muerte.

La búsqueda comenzó después de que la familia del joven denunciara su desaparición. A partir de ese momento, las autoridades organizaron diferentes procedimientos para intentar reconstruir sus últimos movimientos y localizarlo. Los rastrillajes se extendieron durante varios días hasta que los investigadores encontraron el cuerpo de Kevin en un canal de riego de La Paz.

El momento del hallazgo del cuerpo de Kevin Dubé. (Foto: gentileza Los Andes)

El momento del hallazgo del cuerpo de Kevin Dubé. (Foto: gentileza Los Andes)

Según los primeros datos de la investigación, la corriente de agua habría arrastrado el cuerpo hasta el lugar donde finalmente fue localizado. La identificación se realizó a partir de los tatuajes que tenía el joven, que coincidían con las características aportadas por sus familiares cuando denunciaron su desaparición.

La autopsia será clave para determinar qué le pasó

Tras el hallazgo, el fiscal de instrucción Facundo Garnica, bajo la supervisión del fiscal jefe Mariano Carabajal, ordenó que el Cuerpo Médico Forense realizara la autopsia. El estudio será fundamental para determinar la causa de la muerte y establecer si existen lesiones u otros indicios que permitan reconstruir qué ocurrió con Kevin desde el momento en que fue visto por última vez.

En el lugar donde apareció el cuerpo trabajaron el fiscal a cargo de la investigación, integrantes de Policía Científica y efectivos de la Unidad Investigativa Departamental del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y las autoridades no informaron oficialmente en qué circunstancias murió el joven.

Los investigadores esperan ahora los resultados de la autopsia para avanzar con las diferentes hipótesis y determinar si se trató de una muerte accidental o si existen elementos que indiquen la participación de terceras personas.

En pocas palabras

  • Hallan cuerpo: El joven Kevin Leonardo Dube, desaparecido desde el 18 de septiembre, fue encontrado en un canal de riego en La Paz, Mendoza.
  • Operativo de búsqueda: Más de 80 efectivos diarios rastrillaron la zona durante días tras la denuncia de sus familiares.
  • Investigación en curso: La autopsia determinará las causas de muerte y si hubo participación de terceros.
Resumen generado por Thinkindot AI
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