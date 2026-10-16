Conmoción en Córdoba por el caso de una joven de 22 años: buscan a su pareja y analizan una carta

Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar qué ocurrió desde el momento en que se perdió contacto con ella hasta el hallazgo del cuerpo. Todavía resta establecer oficialmente la causa de muerte y completar los procedimientos de identificación correspondientes.

La carta que habría dejado el sospechoso antes de desaparecer

Uno de los elementos que surgieron durante la investigación es la existencia de una presunta carta en la que el principal sospechoso habría confesado el asesinato de Camila Belén Iglesias.

De acuerdo con lo informado por El Doce, el escrito habría sido dejado por el hombre que actualmente es buscado por la Policía. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles sobre su contenido ni se confirmó oficialmente en qué circunstancias fue encontrado.

La investigación continúa bajo la hipótesis de un femicidio, mientras las autoridades buscan reunir pruebas para esclarecer lo sucedido.

El operativo y el hallazgo de la heladera

Ante la gravedad de los indicios, efectivos de la División Investigaciones, la Policía Científica y personal del DUAR irrumpieron en el domicilio que compartían en el barrio Los Altos. Al ingresar al inmueble, las fuerzas de seguridad constataron que la casa se encontraba completamente deshabitada.

Al inspeccionar un pasillo lateral de la propiedad, los efectivos hallaron una heladera en cuyo interior se encontraban los restos humanos cubiertos con cal hidratada, una sustancia presumiblemente utilizada para ocultar o retrasar los efectos de la descomposición.

El electrodoméstico con los restos fue trasladado bajo estricto protocolo al Instituto de Medicina Forense de Córdoba Capital, donde los peritos trabajan contra reloj para determinar de manera científica la causa del deceso y validar formalmente la identidad de la víctima.

La investigación está encabezada por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple a cargo de la Dra. Sabrina Ardiles.

Quién es el hombre prófugo por el posible femicidio en Cruz del Eje

Pablo Ezequiel Gómez, pareja de Camila, es el principal sospechoso del crimen y continúa prófugo. Ante esta situación, la Fiscalía de Cruz del Eje difundió una fotografía del hombre y solicitó la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizarlo.

La Policía mantiene operativos en distintos puntos de la provincia de Córdoba para dar con su paradero, mientras avanza la investigación para determinar cómo y cuándo murió la joven de 22 años.

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple a cargo de la Dra. Sabrina Ardiles, apunta a un macabro femicidio cometido contra Camila Belén Iglesias.