Quién era Nelson Gusak, el joven que fue hallado muerto tras estar un año desaparecido

El lugar en donde apareció el cuerpo. (Foto: Policía)

Durante los meses siguientes se realizaron distintos operativos de búsqueda, pero ninguno permitió establecer qué había ocurrido con él. El primer hallazgo se produjo el 24 de abril de 2026, cuando encontraron un cráneo y otros restos óseos en un sector de la zona sur de Resistencia.

Días después, los investigadores localizaron más huesos y prendas de vestir a aproximadamente un kilómetro del primer lugar, elementos que fueron incorporados al expediente judicial. Las muestras recuperadas fueron sometidas a estudios genéticos que finalmente permitieron confirmar que pertenecían al joven desaparecido.

Sin embargo, debido al estado de conservación y a la cantidad de restos encontrados, las pericias realizadas hasta el momento no lograron determinar la causa ni la fecha de la muerte. Ahora se llevarán adelante nuevos estudios antropológicos que podrían demorar hasta seis meses, según fuentes vinculadas a la investigación.

El doloroso pedido de la madre de Nelson Gusak y sus sospechas sobre la muerte

Tras conocer los resultados del ADN, Silvina Espinosa pidió que la Justicia le permita recuperar los restos de su hijo para poder despedirlo. En diálogo con La Voz del Chaco, la mujer contó que la familia había organizado rifas y ventas de comida para reunir el dinero necesario y comprar un lugar donde enterrarlo en Puerto Tirol.

Pero, además del pedido para darle sepultura, la madre manifestó sus dudas sobre lo que realmente ocurrió con Nelson. Espinosa rechazó la hipótesis de un suicidio y sostuvo que las condiciones en las que aparecieron los restos deben ser investigadas en profundidad.

Nelson Gusak había sido visto por última vez en septiembre de 2025 y su familia lo buscó durante más de un año. (Foto: gentileza La voz del Chaco)

En ese sentido, planteó la posibilidad de que su hijo haya sido víctima de un homicidio, pero, por el momento, esa sospecha corresponde a una hipótesis sostenida por la familia y no fue confirmada por la Justicia.

Qué investiga la Justicia sobre la muerte de Nelson Gusak

La causa fue caratulada como “muerte dudosa” y continúa abierta, ya que todavía no existen conclusiones forenses que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento. En mayo, el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco se presentó como querellante y solicitó nuevas medidas para profundizar la investigación.

Entre los pedidos se incluyeron nuevos rastrillajes en las zonas donde aparecieron los restos y la intervención de especialistas que puedan aportar información sobre las circunstancias de la muerte.

Los próximos estudios antropológicos serán fundamentales para intentar determinar qué ocurrió con Nelson y esclarecer los interrogantes que todavía rodean el caso. Mientras espera los resultados, la familia insiste en dos reclamos: conocer la verdad sobre la muerte del joven y recuperar sus restos para poder darle una despedida.