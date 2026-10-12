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Caso Facundo Moyano: la Fiscalía citó a declarar a Candela Arizaga

La joven fue convocada en el marco de la investigación que busca determinar si el ex diputado incumplió la restricción perimetral que le impedía acercarse y comunicarse con ella. Ambos permanecen fuera del país y todavía no se confirmó si Arizaga se presentará ante la Justicia.

Candela Arizaga fue convocada en el marco de la investigación que busca determinar si Facundo Moyano incumplió la restricción perimetral que le impedía acercarse y comunicarse con ella. (Foto: archivo)

Candela Arizaga fue convocada en el marco de la investigación que busca determinar si Facundo Moyano incumplió la restricción perimetral que le impedía acercarse y comunicarse con ella. (Foto: archivo)

La Fiscalía citó a Candela Arizaga para el próximo lunes 19 de octubre, en el marco de la causa judicial que investiga a Facundo Moyano por un presunto incumplimiento de la restricción perimetral que le prohibía acercarse y mantener contacto con su pareja. Mientras avanza la investigación, ambos continúan fuera de la Argentina y la joven podría no presentarse a declarar por recomendación de su abogado.

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En paralelo, el ex diputado confirmó en los últimos días su reconciliación con Arizaga mediante una producción de fotos realizada en Madrid.

La estadía de Moyano en un hotel porteño

La investigación busca establecer si el dirigente sindical mantuvo un encuentro con Arizaga durante el período en el que regía la prohibición de acercamiento. La medida judicial le exige permanecer a una distancia mínima de 300 metros de la joven y evitar cualquier tipo de comunicación con ella.

Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) determinó que Moyano ingresó al Aira Apart Hotel Buenos Aires el 31 de agosto y se retiró el 11 de septiembre. Durante esos 11 días, se alojó en la habitación 603.

La información surge de la documentación entregada por el personal del establecimiento. Además, el hotel aportó voluntariamente el equipo DVR que contiene los registros de las cámaras de seguridad y los datos de los empleados que trabajaron durante la estadía del exdiputado.

Sin embargo, el relevamiento no encontró registros hoteleros a nombre de Candela Arizaga. El documento también advirtió que “no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro (sin fecha precisa) entre Moyano y Arizaga”.

Los registros telefónicos y la imputación

Otro elemento incorporado a la investigación indica que las celdas de telefonía móvil de Moyano y Arizaga habrían registrado actividad en las inmediaciones del hotel días atrás, durante un período prolongado.

El 19 de septiembre, el ex diputado fue imputado por desobediencia. La Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para investigar si había mantenido un encuentro con Arizaga mientras la restricción perimetral continuaba vigente.

Facundo Moyano confirmó en los últimos días su reconciliación con Arizaga mediante una producción de fotos realizada en Madrid. (Foto: archivo)

Facundo Moyano confirmó en los últimos días su reconciliación con Arizaga mediante una producción de fotos realizada en Madrid. (Foto: archivo)

La causa apunta a determinar si Moyano incumplió la orden judicial que le prohibía acercarse a la joven y establecer contacto con ella.

El episodio que originó la causa

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de Arizaga mientras corría por la avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, con Moyano detrás de ella. La Policía de la Ciudad intervino en el lugar.

A raíz de ese episodio, el ex diputado quedó bajo investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa continuó con la imposición de la restricción perimetral y, posteriormente, con la imputación por desobediencia ante la sospecha de un posible incumplimiento de esa medida. Ahora, la Fiscalía convocó a Arizaga para el 19 de octubre, aunque todavía no se confirmó si concurrirá a declarar.

En pocas palabras

  • Fiscalía citó a Candela Arizaga: La joven fue convocada para el lunes 19 de octubre por presunto incumplimiento de restricción perimetral de Facundo Moyano.
  • Investigación en curso: Se analiza si Moyano mantuvo contacto con Arizaga mientras regía la prohibición de acercamiento, con registros telefónicos y hoteleros en análisis.
  • Hecho originario: La causa se inició tras la difusión de imágenes de Arizaga corriendo con Moyano detrás, el 4 de agosto en el barrio de Belgrano.
Resumen generado por Thinkindot AI
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