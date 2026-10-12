Caso Facundo Moyano: la Fiscalía citó a declarar a Candela Arizaga

La información surge de la documentación entregada por el personal del establecimiento. Además, el hotel aportó voluntariamente el equipo DVR que contiene los registros de las cámaras de seguridad y los datos de los empleados que trabajaron durante la estadía del exdiputado.

Sin embargo, el relevamiento no encontró registros hoteleros a nombre de Candela Arizaga. El documento también advirtió que “no fue posible reconstruir mediante fuentes abiertas el posible encuentro (sin fecha precisa) entre Moyano y Arizaga”.

Los registros telefónicos y la imputación

Otro elemento incorporado a la investigación indica que las celdas de telefonía móvil de Moyano y Arizaga habrían registrado actividad en las inmediaciones del hotel días atrás, durante un período prolongado.

El 19 de septiembre, el ex diputado fue imputado por desobediencia. La Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para investigar si había mantenido un encuentro con Arizaga mientras la restricción perimetral continuaba vigente.

Facundo Moyano confirmó en los últimos días su reconciliación con Arizaga mediante una producción de fotos realizada en Madrid. (Foto: archivo)

La causa apunta a determinar si Moyano incumplió la orden judicial que le prohibía acercarse a la joven y establecer contacto con ella.

El episodio que originó la causa

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de Arizaga mientras corría por la avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano, con Moyano detrás de ella. La Policía de la Ciudad intervino en el lugar.

A raíz de ese episodio, el ex diputado quedó bajo investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La causa continuó con la imposición de la restricción perimetral y, posteriormente, con la imputación por desobediencia ante la sospecha de un posible incumplimiento de esa medida. Ahora, la Fiscalía convocó a Arizaga para el 19 de octubre, aunque todavía no se confirmó si concurrirá a declarar.