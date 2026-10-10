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Tras la polémica por sus fotos con Facundo Moyano, Candela Arizaga compartió un conmovedor mensaje

Luego de la controversia que generaron sus fotos con Facundo Moyano en Europa, pese a la restricción que los involucra, Candela Arizaga publicó un mensaje que llamó la atención de todos.

10 oct 2026, 08:36
Tras la polémica por sus fotos con Facundo Moyano, Candela Arizaga compartió un conmovedor mensaje

Tras la polémica por sus fotos con Facundo Moyano, Candela Arizaga compartió un conmovedor mensaje

Tras la polémica por sus fotos con Facundo Moyano, Candela Arizaga compartió un conmovedor mensaje

Tras la polémica por sus fotos con Facundo Moyano, Candela Arizaga compartió un conmovedor mensaje

En medio de la fuerte polémica que desataron sus fotos con Facundo Moyano en España, Candela Arizaga sorprendió en las últimas horas con una publicación muy emotiva en sus redes sociales. Lejos de alimentar las especulaciones sobre su relación con el sindicalista, la rubia compartió un mensaje íntimo que recibió de su papá y dejó en claro cuáles son sus prioridades en la vida.

A través de una Instagram Storie, la joven decidió mostrarles a sus casi 400 mil seguidores virtuales las tiernas palabras que le dedicó su padre, en las que expresó el profundo amor que siente por ella y sus seres queridos. “Las amo tanto, hija, que no quisiera morirme nunca para disfrutar de ustedes eternamente”, fue el conmovedor mensaje que eligió publicar.

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Pero eso no fue todo. Junto a la captura, Candela Arizaga sumó una reflexión personal que dejó en evidencia el lugar fundamental que ocupan sus familiares en su vida cotidiana. “Mi familia, lo más importante de mi vida. Mientras tenga estos mensajes, lo tengo todo”, escribió, acompañando una declaración que no pasó inadvertida entre quienes siguen sus pasos en las redes sociales.

La publicación llegó en un momento particular para la joven, que quedó en el centro de la escena después de que se conocieran las imágenes que protagonizó junto a Facundo Moyano durante su estadía en España. Las postales despertaron una ola de comentarios y especulaciones acerca de su vínculo, en medio de una controversia que incluso llegó a la Justicia.

Las románticas fotos de Candela Arizaga y Facundo Moyano en España

Días atrás, ambos habían viajado a España por separado, pero terminaron sorprendiendo al mostrarse juntos en las redes sociales. Las fotografías que compartieron dejaron ver la cercanía entre ellos, a pesar de la restricción judicial que pesa sobre ellos, y dieron cuenta de un momento de complicidad, con mensajes afectuosos que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Por su parte, Facundo Moyano publicó un álbum de imágenes en el que se los observa abrazados y disfrutando de diferentes momentos juntos. Para acompañar las postales, el sindicalista eligió una frase contundente que no tardó en generar repercusiones: “Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte”.

La declaración fue interpretada como una fuerte muestra de sus sentimientos y provocó distintas reacciones entre los usuarios que siguen de cerca la relación.

Sin embargo, la respuesta más cariñosa llegó de parte de Candela, quien no dudó en dejarle un comentario público para expresarle todo su amor. “Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, Theriancito”, escribió la joven, utilizando el particular apodo con el que se dirige a su pareja.

Así, mientras las imágenes con Facundo Moyano continúan generando repercusiones por el contexto en el que salieron a la luz, Candela Arizaga eligió compartir un mensaje familiar cargado de sentimientos. Con sus palabras, dejó en primer plano el amor por sus seres queridos y la importancia que tienen en su vida, más allá de las controversias que la rodean.

     

 

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