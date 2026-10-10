Tras la polémica por sus fotos con Facundo Moyano, Candela Arizaga compartió un conmovedor mensaje

Las románticas fotos de Candela Arizaga y Facundo Moyano en España

Días atrás, ambos habían viajado a España por separado, pero terminaron sorprendiendo al mostrarse juntos en las redes sociales. Las fotografías que compartieron dejaron ver la cercanía entre ellos, a pesar de la restricción judicial que pesa sobre ellos, y dieron cuenta de un momento de complicidad, con mensajes afectuosos que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Por su parte, Facundo Moyano publicó un álbum de imágenes en el que se los observa abrazados y disfrutando de diferentes momentos juntos. Para acompañar las postales, el sindicalista eligió una frase contundente que no tardó en generar repercusiones: “Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte”.

La declaración fue interpretada como una fuerte muestra de sus sentimientos y provocó distintas reacciones entre los usuarios que siguen de cerca la relación.

Sin embargo, la respuesta más cariñosa llegó de parte de Candela, quien no dudó en dejarle un comentario público para expresarle todo su amor. “Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, Theriancito”, escribió la joven, utilizando el particular apodo con el que se dirige a su pareja.

Así, mientras las imágenes con Facundo Moyano continúan generando repercusiones por el contexto en el que salieron a la luz, Candela Arizaga eligió compartir un mensaje familiar cargado de sentimientos. Con sus palabras, dejó en primer plano el amor por sus seres queridos y la importancia que tienen en su vida, más allá de las controversias que la rodean.