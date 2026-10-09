Bombazo: Facundo Moyano y Candela Arizaga se comprometieron en Marbella en pleno conflicto judicial

Arizaga no se quedó atrás y le respondió con una frase que dejó en claro sus sentimientos: “Qué hombre hermoso que tengo. Te amo mucho, theriancito ”.

Pero detrás de las postales románticas hay una situación judicial que sigue generando interrogantes. El conflicto se originó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo por el barrio porteño de Belgrano mientras Moyano iba detrás de ella. El exdiputado fue detenido y posteriormente quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras recuperar la libertad, quedó sujeto a medidas restrictivas que incluyen la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la influencer y de mantener contacto con ella en la Argentina.

La causa también tuvo novedades en septiembre, cuando la Justicia rechazó el pedido de la defensa para levantar la restricción y los abogados que representaban a Moyano renunciaron. Además, la Fiscalía investiga si el dirigente se encontró con Arizaga en un hotel porteño durante el período en que regía la prohibición, aunque las actuaciones difundidas hasta el momento no acreditaron que ella hubiera estado allí.

Desde Madrid, Moyano defendió públicamente la decisión de reencontrarse con su pareja y sostuvo que la restricción no tenía vigencia fuera del territorio argentino. “No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en territorio extranjero”, le expresó a Moria Casán durante una comunicación que la conductora compartió en su programa. También aseguró que ambos están enamorados y quieren estar juntos.

El lujoso viaje de Facundo Moyano y Candela Arizaga

El viaje de Facundo Moyano y Candela Arizaga por España no pasa inadvertido. Después de reencontrarse en el exterior tras el escándalo que protagonizaron en Belgrano, el dirigente político y la influencer volvieron a quedar en el centro de la atención mediática. Esta vez, el foco está puesto en los detalles de su estadía y en las elevadas cifras que se mencionaron sobre sus gastos.

Las imágenes que ambos compartieron desde Madrid despertaron interrogantes no solo por el momento sentimental que atraviesan, sino también por las posibles implicancias judiciales del reencuentro. La causa que se inició tras el episodio ocurrido en agosto continúa abierta y una de las cuestiones bajo análisis es si el viaje pudo haber implicado un incumplimiento de las restricciones de acercamiento dispuestas en la Argentina.

En paralelo, en el programa ¿La Ves? (TN), conducido por Jonatan Viale, pusieron la lupa sobre el estilo de vida de Moyano y dieron a conocer una serie de cifras vinculadas con sus gastos habituales y los costos de su estadía en el exterior.

Uno de los datos que se mencionaron fue el valor del departamento que el dirigente alquilaría en una exclusiva torre de Belgrano: alrededor de 4.000 dólares mensuales. A eso se sumarían consumos con tarjeta de crédito que, según lo expuesto en el ciclo, oscilarían entre los 30 y los 40 millones de pesos por mes.

El alojamiento en España también formó parte del análisis. De acuerdo con las cifras difundidas en televisión, las 13 noches que habría pasado en un hotel de Madrid representarían un desembolso superior a los 7.000 euros. En tanto, una estadía de 11 noches en un apart hotel de Buenos Aires habría tenido un costo cercano a los 1.800 dólares.

“Son algunos gastos, yo me concentraría más en esto que en la parte amorosa ”, señaló Viale durante el programa, al poner el acento en los números que se dieron a conocer sobre la vida cotidiana del dirigente.

Mientras tanto, Moyano y Arizaga continúan disfrutando de su estadía en España, donde sus publicaciones alimentaron las versiones sobre una nueva etapa en la relación. Según lo informado, el regreso a la Argentina estaría previsto para el 12 de octubre, una fecha que genera expectativa por las posibles repercusiones que pueda tener el viaje en medio de la investigación judicial.