El lujoso viaje de Facundo Moyano y Candela Arizaga en España: la impactante cifra que llevan gastada

En tanto, se indicó que gastaría unos 30 a 40 millones por mes de tarjeta de crédito y las 13 noches en el hotel de Madrid donde se hospeda valdrían alrededor de más de 7 mil euros.

Por otra parte, las 11 noches en un Apart de Buenos Aires habrían salido casi 1800 dólares. "Son algunos gastos, yo me concentraría más en esto que en la parte amorosa", indicó el conductor.

Lo cierto es que la pareja se encuentra en el exterior y habrá que esperar a su regeso a la Argentina previsto en principio para el 12 de octubre en medio de una enorme polémica.

Video: Puro Show.

Moria Casán reveló los detalles sobre la foto que le mandó Facundo Moyano con Candela en España

Moria Casán recibió una particular imagen de Facundo Moyano y Candela Arizaga juntos en España y decidió hacerla pública ampliando sobre la conversación que tuvo con ambos en medio del polémico viaje europeo.

“Romeo y Julieta versión 2026 en Madrid. Tengo comunicación con Moyano porque soy como una especie de... Yo los materno a estos chavones, no sé lo que tengo con ellos”, lanzó la One a su estilo.

La conductora explicó por qué tanto Facundo Moyano como Candela Arizaga recurren a ella y le cuentan cuestiones de su vida: “Soy una especie de mami Mo para todo el mundo. Primero por mi edad, segundo por mi trayectoria y seguro porque les pongo el oído, no los juzgo y no digo: ‘Ay, pero vos no tendrías que haber hecho esto’”, confió la conductora.

“Ayer en un momento tuve el audio, ella me dijo: ‘Hola, Mo’ así de lejos y él le dijo: ‘Mi vida, te queda divino ese vestidito’. Y ahí se terminó el audio”, relató sobre el diálogo que mantiene con los dos.

Y remarcó sobre los recaudos a la hora de enviarle audios por parte del dirigente: “Una me manda un audio que está la voz de él y el otro me manda el audio bombita, pero de los que desaparece enseguida. Es más vivo que yo Moyano con eso”, bromeó Moria Casán.