La escena quedó registrada en un video captado por personal de la comisaría vecinal 13 C, quien finalmente apresó a este hombre luego de que los propios vecinos de la zona lograran detenerlo. "No es robado, el auto es mío. Yo no soy ladrón, el auto es mío. Estoy drogado. Soy adicto, me estoy por internar. Si los lastimé, les pido disculpas", gritó el individuo mientras era esposado.