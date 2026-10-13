Detuvieron en Perú al tío de "Pequeño J": quién es "Papá" y qué papel habría tenido en el triple femicidio

Cómo fue la detención de "Papá", el tío de "Pequeño J", en Perú

El operativo se desarrolló durante la tarde del lunes en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, ubicado sobre la Avenida Las Torres al 270, en Santa María de Huachipa, al este de Lima.

Los agentes de Interpol Perú habían logrado establecer los movimientos del sospechoso mediante tareas de vigilancia, seguimiento, información aportada por fuentes humanas y herramientas de inteligencia electrónica.

La investigación permitió localizar a Valverde Rodríguez mientras se desplazaba por la zona. Los efectivos lo interceptaron y comprobaron que se identificaba como Miguel Gerardo Celestino Timana, nombre correspondiente a un ciudadano registrado en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú.

Para los investigadores, el uso de esa documentación ajena representa un indicio de que el acusado conocía la existencia de los pedidos de captura y buscaba eludir los controles de las autoridades. Una vez concretada la detención, fue trasladado a las instalaciones de Interpol Perú, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

La orden de captura había sido dictada el 21 de septiembre de 2026 por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N.º 2, junto con el secretario Ignacio Calvi.

En aquella resolución, la Justicia también había solicitado la detención de otros integrantes del denominado clan Valverde, una presunta organización criminal de origen peruano vinculada al narcotráfico y bajo investigación por el triple femicidio.

Quién es "Papá" y qué papel habría tenido en el triple crimen

Luis Alan Valverde Rodríguez, también conocido con el alias de "Serranasho", es señalado por los investigadores como una figura de peso dentro de la estructura narco que operaba en el conurbano bonaerense.

Su vínculo familiar con "Pequeño J" no es el único elemento que lo relaciona con la causa. Según la hipótesis judicial, habría ocupado una posición de liderazgo en la organización y participado en la coordinación de actividades vinculadas al tráfico de drogas.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el sospechoso habría intervenido en la logística de la organización, la adquisición de estupefacientes, la administración de cobros y la provisión de recursos necesarios para el funcionamiento de la banda.

Los antecedentes del tío de "Pequeño J" en Perú

Según los antecedentes difundidos por medios peruanos, en junio de 2013 fue detenido en la ciudad de Trujillo, donde las autoridades lo señalaron como presunto cabecilla de una organización conocida como "Los Injertos de Nuevo Jerusalén".

Ese grupo estaba vinculado con actividades de extorsión y cobro de cupos, una modalidad delictiva mediante la cual se exige dinero a comerciantes, transportistas u otras personas bajo amenazas.

También trascendió que el sospechoso había estado recluido en 2007 y 2020 en el penal El Milagro, por causas relacionadas con el delito de robo agravado.

El vínculo con "Pequeño J" y la organización investigada por el triple femicidio

La detención de Valverde Rodríguez vuelve a poner el foco sobre Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quien fue detenido en Perú y posteriormente extraditado a la Argentina.

El joven, de 20 años, fue procesado en junio de 2026 con prisión preventiva por su presunta participación en los tres asesinatos. Actualmente se encuentra alojado en el penal de Marcos Paz, bajo un régimen para detenidos de alto riesgo.

En su resolución, el juez Jorge Rodríguez consideró que el acusado habría realizado aportes fundamentales en distintas etapas del plan criminal, desde la preparación del ataque hasta la logística utilizada para trasladar y retener a las víctimas.

Sin embargo, "Pequeño J" negó haber participado en los homicidios durante sus declaraciones indagatorias y sostuvo que desconocía la existencia del plan.

La investigación también involucra a otros familiares. Entre ellos aparece Manuel David Valverde Rodríguez, otro tío del joven que permanece prófugo, y Kevin Manuel Valverde Urtecho, alias "Rulos", primo de "Pequeño J".

En el caso de este último, los investigadores analizaron registros telefónicos que lo ubicaron en distintos puntos del sur del conurbano bonaerense durante la jornada del crimen.

Según la reconstrucción judicial, su teléfono registró movimientos por Gerli, Lanús y Claypole, antes de llegar a Florencio Varela cerca de las 19.53 del 19 de septiembre de 2025.

La Justicia también mantiene pedidos de captura sobre otros sospechosos, entre ellos Álex Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamani, señalados como presuntos integrantes de la estructura criminal. Infobae

La hipótesis sobre el triple crimen de Brenda, Morena y Lara

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. (Foto: archivo)

Los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocurrieron durante la noche del 19 de septiembre de 2025, después de que las tres jóvenes salieran de Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza.

Según la investigación, las víctimas fueron vistas por última vez alrededor de las 21.30, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca en la intersección de Quila y El Tiburón.

Las jóvenes creían que se dirigían a una fiesta, pero los investigadores sostienen que se trató de una trampa organizada para trasladarlas hasta una vivienda del barrio Villa Vatteone, en Florencio Varela. Allí fueron sometidas a torturas y asesinadas.

Una de las principales hipótesis judiciales apunta a una venganza relacionada con el presunto robo de 30 kilos de cocaína, que habría sido cometido por una persona vinculada con una de las víctimas.