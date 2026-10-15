Femicidio: el inesperado pedido de Claudio Barrelier contra la mamá de Agostina Vega

La investigación comenzó después de que los peritos examinaran teléfonos celulares y una computadora secuestrados durante la causa por el femicidio. Entre los elementos analizados se encontraron archivos que motivaron una nueva imputación por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas.

Uno de los dispositivos examinados fue una computadora entregada por Marianela Palmero, ex pareja de Barrelier y también imputada en la investigación principal. Durante su declaración, la mujer proporcionó la contraseña que permitió acceder a su contenido.

Además, en las pericias surgió una fotografía fechada en mayo de 2024 que mostraría a una mujer maniatada sobre un colchón, presuntamente en una vivienda vinculada con el acusado. Los investigadores intentan esclarecer las circunstancias en las que se obtuvo ese material.

La existencia de los archivos dio lugar a una investigación independiente, que no modifica por sí misma la acusación por el asesinato de Agostina.

Claudio Barrelier y Agostina Vega, la víctima. (Foto: archivo)

El escrito de 12 páginas en el que Barrelier negó las acusaciones

Antes de la audiencia, Barrelier presentó un descargo de 12 páginas desde la cárcel, en el que rechazó haber producido o participado en grabaciones de contenido sexual que involucraran a menores de edad. Reconoció haber intervenido en la producción y comercialización de videos sexuales, pero aseguró que todas las personas eran adultas y habían prestado su consentimiento.

En su presentación, sostuvo que la iniciativa de realizar esas grabaciones había partido de Melisa Heredia, madre de Agostina y ex pareja del imputado. También mencionó a un ciudadano colombiano, al que identificó como un supuesto comprador del material.

El acusado solicitó que se realicen pericias completas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar cuándo fueron creados los archivos, quiénes aparecen en ellos y cuál es su contenido. También negó haber producido videos sexuales con Agostina y cuestionó distintos aspectos de la investigación.

Por qué Barrelier pidió un careo con la madre de Agostina Vega

Uno de los puntos más controvertidos de su estrategia judicial es el pedido de un careo con Melisa Heredia, con quien mantuvo una relación sentimental. Su abogado, Carlos Argüello, explicó que la medida busca confrontar las versiones sobre la producción de contenido sexual y las circunstancias que rodearon la investigación.

En el mismo escrito, Barrelier también apuntó contra Gabriel Vega, padre de Agostina, a quien atribuyó determinadas conductas durante las horas previas a su detención. Se trata de acusaciones formuladas por el imputado que deberán ser verificadas.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Agostina Vega

La nueva investigación se desarrolla en paralelo al expediente por el crimen de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo de 2026 en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, una semana después de su desaparición.

Según la acusación del fiscal Raúl Garzón, Barrelier habría engañado a la adolescente para llevarla hasta una vivienda del barrio Cofico, donde se habría producido el abuso sexual y el asesinato.

El hombre está acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. La causa principal ya fue elevada a juicio oral. Además de Barrelier, otras cinco personas deberán responder ante la Justicia por presunto encubrimiento agravado.