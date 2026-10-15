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Femicidio: el inesperado pedido de Claudio Barrelier contra la mamá de Agostina Vega

El principal acusado por el femicidio de la joven deberá presentarse nuevamente ante la Justicia, esta vez en una investigación por tenencia de material de abuso sexual infantil. Su defensa busca un careo con la madre de la víctima.

Femicidio: el inesperado pedido de Claudio Barrelier contra la mamá de Agostina Vega. (Foto: A24.com)

Femicidio: el inesperado pedido de Claudio Barrelier contra la mamá de Agostina Vega. (Foto: A24.com)

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, vuelve a quedar frente a la Justicia este jueves, en el marco de una causa paralela que investiga la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. La nueva indagatoria está vinculada con fotografías y videos encontrados en dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación por el asesinato de la joven.

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El imputado permanece detenido por el crimen de Agostina. Los investigadores buscan establecer el origen del material, las circunstancias en las que fue obtenido y si existen otras posibles víctimas.

En paralelo, la defensa de Barrelier solicitó un careo con la madre de Agostina Vega, una medida con la que pretende confrontar declaraciones incorporadas a la causa.

La nueva indagatoria de Claudio Barrelier

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: archivo)

La declaración está prevista de manera virtual desde el penal de Cruz del Eje, en Córdoba, donde Barrelier permanece detenido con prisión preventiva. La audiencia estará a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno.

La investigación comenzó después de que los peritos examinaran teléfonos celulares y una computadora secuestrados durante la causa por el femicidio. Entre los elementos analizados se encontraron archivos que motivaron una nueva imputación por tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas.

Uno de los dispositivos examinados fue una computadora entregada por Marianela Palmero, ex pareja de Barrelier y también imputada en la investigación principal. Durante su declaración, la mujer proporcionó la contraseña que permitió acceder a su contenido.

Además, en las pericias surgió una fotografía fechada en mayo de 2024 que mostraría a una mujer maniatada sobre un colchón, presuntamente en una vivienda vinculada con el acusado. Los investigadores intentan esclarecer las circunstancias en las que se obtuvo ese material.

La existencia de los archivos dio lugar a una investigación independiente, que no modifica por sí misma la acusación por el asesinato de Agostina.

Claudio Barrelier y Agostina Vega, la v&iacute;ctima. (Foto: archivo)

Claudio Barrelier y Agostina Vega, la víctima. (Foto: archivo)

El escrito de 12 páginas en el que Barrelier negó las acusaciones

Antes de la audiencia, Barrelier presentó un descargo de 12 páginas desde la cárcel, en el que rechazó haber producido o participado en grabaciones de contenido sexual que involucraran a menores de edad. Reconoció haber intervenido en la producción y comercialización de videos sexuales, pero aseguró que todas las personas eran adultas y habían prestado su consentimiento.

En su presentación, sostuvo que la iniciativa de realizar esas grabaciones había partido de Melisa Heredia, madre de Agostina y ex pareja del imputado. También mencionó a un ciudadano colombiano, al que identificó como un supuesto comprador del material.

El acusado solicitó que se realicen pericias completas sobre los dispositivos electrónicos secuestrados para determinar cuándo fueron creados los archivos, quiénes aparecen en ellos y cuál es su contenido. También negó haber producido videos sexuales con Agostina y cuestionó distintos aspectos de la investigación.

Por qué Barrelier pidió un careo con la madre de Agostina Vega

Uno de los puntos más controvertidos de su estrategia judicial es el pedido de un careo con Melisa Heredia, con quien mantuvo una relación sentimental. Su abogado, Carlos Argüello, explicó que la medida busca confrontar las versiones sobre la producción de contenido sexual y las circunstancias que rodearon la investigación.

En el mismo escrito, Barrelier también apuntó contra Gabriel Vega, padre de Agostina, a quien atribuyó determinadas conductas durante las horas previas a su detención. Se trata de acusaciones formuladas por el imputado que deberán ser verificadas.

Cómo sigue la causa por el femicidio de Agostina Vega

La nueva investigación se desarrolla en paralelo al expediente por el crimen de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de mayo de 2026 en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, una semana después de su desaparición.

Según la acusación del fiscal Raúl Garzón, Barrelier habría engañado a la adolescente para llevarla hasta una vivienda del barrio Cofico, donde se habría producido el abuso sexual y el asesinato.

El hombre está acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género. La causa principal ya fue elevada a juicio oral. Además de Barrelier, otras cinco personas deberán responder ante la Justicia por presunto encubrimiento agravado.

En pocas palabras

  • Femicidio y causa paralela: El principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, Claudio Barrelier, enfrenta una nueva indagatoria por tenencia de material de abuso sexual infantil, hallado en dispositivos electrónicos.
  • Pedido de careo: La defensa de Barrelier solicitó un enfrentamiento judicial con la madre de Agostina Vega, buscando confrontar declaraciones sobre la producción de contenido sexual y la investigación.
  • Nuevos detalles en la investigación: Se investiga el origen de fotografías y videos, incluyendo una imagen de una mujer maniatada, hallados en la computadora de la ex pareja del acusado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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