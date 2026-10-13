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Estremecedor femicidio en Rosario: la autopsia reveló cómo murió la joven hallada dentro de una valija

Los primeros resultados de los estudios forenses aportaron un dato determinante sobre la muerte de Bárbara Camila Aragón, de 26 años. La joven había desaparecido el sábado y su cuerpo fue hallado en una pensión de Rosario.

Femicidio de Bárbara Aragón. (Foto: redes)

Femicidio de Bárbara Aragón. (Foto: redes)

La investigación por el femicidio de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años que fue encontrada muerta dentro de una valija en una pensión de Rosario, sumó un dato fundamental. El resultado preliminar de la autopsia determinó que la víctima murió por asfixia y que no presentaba otros signos visibles de violencia en el cuerpo.

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Por el crimen permanece detenido un ex policía de 37 años, que había sido condenado por narcotráfico y expulsado de la fuerza de seguridad santafesina.

El cuerpo de Bárbara fue encontrado el domingo en una pensión ubicada sobre Juan José Paso al 6200, en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de la ciudad. Estaba envuelto en una frazada y oculto dentro de una valija, en un sector de la vivienda donde también se encontraba el principal sospechoso.

La joven, oriunda de Villa Gobernador Gálvez y madre de dos hijos, era buscada desesperadamente por sus familiares desde el sábado, cuando perdieron contacto con ella. Un mensaje de WhatsApp que le había enviado a un remisero antes de desaparecer terminó siendo una de las pistas decisivas para localizarla.

Qué reveló la autopsia de Bárbara Aragón, la joven asesinada en Rosario

El informe forense, realizado en el Instituto Médico Legal de Rosario, permitió establecer la causa preliminar del fallecimiento y se convirtió en una pieza central de la investigación que lleva adelante la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas (UVAL).

Los primeros resultados de la necropsia confirmaron que Bárbara falleció como consecuencia de una asfixia, aunque todavía deben completarse las actuaciones periciales para esclarecer la mecánica del crimen.

Los especialistas también determinaron que no se observaron otras lesiones externas compatibles con episodios de violencia, un elemento que los investigadores deberán analizar junto con las restantes pruebas reunidas en la causa.

El mensaje de WhatsApp que permitió encontrar el cuerpo de Bárbara Aragón

La desaparición de la joven comenzó a generar preocupación durante el sábado, cuando sus familiares y amigas advirtieron que no respondía llamadas ni mensajes.

Según relató Juliana, una de sus mejores amigas, en diálogo con Rosario3, el último contacto con Bárbara había sido cerca del mediodía. Al no recibir noticias durante el resto de la jornada, sus allegados comenzaron a buscarla en distintos domicilios y dependencias policiales.

Pensión de Rosario donde la Policía halló el cuerpo de Bárbara Camila Aragón dentro de una valija.

Pensión de Rosario donde la Policía halló el cuerpo de Bárbara Camila Aragón dentro de una valija.

La pista fundamental apareció a partir de las publicaciones que sus familiares difundieron en redes sociales. Gracias a esos mensajes, lograron identificar al remisero que había trasladado a la joven durante la mañana del sábado. El conductor explicó que la había llevado hasta una pensión y que un hombre se había encargado de pagar el viaje.

Poco después de dejarla en el domicilio, Bárbara le envió un mensaje de WhatsApp para pedirle que regresara a buscarla. El remisero volvió a la dirección indicada y tocó bocina en reiteradas oportunidades. Sin embargo, la joven nunca salió y tampoco respondió a sus intentos de comunicarse. Finalmente, el conductor decidió retirarse.

Ese intercambio permitió ubicar a Bárbara en el lugar donde posteriormente sería encontrado su cuerpo y reconstruir parte de sus últimos movimientos. Con la información aportada por el chofer, los familiares se dirigieron hasta la pensión y solicitaron la intervención de la Policía.

Los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria y comenzaron a inspeccionar las instalaciones. En un departamento de la planta alta encontraron el cuerpo de la joven dentro de una valija, envuelto en una frazada y junto a una caja de reparto.

Quién es el expolicía detenido por el femicidio de Bárbara Aragón

Un ex policía es el único detenido pr el crimen de Bárbara.

Un ex policía es el único detenido pr el crimen de Bárbara.

El único detenido por el crimen fue identificado como Eliel S., de 37 años, un ex integrante de la Policía de Santa Fe que había sido exonerado de la fuerza tras una causa vinculada con el narcotráfico.

En 2021, el hombre recibió una condena de seis años de prisión por integrar una organización dedicada al transporte de cocaína desde Rosario hacia Reconquista, en el norte de la provincia.

Según la información difundida por medios locales, el sospechoso y Bárbara se habrían contactado días antes del crimen para concretar un encuentro íntimo en la vivienda donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

Este dato forma parte de la reconstrucción inicial de los investigadores, que intentan determinar qué ocurrió después de que la joven ingresó al inmueble.

El acusado quedó a disposición de la fiscal Marina Bertolotti y deberá enfrentar una audiencia imputativa en los próximos días.

La causa se investiga como un homicidio calificado por femicidio, aunque la responsabilidad penal del sospechoso deberá establecerse durante el proceso judicial.

El reclamo de la familia de Bárbara Aragón: sospechan que hubo más personas involucradas

Mientras avanza la investigación, los familiares de Bárbara reclamaron que se profundicen las averiguaciones sobre otras personas que estaban en la pensión cuando se produjo el procedimiento policial.

Según expresaron allegados de la víctima, les resulta difícil comprender que solamente haya una persona detenida, pese a que había otros ocupantes en el inmueble donde encontraron el cuerpo.

La madre de la joven, Blanca, manifestó públicamente sus sospechas sobre la posible participación o el presunto encubrimiento de otras personas.

En pocas palabras

  • Femicidio en Rosario: Hallaron el cuerpo de Bárbara Camila Aragón, de 26 años, dentro de una valija en una pensión.
  • Autopsia y Detenido: La pericia reveló que la víctima murió por asfixia; un expolicía de 37 años, condenado por narcotráfico, está detenido.
  • Pista Clave: Un mensaje de WhatsApp enviado por la joven al remisero que la llevó a la pensión fue crucial para su localización.
Resumen generado por Thinkindot AI
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