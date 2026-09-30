Paro universitario en todo el país por 72 horas: qué aumento salarial reclaman los docentes

Qué reclama la Justicia al Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, había intimado al Ejecutivo a aplicar en un plazo de cinco días la actualización correspondiente a los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados con salarios y becas.

El Gobierno presentó una apelación contra esa decisión. La presentación fue realizada el viernes y ahora deberá resolverse si prospera el planteo y qué efecto tiene sobre la intimación judicial.

Desde los gremios universitarios cuestionan la posición del Ejecutivo y sostienen que la actualización aplicada de manera unilateral no alcanza para cumplir con lo establecido por la normativa y la medida cautelar.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, había advertido que, si el Gobierno no cumplía con la resolución judicial, podían comenzar a acumularse multas por el incumplimiento.

Por qué los docentes rechazan el aumento del 3%

El conflicto salarial se profundizó después de que las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos terminaran nuevamente sin acuerdo. El Ejecutivo mantuvo una propuesta de aumento del 3% y anticipó que aplicaría ese incremento de manera unilateral. Desde el Gobierno sostienen que con esa actualización avanzan en el cumplimiento de la medida cautelar.

Los gremios, en cambio, cuestionan ese criterio y plantean que el cálculo debe contemplar el mecanismo de actualización establecido en la Ley de Financiamiento Universitario.

Según la posición sindical expresada durante las negociaciones, los salarios deberían recuperar el poder adquisitivo que tenían en diciembre de 2023. En ese marco, habían calculado que todavía existía una diferencia cercana al 23% respecto de ese nivel.

Para esta nueva medida de fuerza, CONADU Histórica reclama una recomposición del 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, además de las actualizaciones posteriores vinculadas con la inflación.

Cómo será el paro en las universidades

El paro se extenderá durante miércoles, jueves y viernes, con impacto en las universidades públicas nacionales. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), además, la protesta nacional coincidirá con un plan de lucha escalonado de docentes y no docentes que comenzó el 21 de septiembre y continuará durante octubre.

ADUBA y APUBA anunciaron 23 jornadas de medidas rotativas en distintas facultades y dependencias de la universidad para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Este miércoles la medida alcanzará a la Facultad de Ciencias Económicas; el jueves será el turno de Derecho y el viernes, de Odontología.

El cronograma continuará la próxima semana en otros establecimientos y dependencias, entre ellos el Colegio Nacional de Buenos Aires, DOSUBA, Psicología, Ciencias Sociales y la Escuela Carlos Pellegrini.

En la Facultad de Ciencias Económicas, además del cese de actividades previsto para este miércoles, se realizará una jornada abierta a la comunidad entre las 9 y las 19.

Las actividades incluirán asesoramiento para emprendedores, orientación para prevenir estafas y resolver deudas, información sobre obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y distintas propuestas culturales.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la comunidad universitaria para visibilizar el reclamo en medio del conflicto salarial y presupuestario.

Cuándo será la próxima Marcha Federal Universitaria

El plan de lucha tendrá otra fecha central el 15 de octubre, cuando está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales.

La convocatoria reúne a distintas organizaciones del sector, entre ellas ADUBA, APUBA, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario será uno de los principales ejes de la movilización, en un conflicto que continúa abierto entre las universidades, los sindicatos docentes y el Gobierno.