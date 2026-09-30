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Sorpresivo paro docente en la provincia de Buenos Aires: cuándo es y por qué se convocó

La decisión se tomó después de una sucesión de agresiones contra docentes y directivos en diferentes distritos. La medida de fuerza se llevará adelante en medio de un reclamo salarial.

Sorpresivo paro docente en la provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo)

Sorpresivo paro docente en la provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo)

Cuatro gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° de octubre, por lo que la medida afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó después de una sucesión de agresiones contra docentes y directivos en diferentes distritos.

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El anuncio se produjo tras el fracaso de la paritaria con el Gobierno. (Foto: archivo)

La medida fue anunciada por SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), cuatro de las organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de violencia contra los docentes”, fue una de las consignas utilizadas para anunciar la protesta. Los sindicatos reclamaron “medidas urgentes y concretas” para enfrentar los episodios de violencia en las escuelas.

El paro tendrá una duración de 24 horas y alcanzará a las escuelas públicas de toda la provincia de Buenos Aires, por lo que se prevé que afecte el normal desarrollo de las clases durante este jueves. La convocatoria provincial se produjo después de que diferentes distritos bonaerenses realizaran medidas de fuerza locales ante agresiones contra trabajadores de la educación.

Entre los casos denunciados se encuentra el ocurrido en San Miguel, donde una madre ingresó a la Escuela N° 21 de Santa Brígida, roció con gas pimienta a una docente y la golpeó frente a los alumnos.

En Hurlingham, familiares de estudiantes atacaron a una directora, que debió recibir atención médica, y persiguieron a una maestra. También se registraron episodios en Almirante Brown y Florencio Varela, entre otros distritos. A esos antecedentes se sumó este miércoles una nueva agresión en Trenque Lauquen, denunciada por los gremios al comunicar la medida de fuerza.

Por qué hay paro docente en la provincia de Buenos Aires

Los sindicatos explicaron que la protesta busca exigir una respuesta conjunta de las autoridades provinciales, la Justicia y las comunidades educativas para establecer estrategias de prevención e intervención frente a situaciones de violencia.

El FUDB viene reclamando además la aplicación efectiva de mecanismos destinados a garantizar la integridad física y psicológica de docentes y estudiantes frente a conflictos dentro de los establecimientos educativos.

Los gremios también mantienen otros reclamos vinculados con las condiciones laborales. Entre ellos se encuentran una recomposición salarial, mejoras en las prestaciones de IOMA y medidas contra la sobrecarga de tareas.

El reclamo salarial de los docentes bonaerenses

El paro se realizará además en medio de las negociaciones entre los sindicatos y el gobierno de Axel Kicillof por los salarios del sector. El FUDB había solicitado durante septiembre la reapertura de la paritaria y, en la reunión de la Comisión Técnica Salarial del 25 de septiembre, volvió a reclamar un aumento para docentes activos y jubilados que permita recuperar poder adquisitivo.

De esta manera, este jueves 1° de octubre habrá paro docente en toda la provincia de Buenos Aires, con una medida de 24 horas cuyo reclamo central será exigir respuestas ante los reiterados episodios de violencia registrados en las escuelas.

En pocas palabras

  • Paro provincial: Cuatro gremios docentes convocaron a 24 horas de paro para el 1° de octubre en Buenos Aires.
  • Motivo principal: La medida de fuerza responde a una sucesión de agresiones contra docentes y directivos en distintas escuelas bonaerenses.
  • Reclamos adicionales: Los sindicatos también exigen mejoras salariales y condiciones laborales, además de medidas contra la violencia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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