Sorpresivo paro docente en la provincia de Buenos Aires: cuándo es y por qué se convocó

Entre los casos denunciados se encuentra el ocurrido en San Miguel, donde una madre ingresó a la Escuela N° 21 de Santa Brígida, roció con gas pimienta a una docente y la golpeó frente a los alumnos.

En Hurlingham, familiares de estudiantes atacaron a una directora, que debió recibir atención médica, y persiguieron a una maestra. También se registraron episodios en Almirante Brown y Florencio Varela, entre otros distritos. A esos antecedentes se sumó este miércoles una nueva agresión en Trenque Lauquen, denunciada por los gremios al comunicar la medida de fuerza.

Por qué hay paro docente en la provincia de Buenos Aires

Los sindicatos explicaron que la protesta busca exigir una respuesta conjunta de las autoridades provinciales, la Justicia y las comunidades educativas para establecer estrategias de prevención e intervención frente a situaciones de violencia.

El FUDB viene reclamando además la aplicación efectiva de mecanismos destinados a garantizar la integridad física y psicológica de docentes y estudiantes frente a conflictos dentro de los establecimientos educativos.

Los gremios también mantienen otros reclamos vinculados con las condiciones laborales. Entre ellos se encuentran una recomposición salarial, mejoras en las prestaciones de IOMA y medidas contra la sobrecarga de tareas.

El reclamo salarial de los docentes bonaerenses

El paro se realizará además en medio de las negociaciones entre los sindicatos y el gobierno de Axel Kicillof por los salarios del sector. El FUDB había solicitado durante septiembre la reapertura de la paritaria y, en la reunión de la Comisión Técnica Salarial del 25 de septiembre, volvió a reclamar un aumento para docentes activos y jubilados que permita recuperar poder adquisitivo.

De esta manera, este jueves 1° de octubre habrá paro docente en toda la provincia de Buenos Aires, con una medida de 24 horas cuyo reclamo central será exigir respuestas ante los reiterados episodios de violencia registrados en las escuelas.