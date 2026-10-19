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Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: qué elementos encontraron en la casa de uno de los detenidos

La Policía secuestró ropa y una cuchilla con manchas de sangre durante un allanamiento en la vivienda de los dos peones detenidos por el caso. Los elementos serán sometidos a peritajes para determinar si la sangre es humana.

La Policía secuestró ropa y una cuchilla con manchas de sangre durante un allanamiento en la vivienda de los dos peones detenidos por la desaparición de Nancy Godoy. (Foto: archivo)

La Policía secuestró ropa y una cuchilla con manchas de sangre durante un allanamiento en la vivienda de los dos peones detenidos por la desaparición de Nancy Godoy. (Foto: archivo)

La Policía encontró ropa y una cuchilla con manchas de sangre durante un allanamiento en la vivienda de los dos peones detenidos por la desaparición de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años de la localidad correntina de Esquina. Los elementos fueron secuestrados y sometidos a peritajes para establecer si los rastros de sangre son de origen humano, según confirmó Sebastián, uno de los hijos de la mujer a TN.

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Nancy Godoy fue vista por última vez el 6 de octubre, aunque su hijo recién presentó la denuncia por desaparición el jueves. (Foto: redes sociales).

De acuerdo con la información policial, el último contacto de la docente con su familia ocurrió al día siguiente de su desaparición, cuando le envió un mensaje de WhatsApp a su hijo menor. A partir de ese momento, no hubo novedades sobre su ubicación.

El testimonio del hijo de Nancy Godoy

En diálogo con Luis Novaresio por A24, Adán, el hijo mayor de la docente, contó que la familia todavía no recibió información que permita esclarecer qué ocurrió con su madre.

"Por ahora nos dicen que no han tenido resultados positivos de ninguna forma. No tenemos nada, no sabemos nada", expresó al referirse a las tareas de búsqueda y a los avances de la investigación.

El hombre también describió la falta de indicios que permitan reconstruir los últimos movimientos de la mujer. "No hay rastro, no se encuentran rastros con los perros, no se encuentran rastros con los drones. No sé, mi madre se esfumó", manifestó con angustia.

La familia descarta que se haya ido por voluntad propia

Durante la entrevista, Adán rechazó la posibilidad de que su madre hubiera abandonado voluntariamente la escuela o se hubiera alejado sin avisar. Para fundamentar su postura, recordó que ambos crecieron en el campo y conocen los riesgos que implica desplazarse por esas zonas.

"Mi madre no hubiese salido. Primero que yo y ella nos criamos en el campo, conocemos el peligro del campo, conocemos todo lo que significa vivir en el campo", sostuvo.

Además, relató que participó de uno de los primeros rastrillajes junto con efectivos policiales y que pudo comprobar las dificultades que presenta el terreno donde se desarrolla la búsqueda.

"Ella jamás saldría sola. Si no salió con algún conocido, algo pasó", afirmó.

De acuerdo con la información policial, el último contacto de la docente con su familia ocurrió al día siguiente de su desaparición. (Foto: archivo)

De acuerdo con la información policial, el último contacto de la docente con su familia ocurrió al día siguiente de su desaparición. (Foto: archivo)

Dos detenidos y pericias en curso

Los operativos de búsqueda continúan en la zona rural de Esquina, donde los investigadores recorren terrenos de difícil acceso para intentar encontrar pistas sobre el paradero de la docente.

Las tareas se desarrollan bajo la coordinación del fiscal Javier Gustavo Mosquera. En el marco de la causa, hay dos peones detenidos y los investigadores aguardan los resultados de los análisis sobre la ropa y la cuchilla secuestradas durante el allanamiento.

Las pericias serán clave para determinar si las manchas detectadas corresponden a sangre humana y establecer si los elementos encontrados pueden aportar información relevante para esclarecer la desaparición de Godoy.

En pocas palabras

  • Hallazgo clave: La Policía secuestró ropa y una cuchilla con manchas de sangre en la vivienda de dos peones detenidos.
  • Investigación en curso: Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar si la sangre es humana.
  • Contexto familiar: El hijo de la docente desaparecida, Nancy Godoy, expresó angustia por la falta de novedades sobre su paradero.
Resumen generado por Thinkindot AI
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