Desaparición de Nancy Godoy: las prendas clave que encontraron en la casa de la vecina detenida

Una de las detenidas vive cerca de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como directora suplente.

El documento también aportó información sobre los vínculos de Godoy con las personas de la zona. En el escrito, la maestra contó que habría pasado varias noches en la casa de Leguizamón por indicación de la propietaria de la estancia donde trabajaba.

Las contradicciones en las declaraciones de la vecina

Leguizamón fue una de las primeras personas que alertó sobre la ausencia de Godoy en la escuela. Además, grabó un video en el que mostró que algunas pertenencias de la docente permanecían en el establecimiento, entre ellas prendas de vestir y un equipo de mate.

La Fiscalía la citó nuevamente después de detectar contradicciones en sus declaraciones. A partir de las nuevas medidas judiciales, tanto ella como su pareja quedaron detenidos bajo sospecha de encubrimiento agravado.

De acuerdo con su versión, Leguizamón se había trasladado con su familia a Sauce y le había avisado a Godoy que estaría fuera de la zona. También sostuvo que tenía previsto regresar antes, pero que finalmente volvió el miércoles siguiente. Sin embargo, sus declaraciones no permitieron establecer con precisión cuándo había visto por última vez a la docente.

Tres personas detenidas en la causa

Con las últimas detenciones, ya son tres las personas privadas de su libertad en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy.

Además de Leguizamón y Rojas, permanece detenido Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio.