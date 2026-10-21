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Desaparición de Nancy Godoy: las prendas clave que encontraron en la casa de la vecina detenida

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en una propiedad de Sauce perteneciente a Rosa Leguizamón, arrestada junto a su pareja por presunto encubrimiento agravado. Los hijos de la docente deberán reconocer las pertenencias para confirmar si son de la mujer desaparecida.

Desaparición de Nancy Godoy: encontraron una campera y una ojota en la casa de una vecina detenida. (Foto: archivo)

Desaparición de Nancy Godoy: encontraron una campera y una ojota en la casa de una vecina detenida. (Foto: archivo)

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy, una docente de 52 años de Corrientes, sumó una nueva pista tras el hallazgo de una campera y una ojota en una propiedad de Rosa Leguizamón, una de las últimas personas detenidas en la causa. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la localidad de Sauce y ahora los hijos de la mujer deberán identificar los elementos para determinar si pertenecían a su madre.

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Leguizamón vive cerca de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como directora suplente. La mujer fue detenida el martes por la noche junto a su pareja, Nahuel Rojas, en el marco de la investigación por presunto encubrimiento agravado. Sin embargo, las pertenencias fueron encontradas en otro inmueble de su propiedad.

La carta de Nancy Godoy sobre el estado de la escuela rural

En paralelo con los avances de la búsqueda, se conoció una carta escrita por Godoy el 15 de agosto, en la que describió las condiciones de abandono en las que encontró el establecimiento educativo donde trabajaba.

La docente había llegado a la escuela aproximadamente dos meses antes de desaparecer y, según la información difundida sobre el caso, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

Una de las detenidas vive cerca de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como directora suplente.

Una de las detenidas vive cerca de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde Godoy trabajaba como directora suplente.

El documento también aportó información sobre los vínculos de Godoy con las personas de la zona. En el escrito, la maestra contó que habría pasado varias noches en la casa de Leguizamón por indicación de la propietaria de la estancia donde trabajaba.

Las contradicciones en las declaraciones de la vecina

Leguizamón fue una de las primeras personas que alertó sobre la ausencia de Godoy en la escuela. Además, grabó un video en el que mostró que algunas pertenencias de la docente permanecían en el establecimiento, entre ellas prendas de vestir y un equipo de mate.

La Fiscalía la citó nuevamente después de detectar contradicciones en sus declaraciones. A partir de las nuevas medidas judiciales, tanto ella como su pareja quedaron detenidos bajo sospecha de encubrimiento agravado.

De acuerdo con su versión, Leguizamón se había trasladado con su familia a Sauce y le había avisado a Godoy que estaría fuera de la zona. También sostuvo que tenía previsto regresar antes, pero que finalmente volvió el miércoles siguiente. Sin embargo, sus declaraciones no permitieron establecer con precisión cuándo había visto por última vez a la docente.

Tres personas detenidas en la causa

Con las últimas detenciones, ya son tres las personas privadas de su libertad en el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy.

Además de Leguizamón y Rojas, permanece detenido Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio.

En pocas palabras

  • Hallazgo de prendas: Se encontraron una campera y una ojota en una propiedad de Sauce, Corrientes, en el marco de la desaparición de Nancy Godoy.
  • Detenidos por encubrimiento: Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, fueron arrestados por presunto encubrimiento agravado.
  • Confirmación pendiente: Los hijos de la docente deberán reconocer las pertenencias para confirmar si pertenecen a Nancy Godoy.
Resumen generado por Thinkindot AI
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