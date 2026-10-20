Desaparición de Nancy Godoy: la familia presentó audios claves para la investigación

Según explicaron sus allegados, en esas comunicaciones la mujer aseguraba que había llegado a la estancia El Curupí, donde esperaba que la trasladaran a caballo hasta la escuela rural en la que trabajaba.

Cerca de 90 efectivos de la Policía provincial participan de los rastrillajes.

Los investigadores consideran que estos registros podrían aportar información sobre el recorrido que realizó durante los días previos a su desaparición. Si bien la investigación ya había establecido que Godoy llegó al establecimiento educativo, todavía existen interrogantes sobre lo que ocurrió después.

Uno de sus hijos, Sebastián, expresó sus dudas sobre el último mensaje que recibió de su madre el 7 de octubre. El joven explicó que la comunicación fue breve y que, a diferencia de lo que acostumbraba hacer, Nancy no le envió un audio, sino un mensaje escrito.

Esta situación despertó sospechas entre los familiares, quienes no descartan que otra persona pudiera haber intervenido en esa comunicación. Sin embargo, se trata de una hipótesis familiar que todavía no fue confirmada por los investigadores.

Sebastián también informó que designaron formalmente al abogado Ariel Medina para intervenir en el expediente y acceder a información sobre las medidas judiciales.

Qué encontraron en la casa del único detenido por la desaparición de Nancy Godoy

Mientras continúa la búsqueda, la Justicia mantiene detenido a Ernesto Ezequiel Bordón, un trabajador rural que quedó bajo investigación después de prestar declaración ante la Policía. El arresto fue ordenado por el fiscal Javier Mosquera, bajo una acusación de falso testimonio. Hasta el momento, Bordón no fue imputado por la desaparición de la docente.

Durante un allanamiento en su vivienda, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo que presentaban manchas rojizas. Todos los elementos fueron enviados a peritar para establecer si las manchas corresponden a sangre humana y, en caso afirmativo, determinar si pueden vincularse con la investigación.

Otro punto que generó controversia fue una declaración del detenido, quien inicialmente aseguró que Nancy Godoy había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado de la zona, sin embargo, Bordón no identificó a los presuntos responsables ni aportó precisiones sobre el lugar donde supuestamente se encontraría el cuerpo. Posteriormente, el trabajador rural se retractó de esa versión.

La denuncia del abogado del detenido: asegura que lo obligaron a declarar

El abogado defensor de Bordón, Norberto Codazzi, cuestionó la validez de las declaraciones de su cliente y denunció que habría sido sometido a presiones y malos tratos durante su detención. Según sostuvo, el peón rural habría elaborado la versión sobre el supuesto asesinato de la docente para evitar nuevas agresiones.

El letrado también planteó que su defendido presenta dificultades para comprender su situación procesal y anticipó que solicitará una evaluación psicológica forense. Por el momento, las denuncias sobre presuntos apremios no fueron confirmadas oficialmente.

Nancy Godoy lleva 13 días desaparecida (Foto/Facebook María Carmen Argañaraz)

En medio de la controversia, surgió otro dato sobre el defensor. Según informó Infobae, Norberto Codazzi es hermano de José Codazzi, el exabogado de Laudelina Peña en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Cómo sigue la búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes

Con la incorporación de los dos helicópteros y la posible llegada de fuerzas federales, los investigadores buscan ampliar la cobertura de los rastrillajes en El Malezal y sus alrededores.

Al mismo tiempo, los nuevos audios aportados por la familia y los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados podrían convertirse en piezas importantes para reconstruir los últimos movimientos de la docente.

La investigación continúa abierta y, hasta el momento, no se estableció qué ocurrió con Nancy Godoy después de su último contacto con sus familiares.