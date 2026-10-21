La inquietante carta que dejó Nancy Godoy antes de desaparecer y la grave denuncia sobre la escuela rural

También describió que los baños se encontraban en malas condiciones y que los inodoros estaban llenos de tierra. Ante esta situación, tuvo que realizar tareas de limpieza para poder acondicionar el lugar. Godoy explicó que recibió la colaboración de una madre de dos alumnos y que ambas necesitaron dos días de trabajo para dejar el edificio “más o menos habitable”.

La carta en la que Nancy Godoy denunció el abandono de la escuela rural de Corrientes. (Foto: captura)

Otro de los problemas que mencionó fue la falta de agua potable, una dificultad que complicaba tanto su permanencia en el establecimiento como el desarrollo de las actividades escolares. Sin embargo, uno de los datos más llamativos del documento estuvo relacionado con la actividad educativa previa a su llegada.

La docente aseguró que no había encontrado registros escolares desde 2024. Además, señaló que padres y vecinos le habían contado que el maestro anterior llevaba entre dos y tres años sin dictar clases.

El vínculo de Nancy Godoy con una mujer que declaró en la causa

La información conocida sobre los primeros meses de Godoy en El Malezal también permitió reconstruir parte de su estadía en la zona. Según trascendió, la docente habría pasado varias noches en la vivienda de Rosa Leguizamón, por indicación de la propietaria de la estancia donde trabajaba la mujer.

Leguizamón es una de las personas que declaró en la investigación por la desaparición de la maestra rural. Sus testimonios quedaron bajo análisis de los investigadores debido a presuntas contradicciones.

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Este dato se suma a los elementos que la Justicia intenta reconstruir para establecer cuáles fueron los últimos movimientos de Godoy y con quiénes mantuvo contacto antes de desaparecer.

La desaparición de Nancy Godoy y los elementos secuestrados

Nancy Estela Godoy fue vista por última vez en el contexto de su traslado hacia la escuela rural donde trabajaba, en una zona de difícil acceso del departamento correntino de Esquina. Su familia perdió contacto con ella el 7 de octubre, fecha desde la cual se desconoce su paradero.

En el marco de la investigación, el fiscal Javier Mosquera ordenó la detención de Ernesto Ezequiel Bordón por falso testimonio, una medida que no implica que esté imputado por la desaparición de la docente. Durante un allanamiento realizado en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo que presentaban manchas rojizas.

Los objetos serán sometidos a peritajes para determinar si las manchas corresponden a sangre y, en ese caso, establecer su origen y posible vinculación con la investigación. La carta escrita por Godoy aporta información sobre las condiciones en las que desarrollaba su trabajo y las dificultades que había enfrentado desde su llegada al paraje El Malezal.

Dos nuevos detenidos y ya son tres por el caso

La investigación por la desaparición de la docente rural Nancy Estela Godoy, en la localidad correntina de Esquina, sumó dos nuevos detenidos. Se trata de Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón, una pareja de puesteros que vive cerca de la Escuela 626, donde trabajaba la maestra. Ambos están investigados por presunto encubrimiento agravado.

Por pedido de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y Andrea González, un juez ordenó las detenciones en el marco de la causa.

Según informó el periodista Eduardo Schweizer, de Actualidad Esquina, la medida se tomó luego de que los investigadores advirtieran contradicciones y presuntas mentiras en las declaraciones de la pareja. La calificación legal podría modificarse en las próximas horas, de acuerdo con las nuevas pruebas que se incorporen al expediente.