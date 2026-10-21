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Desaparición de Nancy Godoy: las contradicciones de una pareja que desencadenaron su detención

La Justicia detectó incongruencias en las declaraciones de los nuevos detenidos y no descarta modificar la imputación. Mientras tanto, continúa el operativo de búsqueda en una zona rural de difícil acceso.

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Por pedido de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y Andrea González, un juez ordenó las detenciones en el marco de la causa.

Según informó el periodista Eduardo Schweizer, de Actualidad Esquina, la medida se tomó luego de que los investigadores advirtieran contradicciones y presuntas mentiras en las declaraciones de la pareja. La calificación legal podría modificarse en las próximas horas, de acuerdo con las nuevas pruebas que se incorporen al expediente.

La audiencia de formalización e imputación deberá realizarse dentro de las 72 horas posteriores a las detenciones. Además, no se descarta que el hijo de la pareja sea citado a declarar durante la jornada de este miércoles.

Tres sospechosos en la investigación

Rojas y Leguizamón se sumaron a Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que ya estaba detenido en el marco de la causa. Los tres habrían tenido contacto con Godoy antes de que se perdiera su rastro y aportaron versiones que ahora son analizadas por los investigadores.

Bordón, a través de su abogado defensor, Norberto Codazzi, sostuvo que habría señalado a otro trabajador rural como responsable de un supuesto homicidio. El letrado afirmó que no existen pruebas que respalden esa acusación y denunció que su defendido habría sido sometido a torturas y golpes durante una entrevista policial.

Codazzi también cuestionó que la escuela sea necesariamente el último lugar al que llegó la docente y planteó que la investigación debería concentrarse en la estancia El Curupy. Sus declaraciones corresponden a la versión de la defensa y no constituyen hechos acreditados en la causa. Por el momento, las autoridades no confirmaron qué ocurrió con Godoy ni cuál fue su último recorrido.

Operativo de búsqueda: cuándo desapareció Nanci Godoy

La docente se desempeñaba como maestra y directora suplente de la Escuela 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupy, en la zona rural de Esquina.

Godoy salió de su casa el 6 de octubre para dirigirse a trabajar. Su familia tuvo el último contacto con ella el 7 de octubre, a las 20.34, mediante WhatsApp. Desde entonces, no volvió a tener noticias sobre su paradero.

El acceso al establecimiento educativo presenta dificultades: para llegar a la escuela, la docente debía atravesar la estancia y recorrer las últimas tres horas a caballo, con un animal que le prestaba una vecina de la zona.

En paralelo con las medidas judiciales, continúa el despliegue para encontrar a la docente. Del operativo participan bomberos voluntarios y de la provincia, efectivos de fuerzas federales y provinciales, baqueanos y vecinos.

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Las tareas cuentan con dos helicópteros, drones y perros rastreadores para ampliar los rastrillajes en el área. Los investigadores describen el terreno como una zona inhóspita y hostil, una condición que dificulta el trabajo de los equipos de búsqueda.

En pocas palabras

  • Dos nuevos detenidos: Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón fueron arrestados por presunto encubrimiento agravado.
  • Contradicciones y dudas: La Justicia detectó inconsistencias en las declaraciones de los nuevos imputados.
  • Búsqueda activa: Continúa el operativo en una zona rural de difícil acceso para hallar a Nancy Godoy.
Resumen generado por Thinkindot AI
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