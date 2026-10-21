Desaparición de Nancy Godoy: las contradicciones de una pareja que desencadenaron su detención

Tres sospechosos en la investigación

Rojas y Leguizamón se sumaron a Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que ya estaba detenido en el marco de la causa. Los tres habrían tenido contacto con Godoy antes de que se perdiera su rastro y aportaron versiones que ahora son analizadas por los investigadores.

Bordón, a través de su abogado defensor, Norberto Codazzi, sostuvo que habría señalado a otro trabajador rural como responsable de un supuesto homicidio. El letrado afirmó que no existen pruebas que respalden esa acusación y denunció que su defendido habría sido sometido a torturas y golpes durante una entrevista policial.

Codazzi también cuestionó que la escuela sea necesariamente el último lugar al que llegó la docente y planteó que la investigación debería concentrarse en la estancia El Curupy. Sus declaraciones corresponden a la versión de la defensa y no constituyen hechos acreditados en la causa. Por el momento, las autoridades no confirmaron qué ocurrió con Godoy ni cuál fue su último recorrido.

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La docente se desempeñaba como maestra y directora suplente de la Escuela 626, ubicada en el paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupy, en la zona rural de Esquina.

Godoy salió de su casa el 6 de octubre para dirigirse a trabajar. Su familia tuvo el último contacto con ella el 7 de octubre, a las 20.34, mediante WhatsApp. Desde entonces, no volvió a tener noticias sobre su paradero.

El acceso al establecimiento educativo presenta dificultades: para llegar a la escuela, la docente debía atravesar la estancia y recorrer las últimas tres horas a caballo, con un animal que le prestaba una vecina de la zona.

En paralelo con las medidas judiciales, continúa el despliegue para encontrar a la docente. Del operativo participan bomberos voluntarios y de la provincia, efectivos de fuerzas federales y provinciales, baqueanos y vecinos.

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Las tareas cuentan con dos helicópteros, drones y perros rastreadores para ampliar los rastrillajes en el área. Los investigadores describen el terreno como una zona inhóspita y hostil, una condición que dificulta el trabajo de los equipos de búsqueda.