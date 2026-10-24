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Dictaron la prisión preventiva para el bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia

La Justicia de Esquel ordenó 10 días de detención para el hombre de 71 años. La investigación comenzó por las denuncias de vecinos, que escuchaban gritos durante la noche.

Dictaron la prisión preventiva para el bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia. (Foto: archivo con IA)
Dictaron la prisión preventiva para el bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia. (Foto: archivo con IA)

La Justicia de Esquel, en Chubut, dictó 10 días de prisión preventiva para un bioquímico de 71 años, acusado de mantener presuntamente privados de su libertad a su pareja de 41 años y a sus tres hijos, de 13, 17 y 19 años, dentro de una vivienda. El caso salió a la luz después de que vecinos denunciaran situaciones sospechosas y alertaran sobre el aislamiento de la familia.

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La medida judicial se resolvió luego de un allanamiento realizado el jueves 22 de octubre, cuando las autoridades ingresaron a la propiedad y encontraron al hombre junto a su esposa y sus hijos.

La Fiscalía investiga las condiciones en las que vivían las presuntas víctimas y busca determinar cuánto tiempo habría permanecido la familia en situación de encierro. La investigación comenzó el pasado 10 de octubre, cuando vecinos de la zona manifestaron su preocupación por lo que ocurría dentro de la vivienda.

Según los testimonios incorporados a la causa, las ventanas de la casa permanecían cubiertas, los hijos casi nunca eran vistos fuera del domicilio y durante las noches se escuchaban gritos de una mujer. Estas circunstancias despertaron sospechas sobre las condiciones de vida de los integrantes de la familia y motivaron la intervención de las autoridades.

Antes del allanamiento, un equipo técnico había intentado ingresar a la propiedad para evaluar la situación. Sin embargo, el bioquímico se negó a permitir el acceso, lo que impidió que los profesionales pudieran constatar cómo se encontraban su pareja y sus hijos. Ante esa situación, la Justicia avanzó con una medida judicial que permitió el ingreso de los investigadores.

En la casa, las autoridades encontraron a tres chicos desnutridos, que nunca fueron escolarizados, y una mujer con una enfermedad terminal. (Foto: Google)

En la casa, las autoridades encontraron a tres chicos desnutridos, que nunca fueron escolarizados, y una mujer con una enfermedad terminal. (Foto: Google)

El allanamiento y el rescate de la mujer y sus tres hijos

Durante el procedimiento realizado el jueves 22 de octubre, los efectivos encontraron a los cinco integrantes de la familia dentro de la vivienda. En medio del operativo, los investigadores escucharon expresiones de la mujer que generaron preocupación y reforzaron la necesidad de evaluar su situación y la de sus hijos.

Tras la intervención, la mujer de 41 años y los tres jóvenes, de 13, 17 y 19 años, quedaron bajo resguardo de las autoridades y recibieron asistencia profesional. Los investigadores buscan reconstruir cómo era la convivencia familiar, establecer si existían restricciones para salir del domicilio y determinar las circunstancias en las que se habría producido la presunta privación de la libertad.

Qué delitos le imputan al bioquímico detenido en Chubut

La causa fue encuadrada provisoriamente bajo las figuras de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La Justicia dispuso que el acusado permanezca detenido preventivamente durante diez días, plazo en el que la Fiscalía deberá avanzar con la recolección de pruebas.

Entre los principales puntos de la investigación se encuentra determinar desde cuándo se habría prolongado el presunto encierro y cuáles eran las condiciones de vida de la mujer y sus tres hijos. Por el momento, la investigación continúa abierta y la calificación legal podría modificarse de acuerdo con los elementos que se incorporen al expediente.

En pocas palabras

  • 10 días de prisión: La Justicia de Esquel ordenó la medida contra un bioquímico de 71 años.
  • Denuncia de vecinos: El caso se conoció por gritos y preocupación ante el aislamiento de la familia.
  • Allanamiento y rescate: Se encontró al hombre con su pareja y tres hijos, quienes recibieron asistencia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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