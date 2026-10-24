Dictaron la prisión preventiva para el bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia

Antes del allanamiento, un equipo técnico había intentado ingresar a la propiedad para evaluar la situación. Sin embargo, el bioquímico se negó a permitir el acceso, lo que impidió que los profesionales pudieran constatar cómo se encontraban su pareja y sus hijos. Ante esa situación, la Justicia avanzó con una medida judicial que permitió el ingreso de los investigadores.

En la casa, las autoridades encontraron a tres chicos desnutridos, que nunca fueron escolarizados, y una mujer con una enfermedad terminal. (Foto: Google)

El allanamiento y el rescate de la mujer y sus tres hijos

Durante el procedimiento realizado el jueves 22 de octubre, los efectivos encontraron a los cinco integrantes de la familia dentro de la vivienda. En medio del operativo, los investigadores escucharon expresiones de la mujer que generaron preocupación y reforzaron la necesidad de evaluar su situación y la de sus hijos.

Tras la intervención, la mujer de 41 años y los tres jóvenes, de 13, 17 y 19 años, quedaron bajo resguardo de las autoridades y recibieron asistencia profesional. Los investigadores buscan reconstruir cómo era la convivencia familiar, establecer si existían restricciones para salir del domicilio y determinar las circunstancias en las que se habría producido la presunta privación de la libertad.

Qué delitos le imputan al bioquímico detenido en Chubut

La causa fue encuadrada provisoriamente bajo las figuras de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La Justicia dispuso que el acusado permanezca detenido preventivamente durante diez días, plazo en el que la Fiscalía deberá avanzar con la recolección de pruebas.

Entre los principales puntos de la investigación se encuentra determinar desde cuándo se habría prolongado el presunto encierro y cuáles eran las condiciones de vida de la mujer y sus tres hijos. Por el momento, la investigación continúa abierta y la calificación legal podría modificarse de acuerdo con los elementos que se incorporen al expediente.