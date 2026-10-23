Detuvieron a un bioquímico acusado de mantener secuestrados a su pareja y sus tres hijos

Frente a esta situación, intervino el Servicio de Protección de Derechos, a través de su Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que buscó evaluar las condiciones en las que se encontraban los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, el hombre se negó a permitir el ingreso de los profesionales, lo que incrementó la preocupación de las autoridades.

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando vecinos de la zona presentaron una denuncia formal (Foto: ADNSUR)

El martes previo al allanamiento, el equipo interdisciplinario elaboró un informe de riesgo urgente que advertía sobre la extrema vulnerabilidad de las posibles víctimas. Ese documento resultó determinante para que la Fiscalía solicitara una orden judicial de allanamiento.

Escucharon gritos de auxilio y encontraron a la familia encerrada

El procedimiento se concretó el 22 de octubre y estuvo encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, junto con la funcionaria Mónica Caveri. También participaron efectivos de seguridad y equipos médicos que confirmaron la urgencia de la intervención.

Desde el interior de la casa comenzaron a escucharse pedidos de auxilio, por lo que los agentes decidieron ingresar inmediatamente para resguardar a las personas que se encontraban dentro. Durante la inspección, hallaron a la mujer y a sus tres hijos confinados en diferentes sectores de la propiedad, en circunstancias que ahora son investigadas por la Justicia.

Ante la gravedad del escenario, Bagnato solicitó al juez interviniente una ampliación de la medida judicial y dispuso la detención del bioquímico de 71 años. La Fiscalía investiga si el acusado mantuvo a su familia sometida a un encierro prolongado que habría afectado su libertad de circulación, su salud y sus derechos fundamentales.

El acusado tiene 71 años.

De qué delitos está acusado el bioquímico detenido en Chubut

El Ministerio Público Fiscal informó que, por el momento, la causa fue calificada como abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Los investigadores consideran que la conducta atribuida al hombre “habría afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas”.

La investigación deberá determinar durante cuánto tiempo permanecieron encerrados los integrantes de la familia, cuáles fueron las condiciones del presunto cautiverio y qué consecuencias tuvo sobre su salud física y psicológica.

En ese sentido, el MPF explicó que el avance de la causa permitirá establecer la dimensión de lo ocurrido y definir las medidas procesales necesarias. “El avance de la investigación penal permitirá determinar la dimensión de lo acontecido, la Fiscalía requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación”, señaló el organismo.

Qué pasó con la mujer y sus tres hijos después del rescate

Tras el allanamiento, las autoridades judiciales y sanitarias activaron los protocolos de protección para asistir a los integrantes de la familia. La mujer y sus tres hijos reciben acompañamiento médico y psicológico, mientras los equipos especializados evalúan las posibles consecuencias del aislamiento y trabajan para garantizar la restitución de sus derechos.

La Fiscalía también dispuso medidas especiales para proteger la privacidad de las víctimas, especialmente la de los menores. “Se resguarda de forma absoluta la identidad, las imágenes y los datos que permitan la localización de las víctimas del caso”, comunicó el MPF.

El organismo explicó que esta decisión busca preservar su intimidad y evitar situaciones de revictimización durante el desarrollo de la investigación. En tanto, el bioquímico permanece detenido y la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del presunto encierro y determinar las responsabilidades penales correspondientes.