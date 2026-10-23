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Detuvieron a un bioquímico acusado de mantener secuestrados a su pareja y sus tres hijos

El hombre, de 71 años, fue arrestado en Esquel después de que los vecinos denunciaran el aislamiento extremo de la familia. Durante el allanamiento se escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda.

Detuvieron a un bioquímico acusado de mantener secuestrados a su pareja y sus tres hijos. (Foto: Redes Sociales

Detuvieron a un bioquímico acusado de mantener secuestrados a su pareja y sus tres hijos. (Foto: Redes Sociales, mejorada con IA)

Un bioquímico de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados contra su voluntad a su pareja y a sus tres hijos dentro de una vivienda. El caso salió a la luz gracias a una denuncia de los vecinos, quienes alertaron sobre el aislamiento extremo de la familia y la falta de contacto de los menores con el exterior.

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El dramático episodio quedó al descubierto durante un allanamiento realizado el 22 de octubre, cuando los efectivos policiales y los profesionales que participaban del operativo escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la casa. Ante esta situación, ingresaron de inmediato y encontraron a los integrantes de la familia confinados en distintos sectores del inmueble.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut, las víctimas fueron rescatadas y quedaron bajo asistencia médica y psicológica, mientras que el acusado fue detenido por orden judicial. La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando un grupo de vecinos presentó una denuncia formal ante la Justicia por la situación que atravesaban los habitantes de una vivienda de Esquel.

Los denunciantes manifestaron su preocupación por el aislamiento extremo de la familia y la ausencia de contacto social de los menores, circunstancias que despertaron sospechas sobre lo que ocurría puertas adentro. A partir de esa presentación, personal de la Policía Comunitaria intentó establecer contacto con los ocupantes del inmueble, pero las gestiones no tuvieron resultados.

Frente a esta situación, intervino el Servicio de Protección de Derechos, a través de su Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que buscó evaluar las condiciones en las que se encontraban los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, el hombre se negó a permitir el ingreso de los profesionales, lo que incrementó la preocupación de las autoridades.

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando vecinos de la zona presentaron una denuncia formal (Foto: ADNSUR)

La investigación comenzó el 10 de octubre, cuando vecinos de la zona presentaron una denuncia formal (Foto: ADNSUR)

El martes previo al allanamiento, el equipo interdisciplinario elaboró un informe de riesgo urgente que advertía sobre la extrema vulnerabilidad de las posibles víctimas. Ese documento resultó determinante para que la Fiscalía solicitara una orden judicial de allanamiento.

Escucharon gritos de auxilio y encontraron a la familia encerrada

El procedimiento se concretó el 22 de octubre y estuvo encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, junto con la funcionaria Mónica Caveri. También participaron efectivos de seguridad y equipos médicos que confirmaron la urgencia de la intervención.

Desde el interior de la casa comenzaron a escucharse pedidos de auxilio, por lo que los agentes decidieron ingresar inmediatamente para resguardar a las personas que se encontraban dentro. Durante la inspección, hallaron a la mujer y a sus tres hijos confinados en diferentes sectores de la propiedad, en circunstancias que ahora son investigadas por la Justicia.

Ante la gravedad del escenario, Bagnato solicitó al juez interviniente una ampliación de la medida judicial y dispuso la detención del bioquímico de 71 años. La Fiscalía investiga si el acusado mantuvo a su familia sometida a un encierro prolongado que habría afectado su libertad de circulación, su salud y sus derechos fundamentales.

El acusado tiene 71 años.

El acusado tiene 71 años.

De qué delitos está acusado el bioquímico detenido en Chubut

El Ministerio Público Fiscal informó que, por el momento, la causa fue calificada como abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Los investigadores consideran que la conducta atribuida al hombre “habría afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas”.

La investigación deberá determinar durante cuánto tiempo permanecieron encerrados los integrantes de la familia, cuáles fueron las condiciones del presunto cautiverio y qué consecuencias tuvo sobre su salud física y psicológica.

En ese sentido, el MPF explicó que el avance de la causa permitirá establecer la dimensión de lo ocurrido y definir las medidas procesales necesarias. “El avance de la investigación penal permitirá determinar la dimensión de lo acontecido, la Fiscalía requerirá en audiencia las medidas que considere necesarias para evitar el entorpecimiento procesal y garantizar el normal desarrollo de la investigación”, señaló el organismo.

Qué pasó con la mujer y sus tres hijos después del rescate

Tras el allanamiento, las autoridades judiciales y sanitarias activaron los protocolos de protección para asistir a los integrantes de la familia. La mujer y sus tres hijos reciben acompañamiento médico y psicológico, mientras los equipos especializados evalúan las posibles consecuencias del aislamiento y trabajan para garantizar la restitución de sus derechos.

La Fiscalía también dispuso medidas especiales para proteger la privacidad de las víctimas, especialmente la de los menores. “Se resguarda de forma absoluta la identidad, las imágenes y los datos que permitan la localización de las víctimas del caso”, comunicó el MPF.

El organismo explicó que esta decisión busca preservar su intimidad y evitar situaciones de revictimización durante el desarrollo de la investigación. En tanto, el bioquímico permanece detenido y la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del presunto encierro y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En pocas palabras

  • Detenido un bioquímico: Un hombre de 71 años fue arrestado en Esquel por mantener secuestrados a su pareja y tres hijos.
  • Pedidos de auxilio: Vecinos alertaron sobre el aislamiento familiar, y durante el allanamiento se escucharon gritos de ayuda desde la vivienda.
  • Asistencia y detención: Las víctimas fueron rescatadas y reciben asistencia médica y psicológica; el acusado enfrenta cargos por abandono de persona y privación ilegítima de la libertad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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