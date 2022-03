El equipo de A24 sufrió una brutal agresión mientras realizaban la cobertura de un accidente vial

Embed

“No empezó para nada bien el día. Hubo un incidente vial alrededor de las siete de la mañana. El chico que manejaba estaba en presunto estado de ebriedad. Cuando ve la cámara, lo primero que hace es pedirnos que cortemos y agrede a nuestro camarógrafo. Rompe nuestra cámara, corta los cables y eso impide que salgamos al aire”, dijo Guatti, que también se desempeña como cronista de Intrusos.

Sin embargo, el agresor continuó con la amenaza a pesar de que su familia ya se encontraba en el lugar. “Está grabado todo en uno de los videos. Me pegó una piña en la nuca y me tiró al piso. Ahora está el SAME en el lugar”, dijo Guatti.

“Todos los domingos hacemos este tipo de incidentes y nunca pasó esto. De la nada el chico le pegó una piña a la cámara y la rompió. Vivimos un momento de terror y de mucha angustia. Nos han roto nuestro equipo de trabajo y nos agredieron. Estamos bien, pero nos siguen amenazando”, relató Guatti.