Impactante accidente en la Riccheri: un camión chocó un auto y lo destruyó

La carga del camión y un operativo urgente

El camión involucrado transportaba medias reses, lo que obligó a desplegar rápidamente un operativo logístico para preservar la mercadería. Personal de la empresa llegó al lugar en pocos minutos y trasladó la carga a otros vehículos refrigerados, con el objetivo de evitar su pérdida.

Parte del cargamento fue retirado en otro camión que abandonó la zona rápidamente, mientras que otro vehículo permanecía en el lugar completando el traspaso de la mercadería.

Caos total: más de 15 kilómetros de demora

El accidente provocó un colapso total del tránsito en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Durante varias horas, solo quedaron habilitados dos carriles, lo que generó un cuello de botella que se extendió por kilómetros.

Las demoras superaron los 10 kilómetros y llegaron a alcanzar hasta 15 kilómetros de fila, con tramos donde los vehículos permanecían completamente detenidos.

La situación también afectó a la colectora, donde la circulación era extremadamente lenta, aunque con algo más de fluidez que en la traza principal.