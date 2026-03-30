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TRÁNSITO COLAPSADO

Impactante accidente en la Riccheri: un camión chocó un auto y lo destruyó

Choque y vuelco en plena autopista Riccheri generaron un colapso de tránsito de varios kilómetros en uno de los principales accesos a la Ciudad, en medio de niebla y calzada húmeda.

Impactante accidente en la Riccheri: así quedaron un camión volcado y un auto destruido. (Foto: A24.com)

Impactante accidente en la Riccheri: así quedaron un camión volcado y un auto destruido. (Foto: A24.com)

Un violento accidente entre un auto y un camión provocó este lunes por la mañana un importante caos de tránsito en la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 18, mano hacia CABA. El siniestro, que ocurrió en medio de condiciones de baja visibilidad por niebla y humedad, dejó como saldo dos vehículos gravemente dañados y largas demoras para miles de conductores.

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Según las primeras reconstrucciones, un Ford Escort que se encontraba detenido sobre la banquina o el carril derecho fue impactado desde atrás por un camión que no logró frenar a tiempo. Como consecuencia del fuerte choque, el vehículo de carga terminó volcado sobre la calzada, mientras que el auto quedó prácticamente destruido.

A pesar de la violencia del impacto y del estado en que quedaron los vehículos, no se reportaron heridos de gravedad. Tanto los conductores como posibles ocupantes resultaron ilesos, en lo que muchos testigos calificaron como un verdadero milagro.

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Un impacto violento en medio de la niebla

Las condiciones climáticas jugaron un papel clave en el accidente. Si bien no se registraban lluvias al momento del hecho, la presencia de humedad persistente y bancos de niebla reducía la visibilidad y dejaba el asfalto mojado, lo que habría dificultado la maniobra del conductor del camión.

La carga del camión y un operativo urgente

El camión involucrado transportaba medias reses, lo que obligó a desplegar rápidamente un operativo logístico para preservar la mercadería. Personal de la empresa llegó al lugar en pocos minutos y trasladó la carga a otros vehículos refrigerados, con el objetivo de evitar su pérdida.

Parte del cargamento fue retirado en otro camión que abandonó la zona rápidamente, mientras que otro vehículo permanecía en el lugar completando el traspaso de la mercadería.

Caos total: más de 15 kilómetros de demora

El accidente provocó un colapso total del tránsito en uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Durante varias horas, solo quedaron habilitados dos carriles, lo que generó un cuello de botella que se extendió por kilómetros.

Las demoras superaron los 10 kilómetros y llegaron a alcanzar hasta 15 kilómetros de fila, con tramos donde los vehículos permanecían completamente detenidos.

La situación también afectó a la colectora, donde la circulación era extremadamente lenta, aunque con algo más de fluidez que en la traza principal.

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