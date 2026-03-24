Impactante accidente en Rosario: un camión cayó al río y el chofer logró salvarse de milagro

Minutos después, equipos de Protección Civil y bomberos de Rosario, Oliveros y Andino llegaron al lugar y trasladaron al conductor al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.

WB2DKHJUYJA65JZFWN624U6K6I El camión fue localizado y señalizado con boyas para su extracción, la profundidad y la presión del agua representaron un desafío para los equipos (Fotos: Rosario3)

El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmó que el hombre estaba lúcido y orientado, aunque presentaba traumatismo de tórax cerrado y escoriaciones, por lo que quedó en observación.

Qué pudo haber provocado el accidente

Las primeras hipótesis apuntan a que el camión habría realizado una maniobra brusca o una frenada repentina, posiblemente por el intenso tránsito y los desvíos generados por otro siniestro ocurrido horas antes en la autopista.

El impacto fue tal que arrancó parte de la baranda del puente, lo que obligó a reducir la circulación a media calzada y desplegar señalización preventiva en la zona de La Ribera, a unos 40 kilómetros de Rosario.

NFBAHTNMAJA35KMJYHMBOIZLJE El conductor oriundo de Pilar fue rescatado por pescadores tras salir por la ventanilla, recibió atención médica en el hospital de San Lorenzo.

El complejo operativo para retirar el camión

El rescate del vehículo demandó un importante despliegue que se extendió hasta la mañana del martes. Participaron bomberos zapadores, voluntarios y buzos tácticos, quienes realizaron un rastrillaje con lanchas para localizar el camión.

El Ford Cargo, con un peso estimado de entre 9 y 11 toneladas, quedó completamente sumergido, lo que complicó las tareas de extracción. Tras ubicarlo, los equipos colocaron boyas de señalización y comenzaron a preparar el operativo para retirarlo del fondo del río Carcarañá.

Tránsito afectado y advertencias

Durante las tareas, el tránsito permaneció cortado en la mano hacia Santa Fe entre Oliveros y Maciel, mientras que personal de Seguridad Vial trabajó en la reparación de la baranda, que fue restituida el mismo martes.

En cuanto a la profundidad del río, inicialmente se estimaba entre 7 y 8 metros, aunque luego se precisó que no superaba los 3 metros en el punto del accidente.