Impactante accidente en Rosario: un camión cayó al río y el chofer logró salvarse de milagro

Un impresionante siniestro vial ocurrió en la autopista Rosario–Santa Fe, donde un camión perdió el control, atravesó la baranda de un puente y cayó al río Carcarañá. El accidente generó un amplio operativo de rescate y conmoción en la zona.
El conductor pudo escapar del agua al salir por la ventanilla y pedir ayuda a pescadores que estaban cerca. El hecho ocurrió a la altura del río Carcarañá.
La baranda del puente en la autopista Rosario-Santa Fe quedó destruida tras el impacto del camión, el tránsito se redujo a media calzada
Un impresionante siniestro vial ocurrió en la autopista Rosario–Santa Fe, donde un camión perdió el control, atravesó la baranda de un puente y cayó al río Carcarañá. El accidente generó un amplio operativo de rescate y conmoción en la zona.
El hecho se registró en el kilómetro 29, cuando el vehículo, un Ford Cargo 1722 que circulaba sin carga, se precipitó al vacío y terminó completamente sumergido. El chofer, un hombre de entre 45 y 50 años oriundo de Pilar (Buenos Aires), logró sobrevivir en una escena que pudo haber terminado en tragedia.
Según su propio testimonio, la presión del agua le impidió abrir la puerta de la cabina, pero consiguió bajar la ventanilla y salir justo cuando el camión impactó en el río. “No pude abrir la puerta por la presión del agua, pero sí bajar la ventanilla”, relató el transportista tras ser rescatado.
Ya fuera del vehículo, pidió ayuda a los gritos y fue asistido por pescadores que se encontraban a unos 150 metros, quienes lograron sacarlo del agua y llevarlo hasta la orilla.
Minutos después, equipos de Protección Civil y bomberos de Rosario, Oliveros y Andino llegaron al lugar y trasladaron al conductor al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo.
El secretario de Protección Civil de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmó que el hombre estaba lúcido y orientado, aunque presentaba traumatismo de tórax cerrado y escoriaciones, por lo que quedó en observación.
Las primeras hipótesis apuntan a que el camión habría realizado una maniobra brusca o una frenada repentina, posiblemente por el intenso tránsito y los desvíos generados por otro siniestro ocurrido horas antes en la autopista.
El impacto fue tal que arrancó parte de la baranda del puente, lo que obligó a reducir la circulación a media calzada y desplegar señalización preventiva en la zona de La Ribera, a unos 40 kilómetros de Rosario.
El rescate del vehículo demandó un importante despliegue que se extendió hasta la mañana del martes. Participaron bomberos zapadores, voluntarios y buzos tácticos, quienes realizaron un rastrillaje con lanchas para localizar el camión.
El Ford Cargo, con un peso estimado de entre 9 y 11 toneladas, quedó completamente sumergido, lo que complicó las tareas de extracción. Tras ubicarlo, los equipos colocaron boyas de señalización y comenzaron a preparar el operativo para retirarlo del fondo del río Carcarañá.
Durante las tareas, el tránsito permaneció cortado en la mano hacia Santa Fe entre Oliveros y Maciel, mientras que personal de Seguridad Vial trabajó en la reparación de la baranda, que fue restituida el mismo martes.
En cuanto a la profundidad del río, inicialmente se estimaba entre 7 y 8 metros, aunque luego se precisó que no superaba los 3 metros en el punto del accidente.