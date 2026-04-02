El desgarrador relato de Josefina Pouso por la pérdida de un embarazo: "Lo despedí sola"

Tras este testimonio, Josefina Pouso comenzó a hablar y al instante se quebró por completo: "Yo perdí uno... Y era nada, chiquito. Fue a las cinco semanas y lo expulsé a las nueve semanas. Y pasaba eso: de ya está. Muy pocas personas lo sabían, los que tenían que saberlo".

“Cuando yo me fui a hacer la ecografía, que no había latido, volver a tu casa y que te digan, vamos a esperar, -porque también te dicen que no hay latido todavía porque es muy chiquito-, vamos a esperar unos días, una semana más. Entonces vos estás con un embarazo que no sabes si prospera, que no vas a saber qué va a pasar y no hubo nunca latido”, continuó a flor de piel.

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El momento en que Josefina Pouso expulsó el embrión y la particular reacción de su pareja

La panelista Josefina Pouso recordó cómo fue el momento de expulsión del embrión y qué hizo su pareja al momento de contarle lo que había sucedido como ejemplo de la reacción distante de su entorno y la dificultad de procesar el duelo.

"La última vez que hago la ecografía me dicen que puede ser que entre en el proceso de expulsión de ese embrión. Y yo estaba cenando en mi casa y sentí que se venía. Me fui al baño y lo expulsé, lo despedí sola. Volví a la mesa, se lo dije a mi pareja y me dijo: 'uh, qué cagada'. Y siguió comiendo como si no hubiese pasado nada", comentó.

Y remarcó: "Yo seguí en esa situación sin entender lo que estaba pasando y sin permitirme duelar eso. Sí, era muy chiquito, pero para mí era mi hijo. En esa situación falta acompañamiento: darle lugar a lo que una puede llegar a estar sintiendo".

Pouso destacó que luego una amiga vivió una experiencia similiar y ella la pudo contenerla desde su triste experiencia: "Después cuando haces terapia te dicen que tenés que empezar a nombrarlo. Transitar eso es muy importante porque hubo una vida ahí que una perdió y hay que saber despedirlo como corresponde. Hice con mi amiga lo que quizá necesitaba que alguien hubiese hecho, automáticamente me salió estar al lado de ella y pendiente", concluyó emocionada.