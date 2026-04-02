El desgarrador relato de Josefina Pouso por la pérdida de un embarazo: "Lo despedí sola"

Un momento muy fuerte se vio el jueves al aire en Desayuno Americano (América Tv) cuando Josefina Pouso abrió su corazón como nunca y entre lágrimas contó la historia del bebé que perdió a las pocas semanas de gestación.
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La panelista Josefina Pouso se quebró por completo en el programa Desayuno Americano al recordar el triste momento que vivió al perder un embarazo de pocas semanas.
Un momento muy fuerte se vio el jueves al aire en Desayuno Americano (América Tv) cuando Josefina Pouso abrió su corazón como nunca y entre lágrimas contó la historia del bebé que perdió a las pocas semanas de gestación.
Ante la visita en el estudio de Giselle Kruger, autora del libro Desmadre, que aborda el dolor de quienes pierden embarazos, Pouso decidió contar su conmovedora historia personal que le sucedió tiempo atrás.
"Es tan trágico todo que hasta se silencia porque nadie sabe qué decir. Nadie está excento que le suceda y las mujeres que hablé para escribir esa hisstoria me involucré ed lleno porque necesito dejar el corazón en las cosas que hago", indicó la autora del libro.
Y agregó sobre su obra: "La mayoría de las mujeres habían sentido que no encontraron un lugar para llorar y sobre todo que la sociedad las obligaba a seguir adelante como si no hubiera pasado nada . A mí sí me pareció que había pasado algo por más que ese bebé no haya nacido y en ese contexto de dolor yo quería acompañar con este libro".
Tras este testimonio, Josefina Pouso comenzó a hablar y al instante se quebró por completo: "Yo perdí uno... Y era nada, chiquito. Fue a las cinco semanas y lo expulsé a las nueve semanas. Y pasaba eso: de ya está. Muy pocas personas lo sabían, los que tenían que saberlo".
“Cuando yo me fui a hacer la ecografía, que no había latido, volver a tu casa y que te digan, vamos a esperar, -porque también te dicen que no hay latido todavía porque es muy chiquito-, vamos a esperar unos días, una semana más. Entonces vos estás con un embarazo que no sabes si prospera, que no vas a saber qué va a pasar y no hubo nunca latido”, continuó a flor de piel.
La panelista Josefina Pouso recordó cómo fue el momento de expulsión del embrión y qué hizo su pareja al momento de contarle lo que había sucedido como ejemplo de la reacción distante de su entorno y la dificultad de procesar el duelo.
"La última vez que hago la ecografía me dicen que puede ser que entre en el proceso de expulsión de ese embrión. Y yo estaba cenando en mi casa y sentí que se venía. Me fui al baño y lo expulsé, lo despedí sola. Volví a la mesa, se lo dije a mi pareja y me dijo: 'uh, qué cagada'. Y siguió comiendo como si no hubiese pasado nada", comentó.
Y remarcó: "Yo seguí en esa situación sin entender lo que estaba pasando y sin permitirme duelar eso. Sí, era muy chiquito, pero para mí era mi hijo. En esa situación falta acompañamiento: darle lugar a lo que una puede llegar a estar sintiendo".
Pouso destacó que luego una amiga vivió una experiencia similiar y ella la pudo contenerla desde su triste experiencia: "Después cuando haces terapia te dicen que tenés que empezar a nombrarlo. Transitar eso es muy importante porque hubo una vida ahí que una perdió y hay que saber despedirlo como corresponde. Hice con mi amiga lo que quizá necesitaba que alguien hubiese hecho, automáticamente me salió estar al lado de ella y pendiente", concluyó emocionada.