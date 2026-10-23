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Encontraron a un camionero con muerte cerebral e investigan una presunta pelea: el motivo

El hombre fue hallado inconsciente dentro de su camión en una estación de servicio de Quilino. Los médicos detectaron un grave traumatismo de cráneo y la Justicia investiga si fue atacado.

Encontraron a un camionero con muerte cerebral. (Foto: gentileza La Radio de Totoral

Encontraron a un camionero con muerte cerebral. (Foto: gentileza La Radio de Totoral, mejorada con IA)

Un camionero de 54 años permanece internado en estado crítico, con diagnóstico de muerte cerebral, después de haber sido encontrado inconsciente dentro de su vehículo en una estación de servicio de Quilino, en la provincia de Córdoba. Aunque inicialmente se sospechó que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), los estudios médicos revelaron un severo traumatismo de cráneo que abrió una investigación por una posible agresión.

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El caso tomó un giro inesperado cuando surgió una hipótesis que involucra un presunto encuentro entre la víctima y la esposa de otro camionero, situación que habría desencadenado un enfrentamiento. La Justicia intenta establecer si el hombre recibió un golpe durante una pelea y quiénes estuvieron involucrados.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, quien ordenó distintas medidas para reconstruir las últimas horas del transportista antes de ser encontrado inconsciente. El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en una estación de servicio ubicada a la altura del kilómetro 851 de la ruta que atraviesa Quilino, en el norte cordobés.

Personal policial llegó al establecimiento y encontró al camionero de 54 años inconsciente dentro de su vehículo. Ante la gravedad de su estado, se dispuso su traslado inmediato a un centro de salud.

En un primer momento, los investigadores consideraron la posibilidad de que hubiera sufrido un ACV hemorrágico, por lo que fue derivado al Hospital Ernesto Romagosa, en Deán Funes. Sin embargo, debido a la complejidad de su cuadro clínico, los médicos decidieron trasladarlo posteriormente al Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, donde permanece internado.

El hecho sacudió la localidad cordobesa de Quilino.

El hecho sacudió la localidad cordobesa de Quilino.

Fue allí donde los estudios detectaron un traumatismo de cráneo severo, compatible con un golpe contundente, un hallazgo que modificó por completo la orientación de la investigación. A partir de ese resultado, la Fiscalía comenzó a analizar la posibilidad de que el transportista hubiera sido víctima de una agresión antes de perder el conocimiento.

La hipótesis que investiga la Justicia

Una de las principales líneas de investigación apunta a un supuesto conflicto sentimental que podría haber terminado en una violenta pelea. Según la información difundida por ADN Sur, los investigadores analizan la versión de que la víctima habría mantenido un encuentro con la esposa de otro camionero.

De acuerdo con esa hipótesis, el marido de la mujer se habría enterado de la situación y la habría seguido hasta la estación de servicio, donde presuntamente se produjo un enfrentamiento.

La Fiscalía busca determinar si efectivamente existió esa pelea, quiénes participaron y si el grave traumatismo de cráneo que sufrió el camionero fue consecuencia de una agresión. Por el momento, no se estableció judicialmente cómo se produjo la lesión, por lo que las circunstancias del episodio continúan bajo investigación.

Las declaraciones de los testigos y las cámaras de seguridad

Durante este viernes, la Fiscalía avanzó con una nueva ronda de declaraciones testimoniales para reconstruir los movimientos registrados en la estación de servicio durante las horas previas al hallazgo. Según trascendió, algunos testigos habrían aportado información relevante sobre lo ocurrido, aunque todavía resta determinar si esos datos permiten confirmar la hipótesis de una pelea.

Otro de los aspectos que despertó la atención de los investigadores fue la dificultad inicial para acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento. De acuerdo con la información publicada por ADN Sur, los responsables de la estación de servicio se habrían resistido inicialmente a entregar las imágenes, situación que llevó a la Fiscalía a avanzar con un pedido de allanamiento para obtener el material.

Hospital Misericordia. (Foto: archivo)

Hospital Misericordia. (Foto: archivo)

Finalmente, los registros habrían sido entregados desde los teléfonos celulares de los encargados del lugar. Las grabaciones serán analizadas para identificar a las personas que estuvieron en la estación de servicio, reconstruir los movimientos de los vehículos y determinar si se produjo una agresión.

El estado de salud del camionero y las medidas que analiza la Fiscalía

Mientras avanza la investigación judicial, el hombre de 54 años continúa internado en el Hospital Misericordia de Córdoba, con un cuadro de extrema gravedad. Según la información conocida hasta el momento, los médicos le diagnosticaron muerte cerebral tras detectar el severo traumatismo de cráneo.

La fiscal Analía Cepede deberá establecer si la lesión fue provocada por otra persona y, en ese caso, determinar las responsabilidades correspondientes. Las declaraciones de los testigos, los informes médicos y el análisis de las cámaras de seguridad serán fundamentales para esclarecer qué ocurrió dentro de la estación de servicio de Quilino.

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