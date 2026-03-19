Cómo será el festival "Tracción a Sangre" de Camionero

Haciéndose eco de su crecimiento artístico y su innegable conexión con su público que sin dudar sabe que busca a la hora de comulgar en este ciclo, El dúo amplifica sin límites lo ya escrito y vuele cada uno de los elementos centrales del “TRACCION A SANGRE” una experiencia nunca antes mejor soñada, donde lo que se celebra es el arte, la expansión cultural y el encuentro con un LINE UP curando en el más agudo de los sentidos buscando enaltecer la música convocando a las bandas protagonistas de una escena y género que al igual que CAMIONERO llegan conquistando corazones; CAMIONERO, BARBI RECANATI, BUENOS VAMPIROS, AYERMANIANA, TERRORES NOCTURNOS, FLOR SAKEO, SALAS VELATORIAS (CBA) todos en una versión extendida e interactiva de EL ACOPLADO, La construcción de Un auditorio diseñado para intercambiar experiencias, paneles, exposiciones conocimientos en la escuela de la cultura y la autogestión.