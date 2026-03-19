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Cómo será el festival "Tracción a Sangre" de Camionero

Camionero continúa expandiendo su universo y ahora decide volverse parte de una decisión artística y cultural más grande y sin precedentes en una nueva versión festivalera de su ciclo “Tracción a Sangre”.

19 mar 2026, 08:00
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Haciéndose eco de su crecimiento artístico y su innegable conexión con su público que sin dudar sabe que busca a la hora de comulgar en este ciclo, El dúo amplifica sin límites lo ya escrito y vuele cada uno de los elementos centrales del “TRACCION A SANGRE” una experiencia nunca antes mejor soñada, donde lo que se celebra es el arte, la expansión cultural y el encuentro con un LINE UP curando en el más agudo de los sentidos buscando enaltecer la música convocando a las bandas protagonistas de una escena y género que al igual que CAMIONERO llegan conquistando corazones; CAMIONERO, BARBI RECANATI, BUENOS VAMPIROS, AYERMANIANA, TERRORES NOCTURNOS, FLOR SAKEO, SALAS VELATORIAS (CBA) todos en una versión extendida e interactiva de EL ACOPLADO, La construcción de Un auditorio diseñado para intercambiar experiencias, paneles, exposiciones conocimientos en la escuela de la cultura y la autogestión.

Luego de una serie de encuentros que se destacaron por su intensidad, cercanía y potencia escénica, “Tracción a Sangre” da un paso adelante y redobla la apuesta en un espacio que permitirá amplificar l experiencia tanto en lo sonoro como en lo visual. La propuesta mantiene su esencia: música sin filtros, energía cruda y una puesta que prioriza la emoción por sobre cualquier artificio.

El ciclo se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan vivir la música desde un lugar genuino, visceral y colectivo. Cada edición propone un recorrido que combina repertorio propio, momentos de improvisación y una dinámica que transforma cada fecha en un evento único e irrepetible.

Joan Manuel Pardo y Santiago Luis crearon un lenguaje propio que trascendió etiquetas, estableciendo su personalidad dentro del rock. Esa constante reinvención sonora que se ha convertido en una señal de identidad, es escoltada por el colectivo que lo acompaña en cada show: El acoplado (artistas, tatuadores, recicladoras textiles, y más) y su Rueda de auxilio, conjunto solidario, son parte de la familia y celebración.

Embed - Festival Tracción a Sangre on Instagram: "FESTIVAL TRACCIÓN A SANGRE Lunes (feriado) 23 de Marzo pogeamos en el @ccomplejoartmedia @camionerorocanrol @barbirecanati @buenosvampiros @ayermaniana @terrores_nocturnos @florsakeo @salas.velatorias Todas juntas, en un mismo escenario. También charlas, muestras, el acoplado y más. Adquirí tus entradas mediante passline (link en bio) Contracultura al frente."
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