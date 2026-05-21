Descontrol: un camionero giró en círculos durante media hora, chocó y desató un caos

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Pese a las peligrosas maniobras, durante esa primera etapa no se registraron heridos ni daños materiales. De acuerdo con el testimonio de vecinos, el conductor, un hombre de 41 años, presentaba un comportamiento extraño y aparentemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Después de varios minutos girando en círculos, el camionero aceleró de manera repentina por avenida Larralde en dirección a la autopista General Paz. La persecución continuó por la colectora hasta la zona de Balbín. El momento más crítico ocurrió a la altura de la calle Gerchunoff, cuando el conductor intentó incorporarse a la General Paz marcha atrás.

La maniobra terminó con el camión incrustado contra el guardarraíl. Fue entonces cuando un efectivo policial rompió la ventanilla del vehículo y logró reducir al hombre, que quedó detenido en el lugar.

Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital Pirovano, donde permanece internado bajo custodia policial. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Vecinal 12A.

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El desenlace pudo haber sido mucho más grave

Fuentes vinculadas al caso remarcaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave. “No atropelló a nadie de casualidad”, señalaron tras el operativo.

El episodio volvió a poner el foco sobre los accidentes y situaciones de riesgo en la autopista General Paz. Semanas atrás, un choque múltiple entre siete autos a la altura del puente Zapiola dejó dos personas heridas y provocó importantes demoras en el tránsito.

En aquel siniestro, una mujer de 40 años sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni, mientras que otra víctima fue derivada al Hospital Argerich con politraumatismos.

El accidente movilizó al SAME, bomberos, agentes de tránsito y efectivos policiales, y obligó a cortar parcialmente la circulación durante varias horas sobre la General Paz.