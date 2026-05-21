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Descontrol: un camionero giró en círculos durante media hora, chocó y desató un caos

El conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra un guardarraíl de la avenida General Paz. El chofer fue reducido por la Policía de la Ciudad y lo trasladaron a un hospital.

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Un camionero giró en círculos durante media hora y pudo ser una tragedia. 

Un camionero giró en círculos durante media hora y pudo ser una tragedia. 

Un impactante episodio de peligro vial mantuvo en alerta a vecinos y automovilistas en el límite entre los barrios porteños de Saavedra y Villa Urquiza. Un camionero realizó maniobras erráticas durante más de media hora en plena avenida, girando en círculos con un vehículo cargado de tierra, hasta que finalmente fue detenido tras chocar contra un guardarraíl en la autopista General Paz.

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El hecho ocurrió el martes al mediodía en la intersección de avenida Larralde y Triunvirato, una de las esquinas más transitadas de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Según relataron testigos, el conductor tocaba bocina de manera insistente mientras manejaba de forma descontrolada alrededor de la esquina. La situación provocó pánico entre peatones y automovilistas, que evitaron acercarse por temor a un choque de gran magnitud.

El episodio generó importantes demoras y un fuerte embotellamiento en toda la zona. Mientras tanto, efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito desplegaron un operativo para intentar controlar la situación y evitar que el camión atropellara personas o impactara contra otros vehículos.

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Pese a las peligrosas maniobras, durante esa primera etapa no se registraron heridos ni daños materiales. De acuerdo con el testimonio de vecinos, el conductor, un hombre de 41 años, presentaba un comportamiento extraño y aparentemente estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Después de varios minutos girando en círculos, el camionero aceleró de manera repentina por avenida Larralde en dirección a la autopista General Paz. La persecución continuó por la colectora hasta la zona de Balbín. El momento más crítico ocurrió a la altura de la calle Gerchunoff, cuando el conductor intentó incorporarse a la General Paz marcha atrás.

La maniobra terminó con el camión incrustado contra el guardarraíl. Fue entonces cuando un efectivo policial rompió la ventanilla del vehículo y logró reducir al hombre, que quedó detenido en el lugar.

Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital Pirovano, donde permanece internado bajo custodia policial. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Vecinal 12A.

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El desenlace pudo haber sido mucho más grave

Fuentes vinculadas al caso remarcaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave. “No atropelló a nadie de casualidad”, señalaron tras el operativo.

El episodio volvió a poner el foco sobre los accidentes y situaciones de riesgo en la autopista General Paz. Semanas atrás, un choque múltiple entre siete autos a la altura del puente Zapiola dejó dos personas heridas y provocó importantes demoras en el tránsito.

En aquel siniestro, una mujer de 40 años sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni, mientras que otra víctima fue derivada al Hospital Argerich con politraumatismos.

El accidente movilizó al SAME, bomberos, agentes de tránsito y efectivos policiales, y obligó a cortar parcialmente la circulación durante varias horas sobre la General Paz.

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