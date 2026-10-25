Femicidio en Córdoba: los últimos mensajes que Daniela Villalba envió antes de morir

Los últimos mensajes de Daniela Villalba antes de ser asesinada

La joven, de alrededor de 29 años, fue encontrada muerta en su vivienda del barrio Cofico,

La conversación comenzó entre las 22 y las 23 del lunes 19 de octubre, cuando Daniela le avisó a una amiga que estaba ocupada y que volvería a comunicarse con ella. “Me voy a ocupar, ya te llamo”, escribió inicialmente.

Minutos después, retomó el diálogo con otro mensaje: “Ya me desocupé”.

Su amiga le preguntó entonces si podía acercarse al departamento. Daniela respondió afirmativamente y le adelantó que prepararía algo para compartir. “Sí, voy poniendo la pava”, fue una de sus últimas respuestas.

La mujer tardó aproximadamente 15 minutos en llegar al edificio ubicado sobre bulevar Las Heras al 200. Una vez allí, comenzó a enviarle mensajes para que bajara a abrirle.

“Bajá”, “estoy abajo”, “contestame”, “¿no me vas a abrir?” y “¿estás bien?”, le escribió, cada vez más preocupada por la falta de respuesta. Ninguno de esos mensajes recibió contestación.

De acuerdo con la reconstrucción difundida, a las 22.49 se registró el último mensaje con doble tilde en el celular de Daniela. A las 23.15, otra comunicación enviada por su amiga ya no habría llegado a destino.

Esa diferencia horaria es uno de los datos que los investigadores analizan para establecer qué ocurrió dentro del departamento.

La sospecha sobre lo que ocurrió mientras Daniela enviaba los mensajes

Daniela Villalba.

A partir de la conversación, los investigadores intentan determinar si el presunto agresor todavía se encontraba dentro de la vivienda cuando Daniela mantenía contacto con su amiga. Sin embargo, esa reconstrucción todavía no fue acreditada judicialmente y forma parte de las posibilidades que se investigan.

La Fiscalía busca establecer con precisión cuándo ingresó el sospechoso, cuánto tiempo permaneció en el departamento y en qué momento abandonó el edificio.

Las cámaras de seguridad y el recorrido del hombre buscado

Una de las principales líneas de investigación se concentra en las cámaras de seguridad instaladas en el edificio y en las calles cercanas. Las imágenes permitieron identificar a un hombre alto, con gorra y cabello algo largo, que fue registrado cuando salía del inmueble.

Aunque las primeras grabaciones no tienen suficiente nitidez para identificarlo con certeza, los investigadores lograron reconstruir parte de su recorrido. El sospechoso habría cruzado un puente caminando hacia el centro de Córdoba mientras llevaba una valija y una alfombra. Ambos elementos fueron encontrados posteriormente en la zona de las calles Sucre y La Rioja.

El recorrido habría continuado por calle La Tablada, donde las cámaras del edificio central de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) podrían haber registrado el rostro del hombre con mayor claridad.

El misterio de la valija con sangre encontrada en la basura

La investigación también busca determinar por qué el presunto asesino habría retirado una valija del departamento de Daniela. El martes posterior a la última comunicación de la joven, recolectores de residuos encontraron una valija con manchas de sangre y una peluca, abandonadas a varias cuadras de su domicilio.

El equipaje tenía el nombre de Daniela, lo que permitió vincular el hallazgo con la joven desaparecida. Los investigadores analizan los rastros encontrados para establecer si pertenecen a la víctima y determinar qué relación tienen con el crimen.

Otro dato que llamó la atención fue que la puerta del departamento no presentaba signos de haber sido forzada. Esa circunstancia alimentó la hipótesis de que Daniela habría permitido el ingreso de la persona que luego la atacó, aunque todavía no se estableció si conocía al agresor.

Según la reconstrucción del caso, el responsable también se habría llevado el teléfono celular y las llaves de la víctima.

Cómo encontraron asesinada a Daniela Villalba

La preocupación por el paradero de Daniela comenzó cuando dejó de responder los mensajes de sus allegados y no se presentó a trabajar. La joven se desempeñaba en un local de ropa ubicado en la zona de Jujuy y La Rioja, en la capital cordobesa.

Finalmente, el miércoles, la Policía ingresó a su departamento del barrio Cofico y encontró su cuerpo en el dormitorio. Daniela estaba sobre la cama, cubierta con una sábana, y presentaba heridas cortopunzantes en el cuello y los brazos.

Daniela era madre de un niño y se había mudado recientemente al departamento donde fue encontrada asesinada. Sus amigas la recordaron como una mujer cariñosa, trabajadora y dedicada a su familia. Uno de sus mayores proyectos era tener una casa propia para compartir con su hijo y su madre.

Según relataron sus allegados, había intentado concretar ese sueño mediante la compra de un terreno en la localidad cordobesa de Salsipuedes, pero habría sido víctima de una estafa.

Después de conocerse el crimen, sus amigas expresaron su dolor en las redes sociales y reclamaron justicia. “Tenías toda una vida por delante, tantos sueños por cumplir junto a tu hijito”, escribió una de ellas en un mensaje de despedida.