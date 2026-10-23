Conmoción por Nancy Godoy: un nuevo acusado de femicidio y una nueva hipótesis

Los investigadores establecieron que el hombre acostumbraba permanecer en ese lugar e incluso pasar allí algunas noches. Además, testigos declararon que Zarza solía consumir whisky en ese puesto y que, bajo los efectos del alcohol, podía comportarse de manera agresiva.

Sin embargo, la presencia del sospechoso cerca de la escuela y los testimonios sobre su comportamiento no constituyen, por sí solos, una prueba concluyente de su responsabilidad.

La sospecha sobre Rosa Leguizamón

La investigación también se concentra en Rosa Leguizamón, una trabajadora rural detenida por presunto encubrimiento agravado, que vivía cerca del establecimiento educativo. La mujer era una de las personas que colaboraban con los traslados de Nancy Godoy dentro de la estancia y le facilitaba un caballo para llegar hasta la escuela.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Leguizamón podría haber proporcionado información falsa a la docente sobre la posibilidad de regresar a la ciudad de Esquina durante el fin de semana.

En particular, se analiza si le aseguró que ninguna persona de la estancia viajaría hacia la ciudad, una circunstancia que habría condicionado las posibilidades de traslado de Godoy.

Los fiscales también detectaron inconsistencias en las declaraciones de la mujer sobre un supuesto viaje a una fiesta de doma en la localidad de Sauce.

La Justicia intenta determinar si esas contradicciones estuvieron destinadas a ocultar información o si la mujer pudo haber facilitado las circunstancias de un eventual crimen.

El hallazgo de una campera y unas alpargatas

Otro de los avances de la causa se produjo durante un allanamiento realizado en una vivienda vinculada con Rosa Leguizamón, en la localidad correntina de Sauce. En el procedimiento, los efectivos secuestraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Nancy Godoy.

También se dispuso que las prendas fueran exhibidas a los familiares de la docente para intentar confirmar si eran de su propiedad.

Cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

Con la detención de Zarza y de otro trabajador rural de apellido Sandoval, la causa ya cuenta con cinco personas arrestadas. Los otros sospechosos son Rosa Leguizamón, Nahuel Rojas y Ernesto Ezequiel Bordón, quienes fueron detenidos durante las primeras etapas de la investigación.

Bordón había quedado bajo sospecha después de que los investigadores detectaran contradicciones en sus declaraciones. Su abogado, Norberto Codazzi, denunció que el trabajador habría sido golpeado y torturado para brindar información sobre un supuesto asesinato.

En paralelo con el avance de las imputaciones, los investigadores dispusieron nuevas medidas para obtener pruebas científicas. Entre ellas se encuentra la toma de muestras de ADN a una hermana y a uno de los hijos de Nancy Godoy, con el objetivo de contar con material genético que permita realizar comparaciones ante un eventual hallazgo de restos humanos.

La medida se enmarca en la hipótesis de femicidio que analiza la Fiscalía, aunque todavía no se encontró el cuerpo de la docente ni se confirmó oficialmente su muerte.

¿Cuándo fue la última vez que Nancy Godoy se comunicó?

Godoy había salido de su casa el 6 de octubre para dirigirse a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, departamento de Esquina.

Su último contacto conocido con la familia ocurrió el 7 de octubre, mediante un mensaje de WhatsApp enviado a uno de sus hijos. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su paradero.

El establecimiento educativo se encuentra en una zona rural de difícil acceso, donde es necesario atravesar caminos de tierra, campos anegados y sectores que deben recorrerse a caballo.