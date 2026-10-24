Fuerte Apache: dos muertos y cuatro heridos tras un feroz tiroteo narco sin precedentes

El episodio ocurrió en las inmediaciones de los nudos 3 y 6 del complejo habitacional. De acuerdo con los primeros testimonios, varias personas se encontraban en el sector del Nudo 6 cuando un vehículo pasó por el lugar y sus ocupantes comenzaron a disparar. Tras efectuar numerosos tiros, los agresores escaparon.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde se confirmó la muerte de un adolescente de 17 años que había recibido múltiples impactos de bala.

En paralelo, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de otro hombre sin vida entre los nudos 3 y 6. Se trataba de una persona de 36 años que también presentaba varias heridas de arma de fuego.

Entre los sobrevivientes se encuentra un joven de 20 años, que recibió disparos en el brazo izquierdo y en la pierna derecha. También resultaron heridos un adolescente de 17 años, con una lesión en la pierna derecha, y una joven de 18 años, que sufrió un impacto de bala en un tobillo. El ataque dejó una cuarta persona herida, aunque todavía no trascendieron detalles sobre su identidad ni su estado de salud.

La hipótesis de una guerra narco

Según pudo saber A24.com, una de las principales hipótesis que circulan en torno al ataque apunta a una disputa territorial entre organizaciones vinculadas con la comercialización de drogas.

Las primeras versiones señalan un enfrentamiento entre una banda proveniente de Villa Matienzo y otra organización conocida como "Los Fiolos", que estarían disputándose el control de la venta de estupefacientes dentro del barrio.

Sin embargo, esta hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente. Los investigadores deberán establecer si el ataque estuvo relacionado con esa presunta disputa narco, si las víctimas eran los objetivos de los agresores o si algunas de ellas quedaron atrapadas en medio de los disparos.

Investigan si el episodio está relacionado con una guerra entre bandas. (Foto: captura, mejorada con IA)

La investigación judicial

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 2 del Departamento Judicial de San Martín, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

Entre las diligencias dispuestas se encuentran el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, la búsqueda de testigos, las autopsias de las víctimas fatales y la toma de declaraciones a los sobrevivientes.

La fiscalía inició actuaciones por averiguación de ilícito respecto de las personas heridas y por averiguación de causales de muerte en relación con los dos fallecidos.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre detenciones. Una de las prioridades de la investigación es identificar el vehículo utilizado por los atacantes y determinar quiénes efectuaron los disparos.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la violencia armada en Fuerte Apache y las presuntas disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico. Mientras avanza la investigación, todavía resta esclarecer el móvil del ataque y establecer si se trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.