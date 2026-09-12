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Detuvieron al piloto de un hidroavión acusado de liderar una banda narco que trasladaba droga en sus vuelos

El sospechoso, de 29 años, fue hallado tras 14 allanamientos realizados por la Policía Bonaerense. La investigación sostiene que utilizaba un anfibio y un falso patrullero para mover los cargamentos.

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Detuvieron a un piloto acusado de traficar droga en un hidroavión de US$70.000 entre Buenos Aires y Rosario. (Foto: Policía Bonaerense)

Detuvieron a un piloto acusado de traficar droga en un hidroavión de US$70.000 entre Buenos Aires y Rosario. (Foto: Policía Bonaerense)

Un piloto civil y acrobático de 29 años fue detenido acusado de liderar una organización narco que operaba entre San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y Rosario, Santa Fe. La investigación de la Justicia sostiene que la banda utilizaba un hidroavión experimental anfibio para trasladar droga y contaba con una estructura logística que incluía un hangar privado y vehículos acondicionados para evitar controles.

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La avioneta fue encontrada en un sector de humedales. (Foto: Agencia NA)

El principal acusado fue identificado como Maximiliano Nicolás Cafiero, quien en sus redes sociales se mostraba como piloto de avión y compartía imágenes vinculadas a su actividad aeronáutica. En algunas publicaciones había escrito frases como “todo lo bueno empieza con un poco de miedo” y “hagan plata y no miren al costado”.

La captura se concretó durante un operativo realizado por la Policía Bonaerense, que desplegó 14 allanamientos simultáneos: 13 en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y uno en Rosario. El procedimiento permitió desarticular parte de la estructura investigada y detener a seis personas.

Los investigadores creen que Cafiero habría adquirido por 70.000 dólares un hidroavión experimental anfibio Lasermaster, que presuntamente utilizaba para transportar cargamentos de estupefacientes entre Buenos Aires y Santa Fe.

La Polic&iacute;a incaut&oacute; coca&iacute;na, marihuana, armas de fuego, m&aacute;s de $4 millones en efectivo y varios veh&iacute;culos durante los procedimientos. (Foto: Polic&iacute;a Bonaerense)

La Policía incautó cocaína, marihuana, armas de fuego, más de $4 millones en efectivo y varios vehículos durante los procedimientos. (Foto: Policía Bonaerense)

La aeronave era guardada en un hangar privado ubicado en un aeródromo rural de Alvear, en las afueras de Rosario, que habría funcionado como una de las bases operativas de la organización.

La investigación fue llevada adelante por la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, bajo la intervención de la UFI N°1 de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio.

Un falso patrullero para evitar controles

De acuerdo con la causa, la organización habría utilizado distintos métodos para reducir los riesgos durante los traslados. Uno de ellos era un Mercedes Benz C250 acondicionado como falso patrullero, equipado con balizas policiales y un sistema de sirenas instalado en la parrilla frontal.

Los investigadores sospechan que el vehículo era utilizado para circular entre Santa Fe y Buenos Aires intentando evitar controles viales y facilitar los movimientos de la banda.

Las tareas de inteligencia financiera y los seguimientos realizados durante la investigación permitieron identificar el funcionamiento de la estructura, ubicar el lugar donde estaba escondida la aeronave y avanzar con los allanamientos.

El piloto de 29 a&ntilde;os fue detenido acusado de liderar una organizaci&oacute;n dedicada al tr&aacute;fico de drogas entre Buenos Aires y Santa Fe. (Foto: Polic&iacute;a Bonaerense)

El piloto de 29 años fue detenido acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas entre Buenos Aires y Santa Fe. (Foto: Policía Bonaerense)

Quiénes fueron detenidos junto al piloto acusado

Además de Cafiero, quedaron detenidas otras cinco personas señaladas como integrantes de la organización:

  • M. C. S. (35), acusada de realizar tareas de ocultamiento.
  • E. G. (27), imputada por comercialización de estupefacientes.
  • L. I. G. (49), señalada como vendedora al menudeo.
  • J. R. C. (52), sindicado como integrante de la red de venta.
  • W. A. C. (18), imputada por distribución local.

También fue notificada N. C. A. (17) por una causa relacionada con tenencia simple de estupefacientes y quedó en libertad.

Por otra parte, G. A. O. C. (60), padre del principal acusado, fue notificado y liberado. La Justicia lo investiga como supuesto administrador financiero de la organización y además quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego hallada en la vivienda conocida como “La Casa Barco”.

Qué secuestró la Policía durante los allanamientos

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron:

  • Más de 2,1 kilos de cocaína, entre un bloque compacto y 306 envoltorios listos para la venta.
  • 1,8 kilos de marihuana, distribuidos en varios paquetes.
  • El hidroavión experimental anfibio Lasermaster.
  • El Mercedes Benz equipado con elementos policiales.
  • Un utilitario Citroën Berlingo.
  • Tres armas de fuego: un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada.
  • $4.050.000 en efectivo.
  • Cinco teléfonos celulares.
  • Una balanza de precisión.
  • Elementos utilizados para el embalaje de droga.

Todas las armas secuestradas tenían la numeración suprimida, según informaron fuentes de la investigación.

Mientras avanza la causa, la Justicia mantiene órdenes de captura internacional y pedidos de detención activos contra otros dos presuntos integrantes de la red, señalados como distribuidores directos dentro de la estructura logística.

En pocas palabras

  • Piloto detenido: Fue apresado un hombre de 29 años por liderar una banda narco.
  • Métodos de la banda: Utilizaban un hidroavión experimental y un falso patrullero.
  • Allanamientos y secuestros: Se realizaron 14 operativos y se incautaron drogas, armas y vehículos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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