Detuvieron al piloto de un hidroavión acusado de liderar una banda narco que trasladaba droga en sus vuelos

La Policía incautó cocaína, marihuana, armas de fuego, más de $4 millones en efectivo y varios vehículos durante los procedimientos. (Foto: Policía Bonaerense)

La aeronave era guardada en un hangar privado ubicado en un aeródromo rural de Alvear, en las afueras de Rosario, que habría funcionado como una de las bases operativas de la organización.

La investigación fue llevada adelante por la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la Policía Bonaerense, bajo la intervención de la UFI N°1 de Estupefacientes, a cargo de la fiscal María Verónica Marcantonio.

Un falso patrullero para evitar controles

De acuerdo con la causa, la organización habría utilizado distintos métodos para reducir los riesgos durante los traslados. Uno de ellos era un Mercedes Benz C250 acondicionado como falso patrullero, equipado con balizas policiales y un sistema de sirenas instalado en la parrilla frontal.

Los investigadores sospechan que el vehículo era utilizado para circular entre Santa Fe y Buenos Aires intentando evitar controles viales y facilitar los movimientos de la banda.

Las tareas de inteligencia financiera y los seguimientos realizados durante la investigación permitieron identificar el funcionamiento de la estructura, ubicar el lugar donde estaba escondida la aeronave y avanzar con los allanamientos.

El piloto de 29 años fue detenido acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas entre Buenos Aires y Santa Fe. (Foto: Policía Bonaerense)

Quiénes fueron detenidos junto al piloto acusado

Además de Cafiero, quedaron detenidas otras cinco personas señaladas como integrantes de la organización:

M. C. S. (35), acusada de realizar tareas de ocultamiento.

E. G. (27), imputada por comercialización de estupefacientes.

L. I. G. (49), señalada como vendedora al menudeo.

J. R. C. (52), sindicado como integrante de la red de venta.

W. A. C. (18), imputada por distribución local.

También fue notificada N. C. A. (17) por una causa relacionada con tenencia simple de estupefacientes y quedó en libertad.

Por otra parte, G. A. O. C. (60), padre del principal acusado, fue notificado y liberado. La Justicia lo investiga como supuesto administrador financiero de la organización y además quedó imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego hallada en la vivienda conocida como “La Casa Barco”.

Qué secuestró la Policía durante los allanamientos

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron:

Más de 2,1 kilos de cocaína, entre un bloque compacto y 306 envoltorios listos para la venta.

1,8 kilos de marihuana, distribuidos en varios paquetes.

El hidroavión experimental anfibio Lasermaster.

El Mercedes Benz equipado con elementos policiales.

Un utilitario Citroën Berlingo.

Tres armas de fuego: un pistolón Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada.

$4.050.000 en efectivo.

Cinco teléfonos celulares.

Una balanza de precisión.

Elementos utilizados para el embalaje de droga.

Todas las armas secuestradas tenían la numeración suprimida, según informaron fuentes de la investigación.

Mientras avanza la causa, la Justicia mantiene órdenes de captura internacional y pedidos de detención activos contra otros dos presuntos integrantes de la red, señalados como distribuidores directos dentro de la estructura logística.