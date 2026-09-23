Golpe al narcotráfico: la Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de cristal y pastillas de éxtasis

“Tenemos como eje central el combate contra el narcotráfico”, expresó Néstor Roncaglia. (Foto: Policía)

A partir del análisis de cámaras de seguridad de comercios de la zona y distintas tareas investigativas, la Policía desplegó un operativo cerrojo junto con la Dirección General de Drogas Peligrosas.

En el Puesto de Control Vial Bella Vista, los agentes lograron interceptar un Ford Fiesta que habría funcionado como vehículo de apoyo y demoraron a sus ocupantes. Horas después, un rastrillaje permitió localizar y detener al conductor que había escapado del primer control.

La droga estaba escondida en dobles fondos de los vehículos

Durante las requisas ordenadas en el marco de la investigación, los policías descubrieron compartimentos ocultos en diferentes sectores de los vehículos. De acuerdo con la información oficial, los estupefacientes estaban escondidos en tanques de combustible, parlantes y ruedas de auxilio.

El procedimiento terminó con el secuestro de 40 kilos de cristal MDMA de máxima pureza, 10.000 pastillas de éxtasis, tres vehículos con patente brasileña —un Hyundai HB20, un Chevrolet Onix y un Ford Fiesta— y seis teléfonos celulares.

La droga estaba oculta en dobles fondos de los tanques de combustible, los parlantes y las ruedas de auxilio. (Foto: Policía)

Además, fueron detenidas seis personas de nacionalidad brasileña: cuatro hombres y dos mujeres. Todos quedaron incomunicados y alojados en la Jefatura Departamental Uruguay, a disposición de la Justicia Federal.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, supervisó el procedimiento y destacó la actuación de los agentes de Paso Cerrito. El funcionario señaló que el combate contra el narcotráfico constituye uno de los ejes de la gestión provincial.