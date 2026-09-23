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Golpe al narcotráfico: la Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de cristal y pastillas de éxtasis

La Policía de Entre Ríos desplegó un amplio operativo que terminó con seis ciudadanos brasileños detenidos. La droga fue encontrada oculta en dobles fondos de varios vehículos.

Golpe al narcotráfico en la Ruta 14. (Foto: Policía de Entre Ríos)

Golpe al narcotráfico en la Ruta 14. (Foto: Policía de Entre Ríos)

Un importante operativo contra el narcotráfico en Entre Ríos permitió secuestrar 40 kilos de cristal MDMA de máxima pureza y 10.000 pastillas de éxtasis. Además, detuvieron a seis ciudadanos brasileños que se movilizaban en vehículos con patentes de ese país.

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El procedimiento comenzó en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, sobre la Ruta Nacional 14, y derivó en un operativo cerrojo y una serie de rastrillajes. Según informaron las autoridades provinciales, el cargamento incautado fue valuado en unos 2 millones de dólares.

La investigación quedó bajo intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, con la actuación del secretario federal Alan Bergdolt. El procedimiento comenzó durante la mañana, cuando agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron la marcha de un Hyundai HB20 con patente extranjera en Paso Cerrito.

Cuando los efectivos solicitaron la documentación y se disponían a inspeccionar el vehículo con perros detectores, el conductor aceleró y escapó hacia el sur por la Ruta 14. El automóvil fue encontrado abandonado varios kilómetros más adelante, mientras que su conductor se internó en una zona de malezas para intentar eludir a los efectivos.

“Tenemos como eje central el combate contra el narcotráfico”, expresó Néstor Roncaglia. (Foto: Policía)

“Tenemos como eje central el combate contra el narcotráfico”, expresó Néstor Roncaglia. (Foto: Policía)

A partir del análisis de cámaras de seguridad de comercios de la zona y distintas tareas investigativas, la Policía desplegó un operativo cerrojo junto con la Dirección General de Drogas Peligrosas.

En el Puesto de Control Vial Bella Vista, los agentes lograron interceptar un Ford Fiesta que habría funcionado como vehículo de apoyo y demoraron a sus ocupantes. Horas después, un rastrillaje permitió localizar y detener al conductor que había escapado del primer control.

La droga estaba escondida en dobles fondos de los vehículos

Durante las requisas ordenadas en el marco de la investigación, los policías descubrieron compartimentos ocultos en diferentes sectores de los vehículos. De acuerdo con la información oficial, los estupefacientes estaban escondidos en tanques de combustible, parlantes y ruedas de auxilio.

El procedimiento terminó con el secuestro de 40 kilos de cristal MDMA de máxima pureza, 10.000 pastillas de éxtasis, tres vehículos con patente brasileña —un Hyundai HB20, un Chevrolet Onix y un Ford Fiesta— y seis teléfonos celulares.

La droga estaba oculta en dobles fondos de los tanques de combustible, los parlantes y las ruedas de auxilio. (Foto: Policía)

La droga estaba oculta en dobles fondos de los tanques de combustible, los parlantes y las ruedas de auxilio. (Foto: Policía)

Además, fueron detenidas seis personas de nacionalidad brasileña: cuatro hombres y dos mujeres. Todos quedaron incomunicados y alojados en la Jefatura Departamental Uruguay, a disposición de la Justicia Federal.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, supervisó el procedimiento y destacó la actuación de los agentes de Paso Cerrito. El funcionario señaló que el combate contra el narcotráfico constituye uno de los ejes de la gestión provincial.

En pocas palabras

  • Operativo antinarco: Secuestraron 40 kilos de cristal y 10.000 pastillas de éxtasis en Entre Ríos.
  • Detenidos: Seis ciudadanos brasileños fueron arrestados con la droga oculta en dobles fondos de vehículos.
  • Valor del secuestro: El cargamento incautado está valuado en aproximadamente 2 millones de dólares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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