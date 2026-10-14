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Brutal ataque narco: sicarios irrumpieron en un búnker y acribillaron a un hombre

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en González Catán y quedó registrado por una cámara de seguridad. Los atacantes llegaron en dos motos, dispararon con un fusil y escaparon.

Brutal ataque narco: sicarios irrumpieron en un búnker y acribillaron a un hombre. (Foto: captura de video)

Brutal ataque narco: sicarios irrumpieron en un búnker y acribillaron a un hombre. (Foto: captura de video)

Un brutal ataque narco en González Catán, partido de La Matanza, terminó con un hombre asesinado de diez disparos y otras tres personas heridas. El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando cuatro sicarios llegaron en dos motocicletas, irrumpieron en un presunto búnker de drogas y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

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Según informó Gustavo Grabia en A24, el ataque se produjo en las inmediaciones de las calles Armonía y La Raya, donde funcionaría un punto de venta de marihuana y cocaína. La víctima fatal fue identificada como Adam Bogarín Britez, un ciudadano paraguayo de 26 años, señalado como el encargado del lugar.

El hombre recibió diez impactos de bala, uno de ellos en la frente, mientras que otras tres personas fueron alcanzadas por los disparos. Dos de los heridos se encontraban fuera de peligro, pero el tercero permanecía internado en estado crítico.

El video del brutal ataque narco en González Catán

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y muestra cómo los cuatro atacantes llegaron en dos motos de baja cilindrada. Uno de ellos descendió con un arma larga y avanzó hacia el inmueble, mientras un cómplice permanecía junto a uno de los vehículos.

"Entran al búnker y, sin mediar palabra, directamente disparan. Y disparan una cantidad de balas impresionante mientras un cómplice se queda en la moto", relató Grabia.

El ataque duró apenas unos segundos. Tras efectuar los disparos, los agresores escaparon en las motocicletas, sin que hasta el momento se haya informado sobre detenciones.

Encontraron 20 vainas de fusil e investigan un ajuste de cuentas

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen y encontró 20 vainas servidas de calibre .223, una munición utilizada en determinados tipos de fusiles.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita. El herido más grave, identificado como Cristian Javier P., de 29 años, recibió un disparo en la nuca con salida por el pómulo y permanecía en estado crítico.

Los otros dos hombres, de 26 y 22 años, sufrieron heridas de bala en distintas partes del cuerpo, aunque se encontraban fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

En pocas palabras

  • Ataque narco: Cuatro sicarios acribillaron a un hombre en un presunto búnker de drogas en González Catán.
  • Heridos: Otras tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras el violento episodio.
  • Investigación: Se hallaron 20 vainas de fusil y se investiga un ajuste de cuentas como móvil del ataque.
Resumen generado por Thinkindot AI
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