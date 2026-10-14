Brutal ataque narco: sicarios irrumpieron en un búnker y acribillaron a un hombre

"Entran al búnker y, sin mediar palabra, directamente disparan. Y disparan una cantidad de balas impresionante mientras un cómplice se queda en la moto", relató Grabia.

El ataque duró apenas unos segundos. Tras efectuar los disparos, los agresores escaparon en las motocicletas, sin que hasta el momento se haya informado sobre detenciones.

Encontraron 20 vainas de fusil e investigan un ajuste de cuentas

Personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen y encontró 20 vainas servidas de calibre .223, una munición utilizada en determinados tipos de fusiles.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Simplemente Evita. El herido más grave, identificado como Cristian Javier P., de 29 años, recibió un disparo en la nuca con salida por el pómulo y permanecía en estado crítico.

Los otros dos hombres, de 26 y 22 años, sufrieron heridas de bala en distintas partes del cuerpo, aunque se encontraban fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, quien ordenó analizar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.