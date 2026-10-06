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Hallaron muerta a una mujer en Tucumán y su pareja estaba escondida debajo de una cama

Yudith Jerez tenía 36 años y fue hallada sin vida en su casa de Graneros. Su pareja fue encontrada oculta en la vivienda y con manchas de sangre. La autopsia será clave para determinar cómo murió.

Yudith Jerez tenía 36 años y fue encontrada muerta dentro de su vivienda en Graneros

Yudith Jerez tenía 36 años y fue encontrada muerta dentro de su vivienda en Graneros, Tucumán. (Foto: archivo).

La muerte de Yudith Nazarena Jerez, una mujer de 36 años que fue encontrada sin vida dentro de su casa en Graneros, Tucumán, es investigada por la Justicia. Su pareja, Pablo Salvador Pitali, quedó detenido luego de que la Policía lo encontrara escondido debajo de una cama y con manchas de sangre.

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El episodio ocurrió este lunes en una vivienda ubicada en el paraje La Cañada, donde también funcionaba la carnicería que tenía la pareja. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por el fiscal Carlos Sale.

El caso comenzó a investigarse cerca de las 12.15, cuando el hermano de Jerez se presentó en la comisaría de Graneros y alertó que había encontrado a su hermana muerta dentro de su casa.

La pareja de la v&iacute;ctima qued&oacute; detenida luego de que la Polic&iacute;a lo encontrara escondido debajo de una cama y con manchas de sangre. (Foto: archivo).

La pareja de la víctima quedó detenida luego de que la Policía lo encontrara escondido debajo de una cama y con manchas de sangre. (Foto: archivo).

Tras el aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio junto con personal médico. Una ambulancia confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que inmediatamente se preservó la escena para permitir el trabajo de los investigadores.

Fue durante ese procedimiento cuando los agentes encontraron a Pitali, de 39 años, oculto debajo de una cama. Según trascendió, tenía manchas de sangre, motivo por el cual quedó aprehendido mientras se intenta establecer qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de Jerez.

Por el momento, los investigadores aclararon que la detención del hombre no implica que haya sido formalmente acusado por la muerte de su pareja. Las pericias y la autopsia serán determinantes para definir su situación procesal.

Quién era Yudith Jerez y qué se sabe de la pareja

Yudith tenía 36 años y llevaba aproximadamente 15 años en pareja con Pitali. Ambos tenían una hija de 10 años, quien se encontraba en la escuela cuando ocurrió el hecho y posteriormente quedó al cuidado de un familiar.

La pareja también compartía una actividad comercial. Tenían una carnicería que funcionaba en la misma propiedad donde fue encontrado el cuerpo de la mujer.

Uno de los puntos que intenta esclarecer la Justicia es qué ocurrió dentro de la vivienda antes de la llegada del hermano de Jerez. También se busca determinar a quién corresponde la sangre encontrada y cuál es su relación con la muerte de la mujer.

Hasta ahora, no se conocieron denuncias previas de Jerez contra Pitali por violencia de género. Vecinos de la zona tampoco habían reportado episodios de violencia física, aunque sí mencionaron que existían discusiones relacionadas con cuestiones económicas y laborales vinculadas al negocio familiar.

La autopsia será clave para determinar cómo murió

El fiscal dispuso la realización de una autopsia para establecer la causa y el mecanismo de la muerte de Yudith Jerez. Los resultados serán fundamentales para reconstruir lo sucedido y determinar si hubo participación de terceras personas.

En la vivienda también trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que realizó pericias y recolectó elementos que podrían resultar importantes para la causa.

Mientras continúa la investigación, la hija de 10 años de la pareja quedó bajo el cuidado de familiares y recibió asistencia de profesionales de psicología y psicopedagogía, junto con la intervención de los organismos provinciales correspondientes.

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