Hallaron muerta a una mujer en Tucumán y su pareja estaba escondida debajo de una cama

Fue durante ese procedimiento cuando los agentes encontraron a Pitali, de 39 años, oculto debajo de una cama. Según trascendió, tenía manchas de sangre, motivo por el cual quedó aprehendido mientras se intenta establecer qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de Jerez.

Por el momento, los investigadores aclararon que la detención del hombre no implica que haya sido formalmente acusado por la muerte de su pareja. Las pericias y la autopsia serán determinantes para definir su situación procesal.

Quién era Yudith Jerez y qué se sabe de la pareja

Yudith tenía 36 años y llevaba aproximadamente 15 años en pareja con Pitali. Ambos tenían una hija de 10 años, quien se encontraba en la escuela cuando ocurrió el hecho y posteriormente quedó al cuidado de un familiar.

La pareja también compartía una actividad comercial. Tenían una carnicería que funcionaba en la misma propiedad donde fue encontrado el cuerpo de la mujer.

Uno de los puntos que intenta esclarecer la Justicia es qué ocurrió dentro de la vivienda antes de la llegada del hermano de Jerez. También se busca determinar a quién corresponde la sangre encontrada y cuál es su relación con la muerte de la mujer.

Hasta ahora, no se conocieron denuncias previas de Jerez contra Pitali por violencia de género. Vecinos de la zona tampoco habían reportado episodios de violencia física, aunque sí mencionaron que existían discusiones relacionadas con cuestiones económicas y laborales vinculadas al negocio familiar.

La autopsia será clave para determinar cómo murió

El fiscal dispuso la realización de una autopsia para establecer la causa y el mecanismo de la muerte de Yudith Jerez. Los resultados serán fundamentales para reconstruir lo sucedido y determinar si hubo participación de terceras personas.

En la vivienda también trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, que realizó pericias y recolectó elementos que podrían resultar importantes para la causa.

Mientras continúa la investigación, la hija de 10 años de la pareja quedó bajo el cuidado de familiares y recibió asistencia de profesionales de psicología y psicopedagogía, junto con la intervención de los organismos provinciales correspondientes.