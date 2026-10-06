La foto que complica a Claudio Barrelier: una mujer maniatada en la casa donde se concretó el femicidio de Agostina Vega

La abogada Fernanda Analiz, representante del padre de Agostina, aseguró que ya identificaron seis presuntas víctimas que podrían estar vinculadas de alguna manera con el acusado. No todos esos episodios tienen el mismo grado de avance judicial y algunos todavía se encuentran en una etapa preliminar de investigación.

La foto de 2024 que ahora intenta descifrar la Justicia

Uno de los principales interrogantes que surgieron tras el análisis del teléfono es la identidad de la mujer que aparece en la fotografía.

La imagen habría sido tomada durante 2024, es decir, antes del femicidio de Agostina Vega. Por eso, para los investigadores, resulta fundamental establecer quién es la persona que aparece en ella, dónde fue tomada y qué relación tenía con Barrelier.

El contenido de la fotografía, según trascendió, muestra a una mujer desnuda y atada, una circunstancia que llevó a los investigadores a analizar si podría tratarse de una evidencia vinculada con un ataque sexual.

Por ahora, no existe una identificación oficial de la mujer y tampoco se confirmó públicamente que la fotografía corresponda necesariamente a un delito. Precisamente por eso, la Justicia trabaja para contextualizar la imagen y evitar conclusiones anticipadas.

La investigación deberá establecer, entre otros puntos, cuándo fue tomada la fotografía, quién la tomó, en qué lugar se encontraba la mujer y si existe algún otro archivo digital que permita reconstruir lo ocurrido.

El dato adquiere mayor relevancia porque el teléfono no apareció recientemente de manera casual. Se trata de un dispositivo que, de acuerdo con lo señalado por la querella, ya había sido secuestrado anteriormente por la Justicia.

El teléfono había sido secuestrado durante otra investigación

Uno de los aspectos que generó mayor cuestionamiento entre los abogados de la familia de Agostina es que el celular de Barrelier ya estaba bajo control judicial antes de que apareciera esta nueva evidencia.

Según explicó Fernanda Analiz, el dispositivo había sido incautado durante una investigación correspondiente a 2025. Sin embargo, la letrada sostuvo que en aquella oportunidad el contenido del teléfono no habría sido analizado de manera suficiente.

Ahora, el fiscal Raúl Garzón habría logrado recuperar información que había sido eliminada del aparato.

Ese procedimiento permitió acceder a archivos que, según la querella, podrían resultar relevantes para reconstruir distintos episodios relacionados con Barrelier.

El punto resulta especialmente sensible porque, de confirmarse que la fotografía fue tomada efectivamente en 2024 y que tiene relación con un delito, se trataría de una evidencia que ya se encontraba dentro de un dispositivo secuestrado antes del femicidio de Agostina.

Por ese motivo, la investigación también busca determinar si hubo otras señales que podrían haber permitido detectar con anterioridad la existencia de situaciones de violencia.

La querella habla de seis posibles víctimas

El hallazgo de la fotografía no es el único elemento que llevó a ampliar las hipótesis alrededor del acusado.

La abogada Fernanda Analiz sostuvo que actualmente existen seis presuntas víctimas que podrían estar vinculadas con Barrelier. Se trata de personas cuyos relatos presentan diferentes características y que deberán ser evaluados individualmente por los investigadores.

Entre esos casos aparece el propio femicidio de Agostina Vega, otro episodio que habría sido investigado durante 2025 por el fiscal Iván Rodríguez, la situación relacionada con la fotografía y otros testimonios que llegaron recientemente al estudio de la representante legal del padre de la adolescente.

Para la querella, la acumulación de relatos genera la necesidad de analizar el comportamiento del acusado a lo largo de varios años y no únicamente concentrarse en el episodio que terminó con la muerte de Agostina.

La aparición de nuevos testimonios también podría provocar que la Justicia ordene nuevas pericias, declaraciones y cruces de información con investigaciones anteriores.

Un relato sobre un supuesto abuso cuando la víctima era una niña

Entre los testimonios que mencionó la abogada aparece el de una mujer que habría relatado un episodio ocurrido cuando tenía 11 años.

De acuerdo con lo explicado por Analiz, en aquel momento Barrelier habría tenido entre 18 y 19 años.

El relato se encuentra entre los elementos que la querella considera necesario investigar y contrastar con el resto de las pruebas disponibles.

La importancia de estos testimonios radica no solamente en determinar si los hechos efectivamente ocurrieron, sino también en establecer si existe un patrón de comportamiento que pueda relacionar diferentes episodios.

En este tipo de investigaciones, cada relato debe ser sometido a un análisis individual y judicial. La existencia de testimonios contra una misma persona no implica por sí sola que todos los hechos estén probados, pero sí puede llevar a los investigadores a buscar coincidencias, lugares, fechas, contactos y otros elementos objetivos.

Tres episodios habrían ocurrido en el mismo domicilio

Otro de los datos aportados por Analiz apunta a los lugares donde presuntamente se produjeron algunos de los episodios denunciados.

La abogada sostuvo que al menos tres hechos habrían ocurrido en el mismo domicilio.

Ese dato podría adquirir importancia si los investigadores consiguen establecer una conexión entre los distintos testimonios y determinar quiénes estuvieron en ese lugar, durante qué períodos y bajo qué circunstancias.

Uno de los relatos mencionados presenta además una particularidad: la presunta víctima no habría identificado inicialmente a Barrelier.

Según explicó la representante del padre de Agostina, esa persona pudo reconocerlo posteriormente, luego de que el caso de la adolescente adquiriera repercusión pública.

Ese tipo de situaciones será analizado por la Justicia junto con otros elementos que permitan establecer si efectivamente existe una relación entre los diferentes episodios.

La frase de la abogada que encendió la alarma

En declaraciones a El Doce, Analiz expresó su preocupación por la posibilidad de que Barrelier haya protagonizado otros episodios de violencia antes del crimen de Agostina.

La letrada sostuvo que, a partir de las pruebas reunidas hasta el momento, no considera que haya existido un período prolongado en el que el acusado hubiera dejado de cometer hechos de esa naturaleza.

La hipótesis de la querella apunta, de esta manera, a reconstruir una posible secuencia de episodios que habría comenzado antes de 2026.

Sin embargo, esa posibilidad deberá ser comprobada mediante pruebas concretas. La identificación de la mujer de la fotografía, las pericias sobre el teléfono y los nuevos testimonios serán fundamentales para determinar qué ocurrió realmente.

La pregunta que vuelve sobre la investigación de 2025

El hallazgo también reabrió un interrogante particularmente delicado: qué información podría haberse encontrado antes en el teléfono de Barrelier.

Si el dispositivo efectivamente había sido secuestrado durante una causa previa y la fotografía permaneció allí sin ser detectada, los investigadores deberán reconstruir cómo se realizó aquel procedimiento y qué tipo de pericias se efectuaron.

La cuestión resulta central para la querella, que sostiene que el crimen de Agostina no debe analizarse como un episodio completamente aislado.

Analiz fue contundente al cuestionar el accionar previo de la Justicia y sostuvo que el femicidio de la adolescente podría haberse evitado si el acusado hubiera sido detenido antes.

Se trata, de todos modos, de una valoración de la representación legal de la familia y no de una conclusión judicial definitiva.

El papel de Marianela Palmero también está bajo investigación

Mientras se intenta determinar quién es la mujer que aparece en la fotografía, la causa también mantiene bajo la lupa a Marianela Palmero, pareja de Barrelier.

Palmero permanece detenida y está acusada por encubrimiento. Su situación procesal constituye otra de las líneas que los investigadores deberán profundizar mientras avanzan las distintas medidas de prueba.

Según señaló Analiz, Palmero habría estado vinculada de alguna manera con situaciones relacionadas con el caso de Agostina y con el episodio investigado durante 2025.

Sin embargo, la abogada fue cautelosa respecto de la fotografía encontrada en el celular: por el momento no puede confirmar que Palmero haya tenido participación en el hecho relacionado con esa imagen.

Por eso, cualquier eventual conexión deberá surgir de las pruebas que se incorporen al expediente.

Qué busca determinar ahora la Justicia

La investigación enfrenta ahora una serie de preguntas que podrían resultar decisivas.

La primera es quién es la mujer que aparece en la fotografía de 2024. La segunda consiste en establecer si la imagen fue tomada en el marco de un hecho delictivo. La tercera es determinar si existe alguna relación entre esa persona y los testimonios que ya fueron presentados.

También deberá establecerse si existen más fotografías, videos, conversaciones o archivos eliminados que puedan ser recuperados del teléfono.

Las pericias digitales podrían convertirse así en una pieza fundamental de la investigación. Un dispositivo que inicialmente podía ser considerado una evidencia más dentro de una causa anterior ahora aparece como una posible fuente de información sobre hechos que habrían ocurrido antes del femicidio.

A esto se suma la necesidad de revisar los testimonios que comenzaron a llegar después de que el caso Agostina Vega tomara estado público.

Una investigación que podría ampliar todavía más el expediente

La causa por el femicidio de Agostina Vega atraviesa así una nueva etapa. La fotografía encontrada en el celular de Barrelier no permite por sí sola determinar qué ocurrió, pero sí abrió una línea de investigación que la Justicia deberá profundizar.

La eventual identificación de la mujer podría convertirse en una pieza clave para conocer el origen de la imagen y establecer si existe un delito detrás de ella.

Al mismo tiempo, los seis posibles casos mencionados por la querella podrían aumentar si aparecen nuevos testimonios o si las investigaciones anteriores encuentran puntos de contacto.

Para la familia de Agostina, el objetivo no pasa solamente por esclarecer el crimen de la adolescente, sino también por determinar si antes de su muerte existieron otros episodios que no fueron detectados o investigados de manera suficiente.

Mientras tanto, el expediente continúa avanzando con pericias y declaraciones que buscarán reconstruir el recorrido de Barrelier durante los últimos años.

El dato que ahora concentra la atención de los investigadores es una imagen registrada en 2024. Una fotografía cuyo origen todavía no está esclarecido y que podría ser determinante para responder una pregunta mucho más amplia: si el femicidio de Agostina Vega fue un hecho aislado o el último episodio de una historia de violencia que había comenzado mucho antes.