Migue Granados cometió un error con su hijo y su mujer lo retó fuerte: “¿Por qué te lo tengo que explicar?”

"Se lo reenvié a Miguel enojada porque Benito no había ido y me contestó: 'Uh, se me escapó'. Encima Benito y Valen son mejores amigos más o menos", contó la humorista, dejando en evidencia el motivo por el que el descuido terminó convirtiéndose en un fuerte reclamo.

Pero hubo algo puntual que hizo que la bronca de Otero creciera todavía más. Fer cuestionó la expresión utilizada por su pareja y sostuvo que el problema no había sido simplemente que el cumpleaños se le hubiera pasado por alto. "Cuando dijo 'se me escapó' me enojé, no es que se le escapó, no había abierto el grupo de WhatsApp", disparó.

Para Fer Otero, el episodio también tuvo un condimento especial por el contexto en el que ocurrió. Ella estaba lejos de su casa, intentando aprovechar unas vacaciones con su hija mayor, pero terminó pendiente de una actividad de Benito que, según su relato, debía estar contemplada.

"¿Entendés que yo no puedo desconectarme y disfrutar de unas vacaciones merecidísimas con mi hija y el boludo no lleva al nene al cumpleaños?", expresó, visiblemente molesta, aunque manteniendo el tono humorístico que caracterizó su relato.

A partir de allí, la humorista dejó en claro que su reclamo iba mucho más allá del cumpleaños de Valen. Lo que realmente le generó fastidio fue sentir que debía explicarle a su pareja cuestiones relacionadas con la organización cotidiana de su hijo. "No es el cumpleaños, no logro entender: ¿por qué te tengo que explicar si a mí nadie me explicó? ¿Por qué te tengo que decir que lo veas si a mí nadie me dijo que lo vea?", planteó Fer.

Así, lo que comenzó con una foto compartida en un grupo de WhatsApp terminó exponiendo una discusión doméstica entre la humorista y el conductor de OLGA. Sin embargo, pese a la contundencia de sus palabras, Fer cerró su relato dejando en claro que el enojo no modificó el cariño que siente por su pareja. "Horrible, te amo mi amor, pero bueno", concluyó Fer Otero.

Quién es Fer Otero, la pareja de Migue Granados

Fernanda Otero, conocida públicamente como Fer Otero, es periodista y comunicadora, y mantiene una relación con Migue Granados desde hace más de una década. Según contó el conductor, ambos se conocieron en la facultad en 2011, mucho antes de que él se convirtiera en una de las figuras más reconocidas del humor y el streaming argentino.

Juntos formaron una familia y tienen dos hijos: Bernardita, nacida en 2016, y Benito, que llegó en mayo de 2023. A diferencia de Granados, Otero durante varios años eligió mantener un perfil más bajo y preservar su intimidad.

Sin embargo, en el último tiempo comenzó a ganar mayor exposición a través de sus apariciones en OLGA, el canal de streaming creado por su pareja. Además, José María Muscari le propuso sumarse a la obra SEX, una convocatoria que despertó comentarios y hasta una reacción humorística de Migue.

Con su estilo espontáneo y descontracturado, Fer Otero se consolidó como una presencia cada vez más reconocida en el mundo del entretenimiento digital.