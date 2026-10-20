En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Policía
Metrodelegados
PARO DE SUBTE

Paro total del subte: tensión entre la Policía y manifestantes en la estación de Villa Urquiza de la línea B

La protesta se desarrolló cerca de la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Hubo piedras, corridas y un manifestante detenido durante el operativo de la Policía de la Ciudad.

La Policía avanzó sobre los manifestantes. (Imagen: captura de video A24).

La Policía avanzó sobre los manifestantes. (Imagen: captura de video A24).

La protesta de los trabajadores del subte derivó en incidentes con la Policía de la Ciudad cerca de la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Hubo piedras, corridas y un operativo policial. Las seis líneas y el Premetro permanecen interrumpidos.

Leé también SUBTE GRATIS para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos
Subte gratis para jubilados en CABA: cuáles son los requisitos

Durante la protesta hubo piedras, corridas y detuvieron a un manifestante, mientras los efectivos desplegaron un operativo para despejar la avenida Roosevelt.

Entre los manifestantes se encontraban los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman, además de la legisladora porteña Vanina Biasi. La Policía aplicó el protocolo antipiquetes y trasladó a los manifestantes hacia la vereda.

La medida de fuerza comenzó a las 7 con una apertura de molinetes, en rechazo a las suspensiones de trabajadores del subterráneo. Sin embargo, la situación se agravó con las detenciones de representantes sindicales y el gremio resolvió mantener la interrupción total del servicio.

Los metrodelegados mantienen el paro de subtes tras las detenciones

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) denunció que tres trabajadores fueron detenidos durante la jornada y advirtió que el paro continuará hasta que sean liberados.

Entre los detenidos se encuentran los delegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, de la línea B, quienes fueron trasladados a la comisaría 12C, ubicada en la avenida Juramento 4167. Según el sindicato, la intervención policial se produjo mientras los trabajadores realizaban la protesta en rechazo a las suspensiones.

Más tarde, el delegado Néstor Segovia también fue detenido cuando se presentó en la estación, aunque recuperó la libertad alrededor de las 13.

Tras su liberación, Segovia ratificó la continuidad de la medida de fuerza y advirtió: “Si no levantan las suspensiones, el subte va a seguir parando”.

En ese contexto, las seis líneas del subte y el Premetro permanecen interrumpidos desde las 10, mientras continúa el conflicto entre los trabajadores, la empresa Emova y el Gobierno porteño.

El Gobierno porteño intimó a garantizar un servicio mínimo

En medio de la paralización de la red, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad intimó a los metrodelegados y a las empresas del sector a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1201/SECTE/26, en cumplimiento del Decreto 230/26, que dispone una cobertura mínima del 50% en cada línea de subte y en el Premetro, incluso durante medidas de fuerza.

La intimación alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina, la AGTSyP, Emova Movilidad y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Las partes deberán informar a la Secretaría de Trabajo las medidas adoptadas, la modalidad operativa prevista y la cobertura que garantizarán en cada línea. Además, SBASE deberá definir las condiciones para la prestación del servicio en coordinación con la empresa concesionaria.

Jorge Macri respaldó la actuación judicial

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones y cuestionó la medida de fuerza de los trabajadores del subte.

“Metrodelegados presos por parar el subte”, escribió en sus redes sociales. Luego, afirmó: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

En la misma publicación, agregó: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

Macri cerró su mensaje con la consigna “Ley y orden”, en medio de un conflicto que enfrenta a los trabajadores con Emova por las suspensiones y los cuestionamientos sindicales a la tercerización de tareas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Policía Metrodelegados Villa Urquiza
Notas relacionadas
Jorge Macri anunció la licitación de la Línea F del subte: unirá Barracas con Palermo
Metrodelegados anunciaron un paro este martes en la línea A: cuándo comienza y hasta qué hora
El gobierno porteño intimó a metrodelegados a garantizar el 50% del servicio de subtes y premetro

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar