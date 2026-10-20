Paro total del subte: tensión entre la Policía y manifestantes en la estación de Villa Urquiza de la línea B

Los metrodelegados mantienen el paro de subtes tras las detenciones

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) denunció que tres trabajadores fueron detenidos durante la jornada y advirtió que el paro continuará hasta que sean liberados.

Entre los detenidos se encuentran los delegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, de la línea B, quienes fueron trasladados a la comisaría 12C, ubicada en la avenida Juramento 4167. Según el sindicato, la intervención policial se produjo mientras los trabajadores realizaban la protesta en rechazo a las suspensiones.

Más tarde, el delegado Néstor Segovia también fue detenido cuando se presentó en la estación, aunque recuperó la libertad alrededor de las 13.

Tras su liberación, Segovia ratificó la continuidad de la medida de fuerza y advirtió: “Si no levantan las suspensiones, el subte va a seguir parando”.

En ese contexto, las seis líneas del subte y el Premetro permanecen interrumpidos desde las 10, mientras continúa el conflicto entre los trabajadores, la empresa Emova y el Gobierno porteño.

El Gobierno porteño intimó a garantizar un servicio mínimo

En medio de la paralización de la red, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad intimó a los metrodelegados y a las empresas del sector a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 1201/SECTE/26, en cumplimiento del Decreto 230/26, que dispone una cobertura mínima del 50% en cada línea de subte y en el Premetro, incluso durante medidas de fuerza.

La intimación alcanza a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina, la AGTSyP, Emova Movilidad y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Las partes deberán informar a la Secretaría de Trabajo las medidas adoptadas, la modalidad operativa prevista y la cobertura que garantizarán en cada línea. Además, SBASE deberá definir las condiciones para la prestación del servicio en coordinación con la empresa concesionaria.

Jorge Macri respaldó la actuación judicial

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones y cuestionó la medida de fuerza de los trabajadores del subte.

“Metrodelegados presos por parar el subte”, escribió en sus redes sociales. Luego, afirmó: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

En la misma publicación, agregó: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

Macri cerró su mensaje con la consigna “Ley y orden”, en medio de un conflicto que enfrenta a los trabajadores con Emova por las suspensiones y los cuestionamientos sindicales a la tercerización de tareas.