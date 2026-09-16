"Pedí siete veces la detención de Laudelina": la fuerte declaración del comisario Maciel en el caso Loan

Maciel volvió a apuntar contra Laudelina Peña. (Foto: archivo)

Según su relato, posteriormente salió en varias oportunidades para cumplir diferentes tareas. “Fui primeramente a controlar, supervisar e instalar el servicio porque había un intercolegial nacional de atletismo”, explicó.

Maciel sostuvo que ese día permaneció trabajando más tiempo de lo habitual porque había sido invitado a compartir un almuerzo con una vecina por San Antonio de Padua, quien además le había solicitado custodia para una procesión. “De ahí me retiré a mi domicilio particular, donde permanecí hasta el momento donde nos enteramos del hecho que nos tiene a todos concurridos aquí”, declaró.

Además, negó haber mantenido contacto con alguno de los otros imputados antes de tomar conocimiento de la desaparición. Maciel ubicó su llegada al lugar donde era buscado Loan "entre las 16.50 y las 17.10". Según explicó, el traslado demoró debido a las malas condiciones del camino. Al llegar, afirmó que encontró a Catalina Peña, abuela de Loan, quien le comunicó que “se perdió el nenito”.

La acusación de Walter Maciel contra la abogada de Laudelina Peña

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia ocurrió cuando Maciel apuntó contra Mónica Chirivín, abogada defensora de Laudelina Peña, y aseguró haber recibido un extraño mensaje mientras se encontraba detenido en Buenos Aires. “Pedí siete veces su detención, me quería dirigir la investigación”, sostuvo el ex policía y cuestionó al fiscal Juan Carlos Castillo.

“En Buenos Aires me llegó un mensaje de un preso. Un preso me dice: ‘Soy fulano, te manda saludos la doctora Chirivín, que hagas lo que ya sabés’”, afirmó ante el tribunal.

Maciel aseguró que conservó esa información durante el tiempo que permaneció detenido y sostuvo que la persona que presuntamente le envió el mensaje está identificada. “Quiero saber a qué se refiere con que haga lo que yo sé. El detenido está identificado”, agregó, y pidió que el episodio sea incorporado como prueba al expediente.

La familia de Loan en le juicio. (Foto: gentileza diarioepoca)

Más tarde, Chirivín respondió a las acusaciones y pidió dejar constancia de lo que consideró un “hostigamiento” contra Laudelina y contra ella misma durante la declaración del excomisario. “Quiero que quede expresa constancia del hostigamiento que ha recibido mi asistida y quien le habla durante toda la declaración del señor Maciel”, manifestó la letrada.

Maciel volvió a apuntar contra Laudelina Peña

Durante otro tramo de su declaración, Maciel aseguró que Laudelina fue la persona que despertó sus sospechas desde las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan. “Después de escuchar varios testimonios, yo no estaba equivocado: la única persona que me hizo dudar y sospeché desde un primer momento es Laudelina”, sostuvo.

El excomisario explicó ante el tribunal los motivos de esa sospecha: “No me miraba a la cara, me quería dirigir la investigación, todo el tiempo pendiente del teléfono”.

Maciel también cuestionó las distintas hipótesis planteadas durante la investigación y defendió su actuación en las primeras horas de búsqueda. “Voy a ser juzgado por ustedes y la sentencia que me corresponda conforme a derecho la voy a aceptar. Y espero que sea mi absolución porque considero que soy inocente”, afirmó.

Maciel cuestionó al fiscal que intervino en las primeras horas del caso Loan

El ex comisario también reconstruyó las comunicaciones que, según afirmó, mantuvo con sus superiores y con el entonces fiscal Juan Carlos Castillo. “A las 17.29 automáticamente le comunico la situación a mi jefe directo y, 17.30, le pongo en conocimiento al fiscal Juan Carlos Castillo. El fiscal me dice que lo mantenga al tanto”, declaró.

Maciel cuestionó luego la actuación del fiscal durante la primera etapa de la investigación y aseguró que pidió en reiteradas oportunidades la detención de Laudelina Peña. “Yo tendría que haber denunciado en ese momento porque el fiscal no se abocó y no dirigió la investigación nunca”, sostuvo.

La fuerte declaración del comisario Maciel en el caso Loan. (Foto: archivo)

Según su versión, pidió "siete veces la detención de Laudelina, me quería dirigir la investigación”, pero Castillo no hizo lugar al pedido. Maciel calificó al fiscal como “uno de los responsables del escándalo jurídico que hubo en la primera etapa”. Tras esas declaraciones, la defensa de Laudelina solicitó que Castillo sea convocado a declarar.

Qué declaró el perito que participó de los rastrillajes por Loan

Durante la audiencia también declaró Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Unidad Especial de Pericias de la Policía de Corrientes, quien respondió preguntas sobre los procedimientos realizados durante los primeros días de búsqueda.

Quiroz indicó que comenzó a intervenir como perito a partir del 17 de junio de 2024 y recordó el hallazgo de una cinta de color rojo durante uno de los rastrillajes. “Tuvimos pocos días de intervención y, en mi último turno, hallamos una cinta color rojo. Lo comunicamos y nuestro trabajo era hacer la geolocalización, hacer fotos del material y con testigos métricos, si es que el caso lo requería”, explicó.

El especialista precisó que el elemento fue encontrado cerca de un montículo y durante las últimas horas de la tarde. También indicó que entre cuatro y cinco agentes permanecían custodiando la zona del rastrillaje.

Para la jornada también estaba prevista la declaración de Pablo Andrés Noeda, biólogo de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina (PFA). En tanto, el abogado Marcelo Hanson solicitó un careo entre Walter Maciel y el testigo Mariano Hernán Duarte, mientras el juicio continúa avanzando sobre los testimonios y las pruebas incorporadas a la causa por la desaparición de Loan.