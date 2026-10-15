Intentaron desalojarlo de su casa, se subió al techo y tomó una trágica decisión

El hombre, de 46 años, sufrió graves quemaduras.

El hombre, de 46 años, subió al techo de la casa con un recipiente que contenía combustible y se prendió fuego, en un intento de impedir que las autoridades avanzaran con la medida judicial. Ante lo ocurrido, los policías solicitaron inmediatamente la intervención de un servicio de emergencias para asistirlo.

El personal médico acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al hombre, que posteriormente fue trasladado a un centro de salud para evaluar la gravedad de las lesiones.

Qué se sabe del estado de salud del hombre que se prendió fuego

Tras el episodio, el hombre fue atendido por profesionales médicos, quienes constataron que presentaba lesiones en diferentes zonas del cuerpo.

Luego de recibir la asistencia correspondiente y ser evaluado en el establecimiento sanitario, el paciente fue dado de alta, según informaron las autoridades que participaron del procedimiento.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la extensión de las quemaduras ni los tratamientos que recibió durante su atención médica.

La Justicia suspendió el desalojo tras el incidente

Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades judiciales resolvieron suspender el desalojo que estaba previsto para este jueves. La medida no pudo concretarse debido a la emergencia que se produjo durante el operativo y que requirió la intervención de personal sanitario.

Por el momento, no se informaron nuevas disposiciones judiciales ni una fecha para retomar el procedimiento en la vivienda de la calle Los Eucaliptos. Tampoco trascendieron detalles sobre el conflicto que había originado la orden de desalojo ni sobre la situación legal de los ocupantes del inmueble.