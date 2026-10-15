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Intentaron desalojarlo de su casa, se subió al techo y tomó una trágica decisión

El dramático episodio ocurrió en Córdoba, cuando efectivos policiales y autoridades judiciales llegaron a una vivienda para ejecutar un desalojo. El hombre, de 46 años, sufrió graves quemaduras.

Se subió al techo y se prendió fuego delante de la Policía. (Fotos: captura

Se subió al techo y se prendió fuego delante de la Policía. (Fotos: captura, mejorada con IA)

Un hombre de 46 años se prendió fuego en el techo de una vivienda para evitar ser desalojado en la localidad de Estación Juárez Celman, provincia de Córdoba. El dramático episodio ocurrió este jueves, cuando efectivos policiales y autoridades judiciales se presentaron en el domicilio para ejecutar una orden de desalojo.

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El hecho se registró en una propiedad ubicada sobre la calle Los Eucaliptos al 120, donde personal de la Departamental Colón de la Policía de Córdoba participaba del procedimiento dispuesto por la Justicia. En medio del operativo, uno de los ocupantes de la casa se negó a abandonar el inmueble y subió al techo con un bidón de nafta y ante la presencia de los efectivos, se roció con el combustible y se prendió fuego.

La situación obligó a interrumpir el procedimiento y solicitar asistencia médica de urgencia para atender al hombre, que sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Según la información conocida, el operativo comenzó cuando efectivos de la Policía de Córdoba y funcionarios judiciales llegaron a la vivienda de Estación Juárez Celman para concretar el desalojo. Sin embargo, uno de los ocupantes manifestó su negativa a retirarse de la propiedad y protagonizó una situación de extrema gravedad.

El hombre, de 46 años, sufrió graves quemaduras.

El hombre, de 46 años, sufrió graves quemaduras.

El hombre, de 46 años, subió al techo de la casa con un recipiente que contenía combustible y se prendió fuego, en un intento de impedir que las autoridades avanzaran con la medida judicial. Ante lo ocurrido, los policías solicitaron inmediatamente la intervención de un servicio de emergencias para asistirlo.

El personal médico acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al hombre, que posteriormente fue trasladado a un centro de salud para evaluar la gravedad de las lesiones.

Qué se sabe del estado de salud del hombre que se prendió fuego

Tras el episodio, el hombre fue atendido por profesionales médicos, quienes constataron que presentaba lesiones en diferentes zonas del cuerpo.

Luego de recibir la asistencia correspondiente y ser evaluado en el establecimiento sanitario, el paciente fue dado de alta, según informaron las autoridades que participaron del procedimiento.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la extensión de las quemaduras ni los tratamientos que recibió durante su atención médica.

La Justicia suspendió el desalojo tras el incidente

Como consecuencia de lo ocurrido, las autoridades judiciales resolvieron suspender el desalojo que estaba previsto para este jueves. La medida no pudo concretarse debido a la emergencia que se produjo durante el operativo y que requirió la intervención de personal sanitario.

Por el momento, no se informaron nuevas disposiciones judiciales ni una fecha para retomar el procedimiento en la vivienda de la calle Los Eucaliptos. Tampoco trascendieron detalles sobre el conflicto que había originado la orden de desalojo ni sobre la situación legal de los ocupantes del inmueble.

En pocas palabras

  • Hombre se prendió fuego: Un hombre de 46 años se prendió fuego en el techo de su casa para evitar un desalojo.
  • Graves quemaduras: Sufrió graves quemaduras en distintas partes del cuerpo y fue trasladado a un centro de salud.
  • Desalojo suspendido: La Justicia suspendió el procedimiento de desalojo tras el incidente y la emergencia médica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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