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Operativo de desalojo en una sinagoga: fieles se negaban a dejar el templo por una disputa legal

El procedimiento se llevaba adelante en un templo ortodoxo ubicado en Helguera y Bogotá. Unas 30 personas, entre ellas un rabino, permanecían en el lugar y cuestionaban la medida judicial.

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Operativo policial en Flores por el desalojo de una sinagoga: hay fieles dentro del templo

Operativo policial en Flores por el desalojo de una sinagoga: hay fieles dentro del templo

Un importante operativo policial se desplegó este lunes en el barrio porteño de Flores para llevar adelante el desalojo de una sinagoga ortodoxa ubicada en la esquina de Helguera y Bogotá. En el interior del templo permanecen alrededor de 30 integrantes de la comunidad judía, entre ellos un rabino, quienes cuestionan la medida y, según trascendió, se resisten a abandonar el inmueble.

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El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons. En las inmediaciones del edificio se desplegaron efectivos y varios patrulleros de la Policía Federal.

Como consecuencia del operativo, el tránsito en la zona se vio afectado. Finalmente, el operativo fue suspendido.

Por qué se realizaba el desalojo

El conflicto estaría relacionado con una disputa interna dentro de la comunidad por la propiedad del inmueble. Según la información conocida hasta el momento, un sector de la comunidad habría concretado la venta de una parte del edificio, mientras que otro grupo desconoce esa operación y sostiene que la transacción se realizó de manera irregular.

Los integrantes que permanecían dentro del templo aseguraban que la propiedad fue vendida de manera ilegal y cuestionan la legitimidad de la documentación utilizada para concretar la operación.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los religiosos habían llegado a un acuerdo para finalizar el rezo de la mañana y, posteriormente, permitir el inicio del procedimiento judicial. Sin embargo, el rabino que encabeza al grupo manifestó que no tienen intención de retirarse del lugar.

Qué dijo el rabino que permanecía en la sinagoga

En declaraciones a la prensa, el religioso sostuvo que su familia está vinculada históricamente con la propiedad del templo. “Mis abuelos, mis padres fueron los compradores. Es un templo que fue comprado”, afirmó, y señaló que la comunidad se enteró de la situación meses atrás, cuando fueron notificados de que debían abandonar el inmueble.

El rabino también sostuvo que integrantes de otro sector de la comunidad habrían concurrido a una inmobiliaria con documentación que, según su versión, estaba adulterada y con ella habrían concretado la venta. “No nos vamos a ir, es un templo de mucha historia. De ninguna forma lo voy a entregar”, aseguró.

Además, explicó que existe una disputa judicial relacionada con la operación y afirmó que el inmueble se encuentra en una zona de alto movimiento comercial.

Es un barrio comercial, quieren hacer una galería”, sostuvo el religioso, quien reiteró que una parte de la propiedad fue vendida, pero que él cuestiona esa operación ante la Justicia por considerar que se utilizó un título de propiedad adulterado.

En pocas palabras

  • Desalojo en Flores: Se desplegó un operativo policial en una sinagoga ortodoxa donde 30 personas resistían la medida judicial.
  • Disputa legal: El conflicto se basa en una venta irregular del inmueble, cuestionada por un sector de la comunidad judía.
  • Suspensión del operativo: El procedimiento fue finalmente suspendido, tras la negativa de los fieles a abandonar el templo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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